Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

МВФ и ООН: военный конфликт на Украине закончится в 2025-26 годах

МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины
Силовые структуры » Военные новости

Международный валютный фонд обновил прогноз продолжительности конфликта (СВО) на Украине — по новым данным, он закончится в 2025–26 годах.

МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины
Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

То, что раньше МВФ считал "негативным сценарием с окончанием войны" в 2025 году превратилось в базовый сценарий. В неблагоприятном варианте военные действия на Украине закончатся к середине 2026 года.

При этом в прогнозах МВФ победа украинских вооружённых сил не рассматривается даже как самый малореальный вариант.

Также по оценкам фонда:

  • Украина сталкивается с серьёзными социальными и экономическими проблемами.
  • Число беженцев достигло отметки 10,3 миллиона, демография рушится, число украинцев резко сокращается.
  • Прогнозируется, что соотношение госдолга к ВВП в 2025 году превысит 100%, а к 2029 году дойдет до 300%.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выдвинул несколько сценариев для Украины в 2024 году, включая "плохой", "хороший" и "злой".

  1. Оптимистичные представления "хорошего сценария" о возможности возврата территорий и удержания границ в 2024 году уже не состоялись.
  2. "Плохой" сценарий уже наблюдается: потеря территорий и неудачные контрнаступления. По словам экспертов, при текущем развитии ситуации "для избегания краха Украины" ей придется согласиться на условия России. "Война Украины (НАТО) с РФ закончится (тогда) в 2025 году", — считают авторы.
  3. "Злой" сценарий описывает замороженную ситуацию, в которой даже современные вооружения, такие как F-16, не изменят положение дел — как не изменили ЗРК Patriot, "Джавелины", танки Abrams, и т. д.

Издание Politico выражает разочарование по поводу недостаточной эффективности экономических санкций против России. По планам ЕС, санкции должны были уничтожить экономику РФ, вызвать бунты или создать запредельные издержки проведения СВО.

Тем временем Россия адаптировалась к военной экономике, общество консолидировано, а ВВП и промышленность — растут и развиваются.

Международный институт стратегических исследований рассматривает даже вероятность контрнаступления Украины в 2025 году. Однако чтобы они случились, 2024 год должен был стать решающим — а этого не произошло.

Поэтому СВО и военные действия будут длиться ещё 2-3 года, считают в IISS и Королевском объединённом институте оборонных исследований. При этом в RUSI считают — российские силы смогут поддерживать стабильный темп наступления и достигнут успеха в 2026 году.

По прогнозу ООН, демографическая перспектива Украины на 2025 год выглядит тревожно: население может сократиться до 12-27 миллионов человек. И это при том, что ООН "поверила" в официальные цифры Киева о 37 млн. граждан в 2023 году.

Также ООН предупреждает — к 2100 году на Украине будет проживать всего 15,3 миллиона человек, что значительно меньше текущего населения Москвы.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) - специализированное учреждение ООН с главным офисом в городе Вашингтон. Это крупнейшая финансовая организация мира.  МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государства с набором определённых условий и рекомендаций.

Организа́ция Объединённых На́ций (акрон. ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы оон
Обсудить
Новости Все >
Ограничения на организацию туров из России в Иорданию отменены
Гастроэнтеролог Сухорукова: какие популярные супы могут вредить вашему желудку
Чего не стоит делать с компостом осенью
Вечерний образ: как создать эффектный образ для торжества
Как приготовить вкуснейшую пасту с соусом песто: быстрый рецепт
Краснодарский край возглавил топ-5 популярных у туристов регионов зимой
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
Аукцион в Башкирии: автомобили должников уходят с молотка
Пушистые попрошайки: что делать, если ваша собака всегда хочет вашу еду
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Сейчас читают
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
Еда и рецепты
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин Россия — спортивная держава. В Уфе завершился Форум уверенности Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Последние материалы
Ключевые рекомендации врача Кутушова для избавления от токсинов в кишечнике
Ревность, злоба и жадность. В Киеве был праздник, когда там узнали о провале Майи Санду
Массовая миграция в Ковентри: проблемы, с которыми столкнулся город в Англии
Как наслаждаться любимым напитком в самолёте, не тратя ни копейки
Что точно не стоит делать на тренировках: советы для безопасных занятий
Тайна первых клеток: как дождевая вода помогла зарождению жизни
Как подчеркнуть глаза: макияж для любого типа глаз
Певец Газманов признался, что часто испытывает тревогу
Как приготовить сырники с шоколадно-ореховой начинкой
Советы по садоводству: эти неочевидные вещи усложняют вам работу в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.