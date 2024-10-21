Российские танки Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата" попали в ТОП-лучших на планете.
Новый рейтинг опубликовал The National Interest.
По мнению авторов американского журнала, "Армата" обладает уникальными характеристиками, которые весьма повышают уровень безопасности танкового экипажа. Благодаря низкому корпусу боевой машины, уменьшена подверженность огню противника.
Т-14 "Армата" — это российский основной боевой танк нового поколения, созданный на платформе "Армата". Он отличается уникальными технологическими решениями и считается одним из самых передовых танков в мире. Его основное предназначение — ведение боевых действий с высокой эффективностью в современных условиях, с упором на максимальную защиту экипажа и мощные ударные возможности.
Необитаемая башня — позволяет максимально обезопасить экипаж, так как все операции управления оружием выполняются дистанционно.
Активная защита — система активной защиты "Афганит", предназначенная для перехвата вражеских снарядов и ракет.
Модульная конструкция — танк построен с модульной компоновкой, что облегчает модернизацию и обслуживание.
Сетецентрическая архитектура — танк интегрирован в сеть боевого управления, что позволяет обмениваться данными в реальном времени с другими боевыми единицами и подразделениями.
Т-14 был представлен на Параде Победы в 2015 году и с тех пор прошел ряд испытаний. Ожидается, что он станет ключевым элементом бронетанковых сил России в ближайшие десятилетия.
Танк отличается высоким уровнем автоматизации, что позволяет экипажу быстрее реагировать на боевые угрозы.
The National Interest (в переводе с англ. — «национальный интерес») — американский консервативный журнал о международных отношениях, пишущий с точки зрения политического реализма. Печатная версия выходит один раз в два месяца.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.