ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова

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ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Часов Яр с юга. Тактика Генштаба ВС РФ обеспечивает успех на пяти стратегических направлениях СВО.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57311/photos by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Украинские источники считают, что ВС РФ взялись за Часов Яр

В понедельник, 14 октября, украинские источники признали продвижение ВС РФ к югу от города Часов Яр (ДНР), где они взяли развилку дорог, которая ведёт в город из Артёмовска и Константиновки. А также продвижение к северу — в районах Калиновки и Григорьевки.

Эти плацдармы, созданные за каналом Северский Донец — Донбасс, по украинским данным, имеют размеры в 3 и 3,5 километра по глубине и от 5 до 7 километров по ширине, что позволило россиянам накопить достаточно сил для дальнейшего наступления.

Цель — не только сформировать клещи вокруг Часова Яра (под контролем ВСУ находится примерно 80% территории города), но и как можно ближе подобраться к Константиновке.

Армия России прорвала оборону ВСУ на юге Часова Яра

В пятницу, 18 октября, поступили подтверждения от российских военкоров, что армия России вошла в Часов Яр с юга.

"Наши бойцы установили Красное Знамя на руднике "блок-9", расположенном на южных окраинах Часова Яра. Продвижение составило два километра", — пишет в Telegram военкор Тимофей Ермаков.

Telegram-канал российских десантников "Енот. Херсон" сообщает, что прорыв через канал под покровом ночи совершили на бронетехнике десантники 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, после чего совместными действиями с другими соединениями отбили контратаку противника, "уничтожив танк Т-72Б3 с дополнительной активной защитой".

Этот же канал показывает видео применения ФАБ-1500 УПМК в Часове Яре.

Военный блогер Юрий Подоляка в обзоре за 17 октября характеризует прорыв ВС РФ к югу от Часова Яра как очень опасный для ВСУ из-за глубокого вклинивания в оборону и преодоления линии главного водораздельного хребта, за которым открывается спуск к Константиновке. По его словам, главная дорога, ведущая в Часов Яр из Константиновки, находится под огневым контролем ВС РФ.

Значение удержания города для ВСУ действительно огромно. Он занимает самую высокую точку на многие километры вокруг. Долгое время канал, проходящий с севера на юг, служил для российских войск препятствием для развития наступления из восточных районов Часова Яра. Киев всеми силами показывал, что может защитить город, чтобы убедить украинцев и западных спонсоров, что ВСУ способны удерживать стратегически важную территорию.

Однако прошли политические мероприятия и в условиях раскачки фронта на многих направлениях, утери логистических маршрутов ВСУ потеряли мобильность в переброске своих частей по тысячекилометровой линии фронта. ВС РФ ловят момент, когда оголяется один участок, и неожиданно атакуют. Так был взят Угледар, так были недавно освобождены важные населённые пункты на запорожском направлении в районе Времьевского выступа, а также в Курской области.

Тактика Генштаба ВС РФ основывается на опыте Сталинградской битвы

Всего российская армия сейчас наступает на пяти стратегических направлениях:

Часов Яр, Торецк, Курахово, Селидово, Покровск.

Как подчёркивают украинские ресурсы, наступление ведётся отдельными пехотными и механизированными группами, часто численностью меньше, чем взвод или рота. Но это вызвано не слабостью, а характером современной войны с преобладанием дронов. Это то, что взято Генштабом ВС РФ из современного опыта.

Также многих интересует, почему котлы, в которых запирают украинские части, полностью не закрывают.

Дело в том, что в Академии Генштаба учат, что лучшим вариантом является окружение противника с оставлением ему узкого коридора для выхода. Выводы были сделаны после Сталинградского сражения, когда, взяв в кольцо окружённую группировку в полное кольцо, Красная армия создала ещё одну линию фронта у себя в тылу и расходовала силы на её ликвидацию. Советские военачальники сделали вывод, что выгоднее оставить коридор и не расходовать дополнительных ресурсов на удержание и защиту от прорывов противника. А уже в этом коридоре его уничтожать.

Сплошное окружение целесообразно, если осуществляется дальнейший глубокий прорыв. В этом случае противник теряет возможность деблокирования окружённых. Так был взят Мариуполь.

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Уточнения

Ча́сов Яр (укр. Ча́сів Яр) — город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, административный центр Часовоярской городской общины. До 2020 года был городом районного значения.



Вале́рий Васи́льевич Гера́симов (род. 8 сентября 1955, Казань) — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии (2013), Герой Российской Федерации (2016).



