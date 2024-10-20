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Дмитрий Плотников

Ракета Taurus. Дальнобойная и загадочная угроза от Североалантического блока НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Ракеты Taurus, которые на Украине выпрашивают для ударов вглубь территории России, представляют опасность из-за своих сложных систем.

Ракета Taurus. Дальнобойная и загадочная угроза от Североалантического блока НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, CC BY-SA 3.0

Дальность полёта данных ракет - более 500 км, а масса кассетных снарядов — 450 кг.

Также её опасность заключается в том, что Taurus разработана для полётов на низких высотах по "складкам рельефа". Ракета бесшумная, а её комбинированная навигационная система даёт возможность огибать все неровности рельефа местности, вычисляя цели.

Армия РФ ещё не сталкивалась с таким типом вооружения, поэтому "Таурусы" могут "натворить бед", если враг решится выпустит их по России.

О чём речь

Ракета Taurus KEPD 350 — это совместная немецко-шведская разработка (MBDA Deutschland и Saab Bofors Dynamics AB), представляющая собой крылатую ракету большой дальности. Она предназначена для высокоточного поражения стационарных и подвижных наземных целей, в том числе защищённых, без захода самолёта-носителя в зону действия средств противовоздушной обороны противника.

Характеристики

  • Дальность: около 500 км.
  • Длина: 5,1 м.
  • Вес: 1,400 кг.
  • Тип боевой части: проникающая боевая часть типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator Highly Sophisticated and Target Optimised), предназначенная для разрушения укрепленных целей.
  • Тип двигателя: турбореактивный двигатель Williams P8300-15, который обеспечивает ракете высокую скорость полёта на малой высоте, делая её менее заметной для радаров.
  • Проникновение: способна проникать через толстые бетонные стены и поражать цели глубоко под землей.

Ключевые особенности

  • Большая дальность: Taurus способна поражать цели на расстоянии до 500 километров и более, что позволяет наносить удары по глубоким тылам противника.
  • Высокая точность: ракета оснащена системой спутниковой навигации и инерциальной навигацией, что обеспечивает высокую точность попадания.
  • Проникновение: ракета Taurus способна проникать в укрепленные объекты и бункеры, что делает её эффективным оружием против командных пунктов, складов боеприпасов и других важных объектов.
  • Модульная конструкция: возможность установки различных типов боевых частей, что позволяет адаптировать ракету для решения различных задач.

Принцип действия

Ракета запускается с борта самолёта, после чего летит к цели по заданной траектории (самостоятельно огибая рельеф). На конечном участке траектории ракета переходит на низкую высоту и поражает цель. Для повышения живучести Taurus способна маневрировать, уклоняясь от средств противовоздушной обороны противника.

Применение

Taurus используется различными странами для оснащения своей авиации. Ракета применяется для решения следующих задач:

  1. Поражение стационарных объектов: командные пункты, склады боеприпасов, узлы связи, мосты и другие важные объекты инфраструктуры.
  2. Поражение подвижных целей: танки, бронетранспортеры и другие бронированные машины.
  3. Проведение специальных операций: разведка, радиоэлектронная борьба.

Вывод

Ракета Taurus является одним из самых современных и эффективных видов высокоточного оружия. Её применение значительно повышает боевые возможности вооруженных сил НАТО, позволяя альянсу наносить точные удары по важным целям на большой дистанции.

Taurus — немецкая крылатая ракета
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы нато швеция германия
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