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Дмитрий Плотников

Боевой лазер Boeing CLWS. Новое американское оружие в арсенале потенциального врага

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Уже несколько лет американский Boeing разрабатывает, испытывает и доводит "компактную лазерную систему вооружения" CLWS.

Боевой лазер Boeing CLWS. Новое американское оружие в арсенале потенциального врага
Фото: https://www.flickr.com/photos/25649741@N04/5391914387 by FastLizard4, CC BY-SA 2.0

Не так давно на полигоне в США проходили очередные испытания, в ходе которых лазерный комплекс отработал по беспилотникам. В этот раз мишенями стали тяжёлые беспилотные летательные аппараты, перехват которых весьма нелёгкое дело.

Согласно плану учений, тяжёлые дроны, вылетев, направлялись в зону, охраняемую системами противовоздушной обороны. Радиолокационная станция (РЛС) серийной модели отслеживала воздушную обстановку и искала учебные цели. Пункт управления обрабатывал информацию от РЛС и передавал целеуказание на испытываемый лазер.

О чём речь

Boeing CLWS (Compact Laser Weapon System) — это компактная лазерная система вооружения, разработанная американской компанией Boeing. Она представляет собой один из самых перспективных образцов лазерного оружия, способного решать широкий спектр задач.

Принцип работы

CLWS использует высокоэнергетический лазерный луч для поражения целей. Лазерный луч нагревает цель до такой степени, что она выходит из строя или разрушается. Это позволяет эффективно нейтрализовать различные угрозы, такие как:

  • Беспилотные летательные аппараты: лазерный луч быстро перегревает электронику и корпус дронов, выводя их из строя.
  • Ракеты: при попадании лазерного луча в ракету происходит детонация боевой части или выводится из строя система наведения.
  • Артиллерийские снаряды: лазерный луч может перехватывать снаряды на подлёте, предотвращая попадание в защищаемые объекты.

Преимущества CLWS

Высокая скорость поражения: лазерный луч распространяется со скоростью света, что позволяет поражать цели практически мгновенно.

Высокая точность: лазерный луч может быть направлен с высокой точностью, что позволяет поражать небольшие и быстродвижущиеся цели.

Низкая стоимость выстрела: по сравнению с традиционными боеприпасами, стоимость одного "выстрела" лазером значительно ниже.

Бесшумность: лазерный луч не производит звука, что позволяет скрытно поражать цели.

Области применения

CLWS может использоваться для решения различных задач:

  • Защита военных баз и объектов гражданской инфраструктуры: система способна создать надежный противовоздушный барьер, защищая объекты от атак беспилотников и ракет.
  • Сопровождение конвоев: лазер может использоваться для защиты кораблей и судов от атак с воздуха и воды.
  • Поддержка наземных войск: система может быть установлена на наземных платформах и использоваться для поражения целей на поле боя.

Итог испытаний

Компания Boeing и Министерство обороны США сообщили, что лазер успешно справился с поставленной задачей, поразив воздушные цели. Но Пентагон так и не уточнил процент сбитых беспилотных аппаратов, время воздействия и другие важные данные. Эта информация может немало рассказать о CLWS, и потому разглашению не подлежит, отмечает "Военное обозрение"

Перспективы развития и вывод

Технологии лазерного оружия продолжают развиваться, и в будущем можно ожидать появления еще более мощных и эффективных систем. CLWS является одним из первых шагов в этом направлении и открывает новые возможности для создания более безопасного и эффективного оружия.

Boeing представила лазерную установку для уничтожения дронов Weapons System CLWS
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша пентагон
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