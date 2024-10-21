МВФ и ООН: военный конфликт на Украине закончится в 2025-26 годах

МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины

Международный валютный фонд обновил прогноз продолжительности конфликта (СВО) на Украине — по новым данным, он закончится в 2025–26 годах.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

То, что раньше МВФ считал "негативным сценарием с окончанием войны" в 2025 году превратилось в базовый сценарий. В неблагоприятном варианте военные действия на Украине закончатся к середине 2026 года.

При этом в прогнозах МВФ победа украинских вооружённых сил не рассматривается даже как самый малореальный вариант.

Также по оценкам фонда:

Украина сталкивается с серьёзными социальными и экономическими проблемами.

Число беженцев достигло отметки 10,3 миллиона, демография рушится, число украинцев резко сокращается.

Прогнозируется, что соотношение госдолга к ВВП в 2025 году превысит 100%, а к 2029 году дойдет до 300%.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выдвинул несколько сценариев для Украины в 2024 году, включая "плохой", "хороший" и "злой".

Оптимистичные представления "хорошего сценария" о возможности возврата территорий и удержания границ в 2024 году уже не состоялись. "Плохой" сценарий уже наблюдается: потеря территорий и неудачные контрнаступления. По словам экспертов, при текущем развитии ситуации "для избегания краха Украины" ей придется согласиться на условия России. "Война Украины (НАТО) с РФ закончится (тогда) в 2025 году", — считают авторы. "Злой" сценарий описывает замороженную ситуацию, в которой даже современные вооружения, такие как F-16, не изменят положение дел — как не изменили ЗРК Patriot, "Джавелины", танки Abrams, и т. д.

Издание Politico выражает разочарование по поводу недостаточной эффективности экономических санкций против России. По планам ЕС, санкции должны были уничтожить экономику РФ, вызвать бунты или создать запредельные издержки проведения СВО.

Тем временем Россия адаптировалась к военной экономике, общество консолидировано, а ВВП и промышленность — растут и развиваются.

Международный институт стратегических исследований рассматривает даже вероятность контрнаступления Украины в 2025 году. Однако чтобы они случились, 2024 год должен был стать решающим — а этого не произошло.

Поэтому СВО и военные действия будут длиться ещё 2-3 года, считают в IISS и Королевском объединённом институте оборонных исследований. При этом в RUSI считают — российские силы смогут поддерживать стабильный темп наступления и достигнут успеха в 2026 году.

По прогнозу ООН, демографическая перспектива Украины на 2025 год выглядит тревожно: население может сократиться до 12-27 миллионов человек. И это при том, что ООН "поверила" в официальные цифры Киева о 37 млн. граждан в 2023 году.

Также ООН предупреждает — к 2100 году на Украине будет проживать всего 15,3 миллиона человек, что значительно меньше текущего населения Москвы.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) - специализированное учреждение ООН с главным офисом в городе Вашингтон. Это крупнейшая финансовая организация мира. МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государства с набором определённых условий и рекомендаций.



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