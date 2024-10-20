Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая

Недавно в индо-пакистанских "военных отношениях" произошел очень неожиданный поворот — Пакистан закупил китайские самолёты Shenyang J-31.
ВВС Пакистана уже начинает готовить пилотов, а значит господа из Дели совершили невозможное: максимально ослабили свои ВВС: провалили проект совместного с РФ истребителя пятого поколения с Россией, собственный проект Tejas вышел убогим, а второй свой проект HAL AMCA (истребителя-невидимки) перешёл в стадию долгостроя.
Теперь именно самолёту Су-30МКИ в индийской сборке придётся принимать удар, пишет "Военное обозрение".
Давайте мысленно представим противостояние этих самолётов.
Сравнение Су-30МКИ и J-31 — это всегда интересная тема для обсуждения среди военных экспертов и любителей авиации. Оба самолёта представляют собой современные многоцелевые истребители, разработанные ведущими авиационными державами — Россией и Китаем. Давайте рассмотрим ключевые характеристики и попытаемся определить, какой из этих самолётов обладает преимуществом.
Су-30МКИ является глубокой модернизацией легендарного Су-27. Он создавался специально для ВВС Индии и обладает рядом уникальных особенностей.
Преимущества: высокая манёвренность, мощное вооружение, возможность нести тяжёлые боеприпасы, надёжность и простота в эксплуатации.
Недостатки: некоторые эксперты отмечают, что Су-30МКИ может уступать более современным истребителям пятого поколения в области радиолокационной заметности и интеграции новейших технологий.
J-31 — это относительно новый китайский истребитель, который позиционируется как прямой конкурент американского F-35.
Преимущества: высокая манёвренность, современное радиоэлектронное оборудование, возможность нести широкий спектр вооружения.
Недостатки: относительно небольшое количество информации о самолёте, некоторые эксперты сомневаются в его полной боеспособности.
Определить однозначного победителя в этом противостоянии довольно сложно. Каждый из самолётов обладает своими сильными и слабыми сторонами. Су-30МКИ — это проверенный в боях истребитель с богатой историей, а J-31 — это перспективный самолёт, который еще только предстоит доказать свою эффективность.
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