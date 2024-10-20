Ракета Taurus. Дальнобойная и загадочная угроза от Североалантического блока НАТО

Ракеты Taurus, которые на Украине выпрашивают для ударов вглубь территории России, представляют опасность из-за своих сложных систем.
Дальность полёта данных ракет - более 500 км, а масса кассетных снарядов — 450 кг.
Также её опасность заключается в том, что Taurus разработана для полётов на низких высотах по "складкам рельефа". Ракета бесшумная, а её комбинированная навигационная система даёт возможность огибать все неровности рельефа местности, вычисляя цели.
Армия РФ ещё не сталкивалась с таким типом вооружения, поэтому "Таурусы" могут "натворить бед", если враг решится выпустит их по России.
Ракета Taurus KEPD 350 — это совместная немецко-шведская разработка (MBDA Deutschland и Saab Bofors Dynamics AB), представляющая собой крылатую ракету большой дальности. Она предназначена для высокоточного поражения стационарных и подвижных наземных целей, в том числе защищённых, без захода самолёта-носителя в зону действия средств противовоздушной обороны противника.
Ракета запускается с борта самолёта, после чего летит к цели по заданной траектории (самостоятельно огибая рельеф). На конечном участке траектории ракета переходит на низкую высоту и поражает цель. Для повышения живучести Taurus способна маневрировать, уклоняясь от средств противовоздушной обороны противника.
Taurus используется различными странами для оснащения своей авиации. Ракета применяется для решения следующих задач:
Ракета Taurus является одним из самых современных и эффективных видов высокоточного оружия. Её применение значительно повышает боевые возможности вооруженных сил НАТО, позволяя альянсу наносить точные удары по важным целям на большой дистанции.
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