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Дмитрий Плотников

Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков

3:49
Силовые структуры » Военные новости

Российские танки Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата" попали в ТОП-лучших на планете.

Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков
Фото: T-14 Armata by Dmitriy Fomin, CC BY 2.0

Новый рейтинг опубликовал The National Interest.

По мнению авторов американского журнала, "Армата" обладает уникальными характеристиками, которые весьма повышают уровень безопасности танкового экипажа. Благодаря низкому корпусу боевой машины, уменьшена подверженность огню противника.

О чём речь

Т-14 "Армата" — это российский основной боевой танк нового поколения, созданный на платформе "Армата". Он отличается уникальными технологическими решениями и считается одним из самых передовых танков в мире. Его основное предназначение — ведение боевых действий с высокой эффективностью в современных условиях, с упором на максимальную защиту экипажа и мощные ударные возможности.

Основные характеристики Т-14 "Армата"

  • Вес: около 55 тонн.
  • Экипаж: 3 человека, расположенных в бронекапсуле, отделённой от боевого отделения.
  • Вооружение:
  1. Основное: 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, которая может быть заменена на 152-мм пушку в будущих версиях.
  2. Дополнительное: 7,62-мм пулемёт и 12,7-мм пулемёт.
  3. Возможность использования управляемых ракет через основную пушку.
  • Броня: многоуровневая композитная броня и система динамической защиты "Малахит".
  • Двигатель: дизельный двигатель мощностью 1500 л. с.
  • Максимальная скорость: 80-90 км/ч.
  • Дальность хода: до 500 км.

Ключевые особенности

Необитаемая башня — позволяет максимально обезопасить экипаж, так как все операции управления оружием выполняются дистанционно.

Активная защита — система активной защиты "Афганит", предназначенная для перехвата вражеских снарядов и ракет.

Модульная конструкция — танк построен с модульной компоновкой, что облегчает модернизацию и обслуживание.

Сетецентрическая архитектура — танк интегрирован в сеть боевого управления, что позволяет обмениваться данными в реальном времени с другими боевыми единицами и подразделениями.

Основные задачи танка

  • Огневая поддержка пехоты: танк Т-14 обладает мощным вооружением, позволяющим эффективно уничтожать живую силу потенциального противника, бронетехнику и укрепления.
  • Прорыв обороны противника: высокая мобильность, мощное бронирование и вооружение позволяют "Армате" прорывать глубоко эшелонированную оборону противника.
  • Боевые действия в городских условиях: благодаря своей модульной конструкции и системам активной защиты, танк Т-14 "Армата" может эффективно действовать в условиях города, где традиционные танки испытывают трудности.
  • Борьба с танками противника: Т-14 способен успешно противостоять современным танкам благодаря мощному вооружению и эффективной системе бронирования.
  • Разведка и наблюдение: танк может быть оснащён различными средствами разведки и наблюдения, что позволяет ему выполнять задачи по сбору информации о противнике.

Вывод

Т-14 был представлен на Параде Победы в 2015 году и с тех пор прошел ряд испытаний. Ожидается, что он станет ключевым элементом бронетанковых сил России в ближайшие десятилетия.

Танк отличается высоким уровнем автоматизации, что позволяет экипажу быстрее реагировать на боевые угрозы.

Уточнения

The National Interest (в переводе с англ. — «национальный интерес») — американский консервативный журнал о международных отношениях, пишущий с точки зрения политического реализма. Печатная версия выходит один раз в два месяца.

Т-14 «АРМАТА» — Лучший Танк в Мире?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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