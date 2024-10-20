Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.
Представляем сводку с фронта на воскресенье, 20 октября.
На этом фронте украинские войска, в основном. в обороне, а армия России штурмует их позиции. Продолжаются атаки на ВСУ, выбивая бандеровцев за Любимовку, Малую Локню, Новый Путь и Плёхово. Наши бойцы при поддержке артиллеристов и вертолётчиков отразили контратаку под Леонидово.
Тяжёлые бои в селе Зелёный Шлях, морские пехотинцы 155-й бригады ВС РФ продолжают штурмовать позиции противника, который опять бросает в контратаки десант с тяжёлой техникой.
За сутки потери националистов — около 280 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, четыре орудия и три автомобиля.
Группировка армии Украины в Курской области не окружена только потому, что ВСУ постоянно пополняют оборону резервом. Обороняются неонацисты ценой колоссальных потерь, а вот приказа отступать до американских выборов никто не даст. Бесславный уход боевиков армии Украины с позиций "великой операции" окончательно разгромит рейтинг Камалы Харрис.
ВС РФ разрезают группировку врага у Купянска, ворвавшись в село Кругляковка, об "освобождении" которой накануне заявил ГУР. В ведомстве пафосно кричали о зачистке поселка, а накануне появилась информация успешного прорыва русских воинов.
"Русским удалось зайти в населённый пункт и на окраину леса в количестве до взвода. В настоящий момент ВСУ пытаются выбить их с занимаемых позиций", — пишут украинские боевики.
Контроль над населёнником даёт возможность армии России рассечь группировку неонацистов на левобережье Оскола и установить контроль над логистикой ВСУ к югу от Купянска.
На Волчанском направлении боевики проводят ротацию 82-й бригады, утратившей боеспособность. В районе Старицы группировка войск "Север" отразила три атаки — потери врага — 15 человек. На Липцовском направлении "северяне" сорвали переброску резерва в районе Липцов — уничтожено 8 неонацистов.
За сутки потери врага составили до 310 человек (240 на Сумском участке).
ГВ "Центр" начала штурм Селидово, с востока зайдя на первые улицы. Успехи "Отважных" на Покровском участке признали украинские аналитики. Также российская армия "продавливает" город с юга и севера.
"Восточнее Селидово русские заняли территорию Селидовского завода ЖБИ", — пишут аналитики Украины.
На восточном фланге Торецка бои продолжаются в направлении ул. Героев Труда и смещаются к ул. Мирной.
Офис президента Украины накануне чётко сказал всем ТЦК, что если конфликт будет проигран, то все они пойдут под мировой трибунал, как каратели, похищавшие, убивавшие, избивавшие и издевающиеся над мирным населением.
Так Зеленский и его команда объяснили тцкашникам, что они повязаны кровью. Вот почему военкоматам разрешены любые репрессии и на них нет суда — главное выполнять планы по отлову фронтового "мяса".
Фактически украинский народ находится в заложниках у правящей элиты и их силовой обслуги. Через годы это время обязательно будет названо историками "тотальной диктатурой". Надо напомнить, что Запад зачастую поддерживал диктаторов для своих целей, а потом обязательно их сливал.
Кура́хово — город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Кураховской городской общины. До укрупнения Покровского района в 2020 году входил в состав Марьинского района, будучи городом районного значения. Город расположен в западной части области на левом берегу Кураховского водохранилища (река Волчья, приток Самары, бассейн Днепра).
Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.