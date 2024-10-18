Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов

3:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 17 октября.

Освобождение Донбасса

Армия России перерезала трассу между Селидово и Новодмитровкой, которая являлась важной линией поставок ВСУ. Также прорывается оборону противника в Часовом Яре и город может скоро оказаться в клещах.

Успехи армии РФ признают и украинские аналитики:

"В Часовом Яре русские при поддержке бронетехники предприняли попытку прорваться вдоль улицы Пивничная к школе № 17. Бои продолжаются", — отмечают укроресурсы.

Южнее города Часов Яр группировка ВС РФ установила флаг на территории рудника "Блок-9". С мест сообщают, что у националистов ощущается нехватка личного состава и техники.

Накануне российские войска взяли Максимильяновку — это было последним посёлком на пути к Курахово, который является важным оборонительным рубежом посередине между Покровском и Угледаром. Именно тут с 2014 года позиции украинской армии были укреплены, что сделало район стратегически удобной оборонительной линией.

Курахово фактически находится на пределе дальности стрельбы гаубиц М777 ВСУ. Потеря его может окончательно лишить Киев возможности обстреливать Донецк, существенно усложняя логистику бандеровцев на данном направлении. Когда город будет освобождён, у ВС РФ появится перспектива создать неонацистам угрозу в селе Великая Новосёлка.

Курская битва

Потеряв контроль над районом у Зелёного шляха и у Любимовки, часть групп ВСУ в пешем порядке спешно попытались уйти с позиций. Однако очередное бегство бандеровцев не задалось, российская армия ударом РСЗО обработала всю эту прилегающую местность бегства ВСУ.

Но бежали неонацисты не все, по рубежу Любимовка — Новоивановка интенсивность боёв остаётся высокой. Так, подразделения ВСУ малыми штурмовыми группами совершили попытку наката на позиции русских бойцов в районе Любимовки, но были разбиты и были вынуждены отойти.

В районе посёлка Плёхово группировка войск ВС РФ "Север" продолжает выдавливать врага из прилегающих лесополок. На северном фланге Суджанского района ОТРК "Искандер" уничтожил два пункта дислокации боевиков, ликвидировано до 50 солдат и 5 единиц бронированной техники.

Общее продвижение армии России в Курской области составило до 5 километров.

Судороги Киева

А тем временем, экс-президента Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО отправить солдат на Украину.

"Мы обращаемся ко всем странам с призывом — оснащайте бригады. Они могут быть обеспечены ресурсами, и они могут сменить наших парней, которые устали. Некоторые из них устали. Мы должны поменять их на поле боя. Вот почему нам нужен этот ресурс, хорошо оснащенный", — паникует лидер Незалежной.

Зеленский желает продать собственный "план победы" Западу, но вряд ли они его примут. Об этом сообщает издание New York Times.

Западные союзники киевского режима опасаются, что удары ВСУ по территории РФ приведут к эскалации войны, и отказываются снимать ограничения на них, заявили официальные лица Украины.

Кстати, у Вооружённых сил Украины настолько "потерь нет", что военкомы останавливают бензовозы и снимают прямо с маршрутов водителей (кто в теме, знает, какие там допуски и квалификация).