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Дмитрий Плотников

Война и мир. Три актуальные глобальные партии войны на Украине и сольная партия России

4:01
Силовые структуры » Военные новости

Нет смысла отвергать того факта, что конфликт на Украине выгоден многим очень влиятельным мировым силам.

Война и мир. Три актуальные глобальные партии войны на Украине и сольная партия России
Фото: flickr.com by The White House, PDM

И даже если эти силы, колотя себя кулаком в грудь, кричат о мире, верить им было бы крайним заблуждением.

А кто же эти силы, и как они управляют ситуацией в мире и украинским кейсом, в частности?

Война

1. Во главе списка стоит действующая администрации президента Соединённых Штатов — Джо Байдена. Это, пожалуй, доминирующая сегодня в мире партия пролонгации войны. "Адепты" этой партии считают, что войну необходимо поддерживать как можно дольше, правда, форсировать её нельзя, и надо это всё "тушить" на медленном огне, чтобы не дай бог, не втянуть в неё Запад. А то ведь там и до угрозы ядерного конфликта недалеко.

Война до конца

2. Перенесёмся в Европу, а точнее, во Францию. Удивительно, но ротшильдовский выкормыш Эммануэль Макрон топит за своих "заклятых друзей" — британцев. По сути, пробританская партия эскалации войны на данный момент старательно занимается пролонгацией боевых действий. Эти радикалы полагают, что Москва не решится применить своё ядерное оружие, а значит, надо не бояться пересекать "красные линии" Кремля, вплоть до участия НАТО в войне против России, но исключительно на территории Украины.

Именно они продавливают приглашение Незалежной в альянс, именно они кричат о скорейшем разрешении ударов дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, именно они требуют мобилизовать на Украине всех мужчин, вплоть до 18 лет включительно.

Заморозка

3. Прокитайская партия заморозки войны ждёт и накапливает пассивную массу, уравновешивая активность двух первых. Она уже находится в статусе тяжеловеса, но исключительно пассивного. Например, в середине лета десятки учёных-лауреатов Нобелевской премии подписали призыв к прекращению огня на Украине. Правда, в мировой прессе это прошло незамеченным и его быстренько исключили из повестки. Особенно на фоне программы двух первых партий.

Мир на наших условиях

4. А что Россия? Мы придерживаемся собственной позиции, хотя и на основе партии окончания войны. Во главе тут всеобъемлющее мирное соглашение, пересматривающее основы мировой безопасности. И по сути — пересматривающее роли Запада и НАТО в мире. И хотя это кажется утопией, и придерживаются этой позиции "изгои" (Северная Корея и Иран) и тяготеют "маргиналы" (Венесуэла и Белоруссия).

В РФ распространён миф "чуда", что после победы Дональда Трампа доминирование партии пролонгации конфликта закончится сразу. Но он не настолько маргинал и не так силён, чтобы нашу позицию сделать доминирующей. Да и не нужно это Вашингтону. На прошлом его президентстве мы это чётко видели — столько антироссийских санкций, как Трамп, не вводил никто.

Трамп (если победит) будет опираться на партию эскалации. Это и не скрывается, когда он угрожает этой самой эскалацией, если и Киев, и Москва к нему не прислушаются. И если стороны сядут за стол переговоров, Трамп перехватит у КНР идею "заморозки" войны.

Вывод

Запустить нашу позицию, сделав её доминирующей, сразу невозможно. Если только другие процессы в мире не перевернут всё в мировой повестке. И такое было бы невероятным совпадением. Но России не раз везло на исторические чудеса, правда, одного Трампа для такого чуда маловато. В любом случае нам лучше готовиться не к чуду, а к худшему. Так нам будет легче лавировать в мировой политике, если всё пойдёт по не очень хорошему сценарию…

Уточнения

Дина́стия Ро́тшильдов (нем. Rothschild; известна также как Дом Ротшильдов или просто Ротшильды) — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы киев москва джо байден эммануэль макрон
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