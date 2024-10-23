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Дмитрий Плотников

Танк Т-72Б3М. Современная интерпретация классики русского оружия

4:26
Силовые структуры » Военные новости

На кадрах с передовой специальной операции на Украине мы чаще всего видим боевую машину — Т-72Б3М.

Танк Т-72Б3М. Современная интерпретация классики русского оружия
Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, CC BY-SA 4.0

Сегодня это передовая модификация основного танка бронетанковых сил России — Т-72Б.

Важнейший момент улучшения — защита экипажа танка. Машина обзавелась круговой защитой от ПТУР и кумулятивных гранат, а решётки и динамическая защита теперь закрывают почти весь борт. Закрыты и ряд уязвимых мест на башне.

О чём речь

Т-72Б3М (иногда называемый Т-72Б3 обр. 2016 года) — это модернизированная версия советского основного боевого танка Т-72 от "Уралвагонзавода", который активно использовался Россией и её союзниками. Эта модификация была разработана для повышения боевых характеристик танка и приведения его к современным стандартам бронетанковой техники. Т-72Б3М был представлен как экономически выгодная альтернатива новым танкам, сохраняя при этом значительную боевую эффективность.

Основные характеристики Т-72Б3М

Защита

  • Танку была добавлена динамическая защита "Реликт", которая является более современной по сравнению с предыдущей версией — "Контакт-5". Она значительно улучшает защиту от кумулятивных снарядов и бронебойных подкалиберных снарядов.
  • Дополнительные экраны и броневые модули на башне и корпусе усиливают общую стойкость танка на поле боя.

Вооружение

  • Основное вооружение танка — это 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, которая была модернизирована для повышения точности и скорострельности. Пушка способна использовать управляемые ракеты и различные типы боеприпасов, включая бронебойные и кумулятивные снаряды.
  • Система управления огнём включает новый тепловизионный прицел "Сосна-У", который значительно повышает точность стрельбы в ночное время и при плохой видимости.
  • Вспомогательное вооружение включает 7,62-мм пулемёт ПКТ и 12,7-мм зенитный пулемёт НСВТ для борьбы с пехотой и воздушными целями.

Система управления огнём

  • Танк получил улучшенную систему управления огнём с цифровым баллистическим вычислителем и современными сенсорами. Это позволяет экипажу быстрее находить и поражать цели.
  • Новая система стабилизации орудия также повышает точность стрельбы на ходу, что даёт преимущество в манёвренном бою.

Двигатель

  • Т-72Б3М оснащён более мощным дизельным двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 л. с., что увеличивает подвижность танка. Это даёт ему лучшую динамику разгона и позволяет передвигаться на высокой скорости по различным типам местности.
  • Максимальная скорость по шоссе составляет около 60-70 км/ч, а запас хода — до 500 км.

Подвеска и ходовая часть

Модернизация затронула и ходовую часть танка, улучшив амортизацию и устойчивость. Это делает его более эффективным при движении по пересечённой местности и при преодолении препятствий.

Модификации и улучшения

Т-72Б3М по сравнению с базовой версией Т-72 имеет улучшенные характеристики за счёт установки современных систем защиты, наведения и управления огнём. Модернизация сделала этот танк более конкурентоспособным на поле боя в условиях современного вооружённого конфликта, сохраняя при этом сравнительно низкую стоимость производства и обслуживания.

Важны изменения в "начинке" танка. В Т-72Б3М появился современный тепловизор, позволяющий наводчику обнаруживать цели на дистанции 5 км, а также вычислитель сопровождения цели. Эта система даёт возможность поражать условные мишени в любое время суток, с места и в движении. 

Все качества вместе с новыми бронебойными снарядами обеспечат всяким "Абрамсам" и "Леопардам" горячий приём.

Уточнения

АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — завод «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Улучшенные Т-72Б3М образца 2022 года
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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