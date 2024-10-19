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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Представляем сводку с фронта на субботу, 19 октября.

Курское направление

Бойцы группировки войск "Север" продолжают уничтожать врага в приграничье. На этом участке СВО у "северян" есть значительное продвижение у Викторовки, Мартыновки и Плёхово. В ходе наступления ВС РФ уничтожено до 170 боевиков ВСУ, гаубица, три ББМ и миномёт.

В Глушковском районе противник предпринял две попытки прорыва границы у Тёткино и Волфино силами двух групп. Выдвижение было вскрыто русской разведкой — одна группа полностью уничтожена, вторая с потерями убежала, прорыва госграницы не было. Общее продвижение армии России составило тут до 10 километров.

300 бандеровцев сбежали со своих позиций в районе Толстого Луга, попав в полуокружение. Бежавших с позиций неонацистов накрыли артиллеристы и операторы БПЛА, ликвидировав 50 националистов. Несколько десятков всушников взяты в плен, многие из них сдались добровольно.

Также пришла информация об освобождении посёлка Плёхово. До этого сообщалось об окружении полутысячи солдат ВСУ в Любимовке.

Освобождение Донбасса

Российские войска прорвали оборону в городе Часов Яр и продвинулись на 2,5 километра западнее канала на юге населённого пункта. Есть тактические успехи и в городских боях. Прорыв русских воинов в Часове Яре признали и украинские аналитики.

На южной окраине города над зданием рудника водружён российский флаг. Дальнейшее движение в этом направлении рассечёт силы украинской армии и перережет главные трассы на Константиновку.

На Покровском фронте южнее Селидово у ВС РФ есть успехи — удалось перерезать автотрассу на Новодмитровку, отмечено серьёзное продвижение вдоль железной дороги к Вишнёвому. Бои в Новоселидовке и Измайловке продолжаются, армия РФ выбивает ВСУ из населёнников, избежав изматывающих боёв.

"Потужность" Киева

Сегодня основной проблемой для армии Украины являются не дефицит снарядов или резервы, а мотивация военнослужащих, и проблема не только в "мобилизантах", но и в ветеранах, которые воюют с 2022 года, признают в Киеве.

Отсутствие мотивации уже открыто обсуждается украинскими блогерами. Например, в разговоре на тему "а не удастся ли русским взять Киев?", многие убеждены, что у "них это и выйдет".

"В следующий раз, если они сюда придут, у них выйдет всё, потому что мы не будем готовы. И снова — общество расслаблено, все хотят завершения войны", — отмечают граждане Незалежной.

"План победы" Владимира Зеленского, призванный лицемерно переложить ответственность на западных партнёров, вызвал в ответ такие же лицемерные оценки от самого Запада.

А в рейтинге лицемерных тезисов на первом месте бесспорно глава Пентагона Ллойд Остин.

"Украине следует полагаться на собственные беспилотники при планировании дальних ударов вглубь России, а не на западные ракеты из-за их дороговизны. Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Украина может производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость, я думаю, что это отличная возможность", — так уже отвечает своему "партнёру" Министерство обороны США.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу ллойд остин курская область
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