Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине?

Тема появления северокорейской армии в зоне специальной военной операции России на Украине продолжает обрастать различными слухами и мнениями.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

Это, пока ещё гипотетическое событие на данный момент не имеет серьёзных подтверждений, но армия Северной Кореи, если она вдруг появится там, сможет усилить российские силы по многим направлениям, даже несмотря на то, что Вооружённые силы КНДР имеют ряд ограничений по сравнению с другими более технологически оснащёнными армиями.

Численность

Северокорейцы обладают одной из наиболее многочисленных армий в мире по числу действующих солдат и резервистов, готовых к мобилизации. В случае приезда на Украину корейцы смогут предоставить немало живой силы для проведения крупномасштабных операций уровня дивизии или для зачистки (удержания, восстановления) позиций на самых важных участках. Это может разгрузить российскую армию и позволить ей сосредоточиться на иных задачах.

Бронетехника

Подразделения КНДР используют хотя и устаревшее, однако уже испытанное вооружение времён СССР, которое армия КНДР может оперативно пополнить при необходимости. Танки, включая Т-55 и Т-62, артиллерия и лёгкое стрелковое оружие у Пхеньяна есть в достаточных количествах, а используя современные российские танки Т-80БВМ/Т-72Б3/Т-90 танкисты КНДР могут воевать более эффективно. Подразделения "брони" вполне могут привлекаться к выполнению вспомогательной задачи в районах с наименьшим сопротивлением, что даст возможность освободить ВС РФ для другой задачи.

Артиллерийские системы

Корейская Народная Армия (так официально ВС КНДР) уделяет большое внимание артиллерии. Она может обеспечить существенную артподдержку в виде ствольной артиллерии или РСЗО — реактивных систем залпового огня (к примеру, KN-09 с дальностью — 200 километров). В условиях плотных боёв и войны на истощение несколько десятков артдивизионов Северной Кореи сыграют важную роль в уплотнении огневой мощи.

Опыт и подготовка

Северокорейские пехотинцы (особенно силы спецназа) обучаются основным методам боевых действий в сложных условиях, например, в горах и тоннелях. Такая подготовка поможет армии РФ в операциях в труднодоступных районах, и в операциях, где нужна высокая степень выживания в трудных условиях, пишет "Военная хроника". Спецподразделения армии КНДР будут полезны на так называемой партизанской войне и при диверсионных операциях в тылу врага, а также в специальных операциях вроде рытья подкопов под укреплениями неприятеля (тут надо вспомнить операцию в Авдеевке).

Кибервойска и РЭБ

Северокорейские войска имеют опыт в ведении радиоэлектронной борьбы и проведении кибератак. Кибервойска КНДР при необходимости смогут усилить киберподразделения России в атаке на инфраструктуру врага, а также в защите объектов информационной инфраструктуры и коммуникационной сети.

Ограничения армии КНДР

Несмотря на большое число личного состава и дисциплину, северокорейским войскам часто не хватает современного оборудования и технологий. Это ограничивает их эффективность в асимметричных и высокотехнологичных боевых действиях, где армия РФ обычно ориентируется на современные технологии. Так, основное преимущество "солдат Ким Чен Ына" — это живая сила, дисциплина и опыт в диверсионных операциях и партизанской войне, что дополнит российскую армию в определённых моментах, особенно на направлениях с наименьшей технологической сложностью.

Уточнения

Коре́йская наро́дная а́рмия (кор. 조선인민군, Чосон инмингун, КНА) — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска. Регулярная армия КНДР насчитывает около 1 миллиона человек, общая численность кадровых военнослужащих в армии составляет, по разным оценкам, от 850 000 до 1 200 000 человек.



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