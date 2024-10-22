Бойцы интернациональной бригады Пятнашка: мы сражаемся с нацизмом

Бойцы интернациональной бригады "Пятнашка" в разговоре со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой рассказали, почему оказались в российской армии и как им даётся изучение русского языка.

— Здравствуйте, ребята, представьтесь пожалуйста? Как вас зовут?

А.: Мой позывной — Ака. Я из Китая. Из города Чанду. Мне 28 лет.

— А ты откуда, из какой страны?

Б.1 (пишет на телефоне с переводом): Из Колумбии. Из города Медельин. Мой позывной Кочевник. Я жду, когда один из моих друзей вернется сюда с большим количеством людей, говорящих по-испански, и мы создадим испаноязычную группу бойцов.

— По-английски или по-русски ты разговариваешь?

Б.1: Нет, по-русски чуть-чуть, по-английски тоже.

— Вы, солдаты интернациональной бригады "Пятнашка", приехали из разных стран. Как получилось, что вы оказались в российской армии?

А.: Я хотел помочь людям Донбасса. Я хотел сражаться с нацистами.

— Когда ты приехал в Донбасс?

А.: Четыре месяца назад.

— По-русски ты можешь разговаривать?

А.: Русский язык для меня сложноват. Но я учу его каждый день, пытаюсь понять, разобраться. Пока я могу только употреблять какие-то простые слова и выражения. Например, "как дела", "нормально", "спасибо".

— Вы сейчас находитесь в Курской области. А как же вы сражаетесь, если вы не можете говорить по-русски?

А.: Люди у нас в отряде знают английский, и мы общаемся по-английски.

— А что именно ты делаешь, какая твоя задача?

А.: Я стрелок.

— А твой коллега из Колумбии чем занимается?

А.: Он тоже стрелок. Здесь все стрелки.

— А как же вы общаетесь друг с другом? Ты из Китая, он из Колумбии. И твой друг-колумбиец даже по-английски не говорит.

А.: Мы пользуемся приложением "Переводчик" в телефоне. В этом плане общение, конечно, происходит сложно.

— Чем ты занимался в Китае?

А.: Я бывший солдат, служил в армии Китая. Мне нравится моя работа.

— Ты хороший стрелок?

А.: Да, я хорошо стреляю.

— Вы на позициях работаете?

А.: На позиции я заступаю сегодня вечером. Я буду сражаться.

— Ты служил в китайской армии, теперь находишься в рядах российской армии. Что ты мог бы сказать о российской армии, о людях, об их профессионализме?

А.: Здесь все как члены одной большой семьи. Все стараются друг другу в чём-то помочь, все друг с другом ладят.

— А ваш командир говорит по-английски? Вы можете понимать, что он хочет от вас?

А.: Да, он говорит по-английски, мы понимаем его.

— Какие простые слова на русском языке, которые относятся к твоей работе, ты знаешь? Например, ты знаешь такие слова, как "стреляй", "ложись"?

А.: Я знаю слово "стой". Мы учим слова, которые могут пригодиться нам в сражениях.

— До того, как приехать в Курскую область, ты находился в Донбассе, правильно?

А.: Да, в Донецке.

— Ты просто пришёл и сказал: "Я хочу сражаться", — и тебя взяли? Ты подписал контракт?

А.: Да, я подписал, меня приняли.

— Появились у вас тут новые друзья-россияне?

А.: Конечно, у меня здесь есть люди, с которыми я подружился, они делятся со мной своим опытом, учат меня, это очень важно для меня.

— Как ты мог бы описать текущую ситуацию в Курской области? Какая самая большая проблема?

А.: Ситуация… Дайте подумать…Дроны, их слишком много, это самая большая проблема. Но я также специалист по беспилотникам.

— То есть ты ещё и беспилотниками занимаешься, у тебя ещё одна профессия есть. Спасибо большое, что уделили время, пообщались, я надеюсь, что скоро вы сможете разговаривать по-русски гораздо лучше. Желаю вам удачи!

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.



Донецкий угольный бассейн сокращённо Донецкий бассейн или Донбасс, ранее также применялся термин Каменноугольный район — месторождение угля, образовавшееся на заливах и лиманах Тетиса.

