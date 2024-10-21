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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: появились доказательства потерь ВСУ — более 700 тысяч, ВС РФ подняли флаг на окраине Максимильяновки

4:04
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: появились доказательства потерь ВСУ — более 700 тысяч, ВС РФ подняли флаг на окраине Максимильяновки
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 21 октября.

Курское направление

Тут продолжаются бои в районе села Весёлое, где ВСУ бросают бронированную технику в исправном состоянии. В районе Любимовки националисты не вышли из образовавшегося кармана. Там противник задействует большое количество беспилотников разного типа. Атаки врага на село Леонидово успешно отражены. Идёт движение к Судже с юго-востока. В районе посёлка Казачья Локня уничтожен украинский склад с боеприпасами.

Битва за Донбасс

На данный момент идёт завершение окружения Селидово. Тут опять всё по старой проверенной схеме: фланговые удары, перерезающие логистику и разящий удар вглубь населённого пункта. Сообщается с утра, что под огневым контролем русских бойцов уже и последняя дорога из Селидово. Западные аналитики уверены, что вскоре может образоваться два котла: первый по линии Селидово — Кураховка, второй — в самом в Селидово.

Соледар, Артёмовск, Украинск, Новогродовка, Угледар — все эти населённики наглядно указывают на то, что, когда у неонацистов в голове одни "вказивки" от НАТО и дутое самомнение, то обучение на своих ошибках — пустой звук для ВСУ.

В Часове Яре уничтожен пункт расположения живой силы. Продолжается наступление армии России в юго-восточной части города. И самое главное за сутки — наша группировка подняла российский флаг на западной окраине н. п. Максимильяновка, подойдя к границам Курахово. Напомним, Курахово — это важный город следующий на пути российского наступления на Донецком фронте.

Есть продвижение ВС РФ в Торецке, русские воины контролируют больше половины города.

Крах киевского режима

Во "Вдовьи комитеты" на Украине уже записалось 200 тысяч женщин — жен, дочерей и матерей убитых солдат Вооружённых сил Украины. По подсчётам, такую активность проявляется примерно лишь от одной трети от общего количества семей погибших. Это значит, что информация от западных СМИ о более 700 тысяч погибших украинцев — абсолютная правда.

Владимир Зеленский уже превратился в абсолютного лузера, в этом уверен экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы  Олег Соскин. По его словам, Зеленский уже везде и у всех уже полностью отыгранная карта.

"То, что с ним отказался встречаться Джо Байден, то, что его также не пустили на встречу Байдена, Шольца, Макрона и Стармера — колоссально серьезнейшая диспозиция и факт", — отметил украинский аналитик.

Так Зеленский превратился в лузера, которому уже никто не доверяет и не воспринимает, подытожил Соскин.

Харьковский и Одесский фронты

Всё чаще в сводках слышны Харьков и Одесса. Накануне по ним были нанесены ракетные удары — после этого в Харькове "вырубился свет", а затем его участь повторил Кривой Рог. Местные ресурсы сообщили о нескольких воздушных целях армии РФ. Власти области подтвердили удар по инфраструктурному объекту, но не уточняют, какого именно.

Также армия России отработала по одесской портовой инфраструктуре, по предварительной информации, там уничтожено нефтехранилище.

На Купянском участке Киев продолжает проводить принудительную эвакуацию. Граждан "свободной Незалежной" лишили права выбора, где оставаться. Продолжаются бои за фланги села Кругляковка. Выступ фронта восточнее населённика ликвидирован. Идёт продвижение ВС РФ в сторону автотрассы Р79.

Уточнения

Сели́дово (укр. Сели́дове) — город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской общины. Расположен близ железнодорожной станции Селидовка. Экономически и исторически тесно связан с городом Новогродовка из-за интеграции окружающих города группы шахт в Групповую обогатительная фабрику «Россия» с добычей и переработкой 1,8 миллиона тонн каменного угля.

Наши бойцы подняли флаг России на западной окраине Максимильяновки, подойдя к границам Курахово!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу харьков селидово кривой рог олег соскин леонид кучма
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