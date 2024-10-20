Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВС РФ начали штурм Селидово, Зеленский объяснил карателям-военкорам, что все в Киеве повязаны кровью

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: ВС РФ начали штурм Селидово, Зеленский объяснил карателям-военкорам, что все в Киеве повязаны кровью
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 20 октября.

Курское направление

На этом фронте украинские войска, в основном. в обороне, а армия России штурмует их позиции. Продолжаются атаки на ВСУ, выбивая бандеровцев за Любимовку, Малую Локню, Новый Путь и Плёхово. Наши бойцы при поддержке артиллеристов и вертолётчиков отразили контратаку под Леонидово.

Тяжёлые бои в селе Зелёный Шлях, морские пехотинцы 155-й бригады ВС РФ продолжают штурмовать позиции противника, который опять бросает в контратаки десант с тяжёлой техникой.

За сутки потери националистов — около 280 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, четыре орудия и три автомобиля.

Группировка армии Украины в Курской области не окружена только потому, что ВСУ постоянно пополняют оборону резервом. Обороняются неонацисты ценой колоссальных потерь, а вот приказа отступать до американских выборов никто не даст. Бесславный уход боевиков армии Украины с позиций "великой операции" окончательно разгромит рейтинг Камалы Харрис.

Харьковское направление

ВС РФ разрезают группировку врага у Купянска, ворвавшись в село Кругляковка, об "освобождении" которой накануне заявил ГУР. В ведомстве пафосно кричали о зачистке поселка, а накануне появилась информация успешного прорыва русских воинов.

"Русским удалось зайти в населённый пункт и на окраину леса в количестве до взвода. В настоящий момент ВСУ пытаются выбить их с занимаемых позиций", — пишут украинские боевики.

Контроль над населёнником даёт возможность армии России рассечь группировку неонацистов на левобережье Оскола и установить контроль над логистикой ВСУ к югу от Купянска.

На Волчанском направлении боевики проводят ротацию 82-й бригады, утратившей боеспособность. В районе Старицы группировка войск "Север" отразила три атаки — потери врага — 15 человек. На Липцовском направлении "северяне" сорвали переброску резерва в районе Липцов — уничтожено 8 неонацистов.

За сутки потери врага составили до 310 человек (240 на Сумском участке).

Донецкое направление

ГВ "Центр" начала штурм Селидово, с востока зайдя на первые улицы. Успехи "Отважных" на Покровском участке признали украинские аналитики. Также российская армия "продавливает" город с юга и севера.

"Восточнее Селидово русские заняли территорию Селидовского завода ЖБИ", — пишут аналитики Украины.

На восточном фланге Торецка бои продолжаются в направлении ул. Героев Труда и смещаются к ул. Мирной.

Связанные кровью

Офис президента Украины накануне чётко сказал всем ТЦК, что если конфликт будет проигран, то все они пойдут под мировой трибунал, как каратели, похищавшие, убивавшие, избивавшие и издевающиеся над мирным населением.

Так Зеленский и его команда объяснили тцкашникам, что они повязаны кровью. Вот почему военкоматам разрешены любые репрессии и на них нет суда — главное выполнять планы по отлову фронтового "мяса".

Фактически украинский народ находится в заложниках у правящей элиты и их силовой обслуги. Через годы это время обязательно будет названо историками "тотальной диктатурой". Надо напомнить, что Запад зачастую поддерживал диктаторов для своих целей, а потом обязательно их сливал.

Уточнения

Кура́хово — город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Кураховской городской общины. До укрупнения Покровского района в 2020 году входил в состав Марьинского района, будучи городом районного значения. Город расположен в западной части области на левом берегу Кураховского водохранилища (река Волчья, приток Самары, бассейн Днепра).

Российские бойцы уничтожают бандеровцев тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А "Солнцепёк"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу селидово камала харрис железногорск курская область
Обсудить
Новости Все >
Диетолог рассказал, какие продукты продлевают жизнь
Вашингтон не спешит наказывать Китай за покупку иранской нефти
Как сделать автопутешествие проще и приятнее: 10 практических советов
В МАИ разработали уникальное решение по умной дефектоскопии
Свекла в новом свете: универсальная закуска с копченой паприкой
Устойчивость туши: секреты от профессионала
Какие неисправности не мешают езде, но опасны при ДТП
Выяснилось, какие квартиры стараются выбирать россияне
Тыква в сыром виде: как сохранить максимум витаминов и минералов
Римские руины и замки Везен-ла-Ромен
Сейчас читают
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Красота и стиль
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость Аудио 
Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме
Мир. Новости мира
Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Сводка с фронта: ВС РФ начали штурм Селидово, Зеленский объяснил карателям-военкорам, что все в Киеве повязаны кровью Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Что делать с сидератами осенью
Что делать с сидератами осенью
Последние материалы
Вашингтон не спешит наказывать Китай за покупку иранской нефти
Как сделать автопутешествие проще и приятнее: 10 практических советов
В МАИ разработали уникальное решение по умной дефектоскопии
Сводка с фронта: ВС РФ начали штурм Селидово, Зеленский объяснил карателям-военкорам, что все в Киеве повязаны кровью
Свекла в новом свете: универсальная закуска с копченой паприкой
Устойчивость туши: секреты от профессионала
Какие неисправности не мешают езде, но опасны при ДТП
Выяснилось, какие квартиры стараются выбирать россияне
Тыква в сыром виде: как сохранить максимум витаминов и минералов
Римские руины и замки Везен-ла-Ромен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.