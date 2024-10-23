Танк Т-72Б3М. Современная интерпретация классики русского оружия

На кадрах с передовой специальной операции на Украине мы чаще всего видим боевую машину — Т-72Б3М.
Сегодня это передовая модификация основного танка бронетанковых сил России — Т-72Б.
Важнейший момент улучшения — защита экипажа танка. Машина обзавелась круговой защитой от ПТУР и кумулятивных гранат, а решётки и динамическая защита теперь закрывают почти весь борт. Закрыты и ряд уязвимых мест на башне.
Т-72Б3М (иногда называемый Т-72Б3 обр. 2016 года) — это модернизированная версия советского основного боевого танка Т-72 от "Уралвагонзавода", который активно использовался Россией и её союзниками. Эта модификация была разработана для повышения боевых характеристик танка и приведения его к современным стандартам бронетанковой техники. Т-72Б3М был представлен как экономически выгодная альтернатива новым танкам, сохраняя при этом значительную боевую эффективность.
Модернизация затронула и ходовую часть танка, улучшив амортизацию и устойчивость. Это делает его более эффективным при движении по пересечённой местности и при преодолении препятствий.
Т-72Б3М по сравнению с базовой версией Т-72 имеет улучшенные характеристики за счёт установки современных систем защиты, наведения и управления огнём. Модернизация сделала этот танк более конкурентоспособным на поле боя в условиях современного вооружённого конфликта, сохраняя при этом сравнительно низкую стоимость производства и обслуживания.
Важны изменения в "начинке" танка. В Т-72Б3М появился современный тепловизор, позволяющий наводчику обнаруживать цели на дистанции 5 км, а также вычислитель сопровождения цели. Эта система даёт возможность поражать условные мишени в любое время суток, с места и в движении.
Все качества вместе с новыми бронебойными снарядами обеспечат всяким "Абрамсам" и "Леопардам" горячий приём.
АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — завод «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области.
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