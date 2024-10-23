Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на среду, 23 октября.

Битва за Донбасс

В Селидово бойцы группировки "О" прорвались с востока, заняли несколько многоэтажных домов и перерезают боевикам ВСУ пути снабжения. Бойцы ГВ "Центр" атакуют город с нескольких направлений: с востока террикона армия РФ вошла в квартал высоток, уничтожив технику и пехоту врага, а с юго-запада с боями выходит к окраинам н. п. Вишнёвое.

"Русские подобрались практически вплотную к северным кварталам города и пытаются обойти их, чтобы выйти на трассу Селидово — Покровск", — отмечает украинский эксперт Мирошников.

Третья и последняя трасса в сторону Курахово перерезана.

Также в Селидово российская группировка продвинулась в частном секторе.

К ночи в Селидове дело пошло бодрее — используя бесшумное оружие и приборы ночного видения, обходя позиции, которые с наскока взять не удалось, идёт продвижение к ЦПКиО, на юге которого серьёзный укрепрайон. У ВСУ тут прорыты ходы между домами, как в Артёмовске. Но одно дело наделать траншей и канав, а другое — заполнить их солдатами, которых, сколько их на улицах не лови, постоянно не хватает.

Курское направление

Положение у националистов здесь плохое и чтобы оправдать будущий провал, власть попросила ГУР делать нелепые заявления.

Накануне глава ведомства заявил, что первые войска КНДР уже сегодня прибудут в Курскую область. Якобы до конца месяца 2600 солдат из Северной Кореи будут брошены сюда.

"Эти бойцы будут мотивированы — у них дома есть семьи, которые могут быть казнены, если дела пойдут плохо", — сказал глава ГУР.

Вот и выходит, что теперь есть на кого свалить провал в Курской области.

ВС РФ отбили 50 процентов территорий в Курской области и могут начать наступление на Запорожье. Это признаёт The Economist.

"Киевский чиновник говорит, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины", — отмечает издание.

РФ вернула себе до половины территорий, которую Украина ранее захватила в Курской области, и продвинулась на ряде участков в Запорожье. При этом Запорожская и Днепропетровская области для обороноспособности Киева имеют стратегическое значение, куда большее, чем Донбасс, пишут аналитики.

А тем временем, в кулуарах офиса президента Украины подтверждают информацию, что Зеленский упрямо бросает возможный резерв на Курск, чтобы удержать клочки земли как можно дольше, поскольку они для него символ "наступления 2024". При этом армия России монотонно перемалывает все резервы ВСУ, массово атакуя ближние тылы в Сумской области. Курская авантюра невероятно дорого обходится Банковой.

Зеленский "сломался"

Настоящие чудеса замечены на страницах The Financial Times.

"Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны", — это издание цитирует ни кого иного, как Владимира Зеленского.

Тут стоить напомнить, что в середине лета шли активные переговоры на этот счёт, но экс-президент Украины решил сходить в Курское приграничье, раздувая огонь эскалации, а теперь пожелал вернуться к старым условиям. На днях уже был вброс ОПУ про то, что возврат к договоренностям — очередное требование киевского режима для продолжения транзита в ЕС.

По всей вероятностей, власти Словакии недолго ломали Киев. И вот спустя неделю Банковая сама заявляет о готовности к диалогу. Правда, пока аккуратно, через западное СМИ, чтобы в Киеве смягчение позиции было не так заметно, а западной компрадоре можно было бы показать готовность Киева к заморозке конфликта.

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