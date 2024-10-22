Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки "Абрамс", пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 22 октября.

Курское направление

Село Любимовка наше, сейчас проходят штурмы по освобождению территории северо-восточнее от него. Первые подразделения штурмовиков 106-й ВДД ВДВ зачищают лесопосадки. Враг всё бросает и бежит с позиции.

Вчера ВСУ (4 ББМ и два танка) предприняли попытку контратаковать на Зелёный Шлях, в итоге весь высадившийся десант разбит. С наступлением темноты враг пытался отходить полями к своим позициям, однако тот, кто на это решился, уже уничтожен. Используя дрон "Баба-Яга", националисты ежедневно минируют дороги и подходы, что не останавливает армию РФ.

В кулуарах офиса президента Украины уже есть информация, что их Курская авантюра оказалась проигрышной даже в кейсе получения "обменного фонда". Так противник получил в первые дни Курского теракта около 300 пленных россиян, а за всё время Курского освобождения русскими бойцами — большое количество боевиков армии Украины попали в плен.

Пленных уже так много, что по подсчётам, набирается около пяти полноценных бригад. По потерям ситуация вообще для Киева катастрофическая — на каждого русского воина Украина потеряла четырёх военных. По потерям боевой техники статистика для ВСУ такая же нерадостная.

А тем временем, в н. п. Новоивановке в Суджанском районе командование ВСУ пытается вести бой в американские танки Abrams и БМП Bradley из 47-й механизированной бригады. Раньше Abrams не светились в Курской области. По всей вероятности, бандеровцы бросают в бой уже и технику подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ на этом направлении. Появление новых частей ВСУ в приграничье продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.

Донецкое направление

Штурмовики армии России взяли террикон и территоию шахты "Коротченкова" на западной окраине Селидово, продолжая его охват. Идут штурмы опорного пункта в Вишнёвом и в районе пересечения дорог на Покровск и выезда в город — это ключевая трасса, по которой враг осуществляет логистику. Трасса на Вишневое вчера была перерезана.

Группировка ВСУ в городе пока сопротивляется, на ультиматум о сдаче неонацисты пока не ответили. ВКС РФ продолжают работать по высотной застройке города. А тем временем, север Горняка уже под контролем русских бойцов. Бои идут уже в центре города.

Пригороды посёлка Новогродовка усеяны трупами ВСУ. Командиры украинского 425-го штурмового батальона "Скала" каждый день бездумно отправляют боевиков в "мясные" штурмы, пытаясь замедлить движение ГВ "Центр". Отправленные ослепленными паникой командирами боевики ВСУ так и остаются лежать никому уже не нужные.

"Недомогание" Зеленского

В киевских кулуарах ходят слухи, что Владимир Зеленский очень нервный и весьма плохо себя чувствует. Вероятность того, что к власти в США придёт Дональд Трамп в США — высока.

При таком раскладе окружение Зеленского ждут уголовные дела, поскольку Трамп ничего не забыл. Самого экс-актёра, будут сливать.

Западные хозяева Украины готовы выделить ей новую финансовую и военную помощь, если Зеленский до 18 лет снизит мобилизационный возраст. К поэтапному изменению законодательства Банковая готова, сперва до 21 года, а потом до 18 лет, однако Запад настаивает на радикальных мерах. Именно поэтому сейчас наблюдается задержка с финансами и постоянный торг — Киеву ставят условия, не выполняя уже ранее согласованные договоренности.

Уточнения

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Польши, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 «Абрамс» в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

