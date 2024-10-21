Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине?

Силовые структуры » Военные новости

Тема появления северокорейской армии в зоне специальной военной операции России на Украине продолжает обрастать различными слухами и мнениями.

Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине?
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

Это, пока ещё гипотетическое событие на данный момент не имеет серьёзных подтверждений, но армия Северной Кореи, если она вдруг появится там, сможет усилить российские силы по многим направлениям, даже несмотря на то, что Вооружённые силы КНДР имеют ряд ограничений по сравнению с другими более технологически оснащёнными армиями.

Численность

Северокорейцы обладают одной из наиболее многочисленных армий в мире по числу действующих солдат и резервистов, готовых к мобилизации. В случае приезда на Украину корейцы смогут предоставить немало живой силы для проведения крупномасштабных операций уровня дивизии или для зачистки (удержания, восстановления) позиций на самых важных участках. Это может разгрузить российскую армию и позволить ей сосредоточиться на иных задачах.

Бронетехника

Подразделения КНДР используют хотя и устаревшее, однако уже испытанное вооружение времён СССР, которое армия КНДР может оперативно пополнить при необходимости. Танки, включая Т-55 и Т-62, артиллерия и лёгкое стрелковое оружие у Пхеньяна есть в достаточных количествах, а используя современные российские танки Т-80БВМ/Т-72Б3/Т-90 танкисты КНДР могут воевать более эффективно. Подразделения "брони" вполне могут привлекаться к выполнению вспомогательной задачи в районах с наименьшим сопротивлением, что даст возможность освободить ВС РФ для другой задачи.

Артиллерийские системы

Корейская Народная Армия (так официально ВС КНДР) уделяет большое внимание артиллерии. Она может обеспечить существенную артподдержку в виде ствольной артиллерии или РСЗО — реактивных систем залпового огня (к примеру, KN-09 с дальностью — 200 километров). В условиях плотных боёв и войны на истощение несколько десятков артдивизионов Северной Кореи сыграют важную роль в уплотнении огневой мощи.

Опыт и подготовка

Северокорейские пехотинцы (особенно силы спецназа) обучаются основным методам боевых действий в сложных условиях, например, в горах и тоннелях. Такая подготовка поможет армии РФ в операциях в труднодоступных районах, и в операциях, где нужна высокая степень выживания в трудных условиях, пишет "Военная хроника". Спецподразделения армии КНДР будут полезны на так называемой партизанской войне и при диверсионных операциях в тылу врага, а также в специальных операциях вроде рытья подкопов под укреплениями неприятеля (тут надо вспомнить операцию в Авдеевке).

Кибервойска и РЭБ

Северокорейские войска имеют опыт в ведении радиоэлектронной борьбы и проведении кибератак. Кибервойска КНДР при необходимости смогут усилить киберподразделения России в атаке на инфраструктуру врага, а также в защите объектов информационной инфраструктуры и коммуникационной сети.

Ограничения армии КНДР

Несмотря на большое число личного состава и дисциплину, северокорейским войскам часто не хватает современного оборудования и технологий. Это ограничивает их эффективность в асимметричных и высокотехнологичных боевых действиях, где армия РФ обычно ориентируется на современные технологии. Так, основное преимущество "солдат Ким Чен Ына" — это живая сила, дисциплина и опыт в диверсионных операциях и партизанской войне, что дополнит российскую армию в определённых моментах, особенно на направлениях с наименьшей технологической сложностью.

Уточнения

Коре́йская наро́дная а́рмия (кор. 조선인민군, Чосон инмингун, КНА) — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска. Регулярная армия КНДР насчитывает около 1 миллиона человек, общая численность кадровых военнослужащих в армии составляет, по разным оценкам, от 850 000 до 1 200 000 человек.

Насколько Сильна Армия Северной Кореи? | Ядерное Оружие и Секретные Войска
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ким чен ын северная корея
Обсудить
Новости Все >
Невролог Корявцева: физическая активность как защита от инсульта
Как вырастить фундук в своём саду и собрать ведра орехов
Никас Сафронов раскрыл Орнелле Мути тайну Чёрного квадрата Малевича
Как улучшить сон и поддерживать здоровье с помощью простых правил
"Автодор" восстановил более 200 км дорог в ДНР
Мошенничество при въезде на Мальдивы: что нужно знать туристам
ТО перед зимним сезоном: обязательные процедуры для автомобиля
Как быстро замариновать лук для салатов, шашлыка и бургеров
Ирландские волны: как укротить непослушные локоны
Иеромонах Анастасий рассказал о монастыринге как увлечении у молодёжи
Сейчас читают
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Еда и рецепты
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все Аудио 
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Еда и рецепты
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине? Дмитрий Плотников МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
NetEase: российские санкции сработали сразу против 36 стран
Настасья Самбурская рассказала, как провела отпуск после слухов о своей свадьбе
Чем отличается обрезка красной и черной смородины
Узнайте больше о своих домашних животных: какие бывают проблемы с психическим здоровьем у кошек
На портале госуслуг запустили сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей
Прилучный упрекнул Муцениеце после судебных тяжб: свои интересы выше интересов детей
Названо худшее время для путешествий на Шри-Ланку, Кубу и в Таиланд
Покрышки из Китая стали выбором большинства россиян: причины и тренды
Малинин: статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление
Центробанк может повысить ключевую ставку до 20%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.