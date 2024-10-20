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Дмитрий Плотников

Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая

Силовые структуры » Военные новости

Недавно в индо-пакистанских "военных отношениях" произошел очень неожиданный поворот — Пакистан закупил китайские самолёты Shenyang J-31.

Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Doomych, PDM

ВВС Пакистана уже начинает готовить пилотов, а значит господа из Дели совершили невозможное: максимально ослабили свои ВВС: провалили проект совместного с РФ истребителя пятого поколения с Россией, собственный проект Tejas вышел убогим, а второй свой проект HAL AMCA (истребителя-невидимки) перешёл в стадию долгостроя.

Теперь именно самолёту Су-30МКИ в индийской сборке придётся принимать удар, пишет "Военное обозрение".

Давайте мысленно представим противостояние этих самолётов.

Итак, Су-30МКИ против J-31

Сравнение Су-30МКИ и J-31 — это всегда интересная тема для обсуждения среди военных экспертов и любителей авиации. Оба самолёта представляют собой современные многоцелевые истребители, разработанные ведущими авиационными державами — Россией и Китаем. Давайте рассмотрим ключевые характеристики и попытаемся определить, какой из этих самолётов обладает преимуществом.

Су-30МКИ: российский тяжеловес

Су-30МКИ является глубокой модернизацией легендарного Су-27. Он создавался специально для ВВС Индии и обладает рядом уникальных особенностей.

Преимущества: высокая манёвренность, мощное вооружение, возможность нести тяжёлые боеприпасы, надёжность и простота в эксплуатации.

Недостатки: некоторые эксперты отмечают, что Су-30МКИ может уступать более современным истребителям пятого поколения в области радиолокационной заметности и интеграции новейших технологий.

Shenyang J-31: китайский претендент

J-31 — это относительно новый китайский истребитель, который позиционируется как прямой конкурент американского F-35.

Преимущества: высокая манёвренность, современное радиоэлектронное оборудование, возможность нести широкий спектр вооружения.

Недостатки: относительно небольшое количество информации о самолёте, некоторые эксперты сомневаются в его полной боеспособности.

Сравнение характеристик

Су-30МКИ

  • Производство: Россия (ОКБ Сухого) в сотрудничестве с Индией
  • Поколение: 4++
  • Двигатели: два турбореактивных двигателя с управляемым вектором тяги (АЛ-31ФП)
  • Максимальная скорость: до 2,1 Маха
  • Боевой радиус: 1 500 км
  • Вооружение: многоцелевые ракеты (воздух-воздух, воздух-земля), авиабомбы, пушка ГШ-30-1
  • Технологии: оборудован радарами с фазированной решеткой, комплексом электронного противодействия и инфракрасными системами поиска и сопровождения (IRST). Основной акцент на манёвренности и дальности полёта.

J-31

  • Производство: Китай (Shenyang Aircraft Corporation)
  • Поколение: 5-е
  • Двигатели: два турбореактивных двигателя (сейчас используются российские двигатели РД-93, но планируется разработка китайских WS-13)
  • Максимальная скорость: около 1,8 Маха
  • Боевой радиус: 1 200 км
  • Вооружение: предполагается, что будет иметь встроенную пушку и широкий спектр управляемых ракет
  • Технологии: стелс-технологии, низкая радиолокационная заметность, продвинутая авионика, высокоэффективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Вывод

Определить однозначного победителя в этом противостоянии довольно сложно. Каждый из самолётов обладает своими сильными и слабыми сторонами. Су-30МКИ — это проверенный в боях истребитель с богатой историей, а J-31 — это перспективный самолёт, который еще только предстоит доказать свою эффективность.

NI предсказал исход боя между пакистанским JF-17 и российским Су-30
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай индия пакистан
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