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Дмитрий Плотников

Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается

Силовые структуры » Военные новости

Возобновлён проект лёгкого российского вертолёта.

Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY-SA 3.0

При дальнейшем развитии данного проекта до 8-местной модели, он может стать заменой "Робинсонам" и "Еврокоптерам" (возможно, даже массовой).

На видео ниже можно наблюдать первый полёт в "режиме висения" машины Ми-34М1.

О чём речь

Ми-34 — это лёгкий многоцелевой вертолёт, разработанный в ОКБ Миля в СССР в 1980-е годы. Он был предназначен для тренировок, а также для патрулирования, разведки и транспортировки небольших грузов. Этот российский вертолёт отличается простотой эксплуатации, высокой манёвренностью и небольшими эксплуатационными затратами, что делает его подходящим для использования в учебных целях и как гражданский вертолёт.

История создания и развития

Целью создания Ми-34 было сделать простой и надежный вертолёт, который мог бы заменить устаревающие Ми-1 и Ми-2 в учебных и сельскохозяйственных целях. Первый полёт опытного образца состоялся в 1986 году.

Несмотря на перспективные характеристики, серийное производство Ми-34 было недолгим. Проект был закрыт в 2012 году. Однако, в 2024 году было принято решение о возобновлении производства Ми-34 на Казанском вертолётном заводе с учётом современных требований.

Основные характеристики Ми-34

  • Экипаж: 1 пилот.
  • Вместимость: до трёх пассажиров.
  • Длина: 12,09 метра.
  • Диаметр несущего винта: 10 метров.
  • Максимальная взлётная масса: около 1 500 кг.
  • Скорость:
  1. Максимальная: 220 км/ч.
  2. Крейсерская: 170-190 км/ч.
  • Дальность полёта: до 470 км.
  • Практический потолок: до 3 500 м.
  • Силовая установка: один поршневой двигатель ВК-2500М мощностью около 365 л. с.
  • Кодификация НАТО: Hermit (Отшельник).

Применение

Ми-34 использовался как в военных, так и в гражданских целях, включая:

  • Обучение пилотов.
  • Воздушное патрулирование.
  • Аэрофотосъёмку.
  • Спортивные полёты.

Вертолёт Ми-34 был востребован в аэроклубах и использовался в учебных программах для подготовки пилотов геликоптеров. Вертолёт имел высокую манёвренность и устойчивость, что делало его отличным учебным средством.

Модификации

Существует несколько модификаций Ми-34, каждая из которых предназначена для выполнения определённых задач. Например, Ми-34С1 — это модификация с улучшенным оборудованием и повышенной безопасностью.

Вывод

Несмотря на хорошие лётные характеристики, производство вертолёта было ограниченным, и к 2010-м годам его использование существенно снизилось, в том числе в связи с появлением более современных моделей вертолётов. Возобновление производства Ми-34 открывает новые перспективы для развития лёгкой вертолётной техники. Благодаря своей универсальности и надежности, Ми-34 может найти широкое применение в различных сферах деятельности.

Уточнения

Национальный центр вертолётостроения имени М  Л  Миля и Н  И  Камова — предприятие авиационной промышленности России, расположенное в посёлке городского типа Томилино Люберецкого района (Московская область). Занимается разработкой и опытной эксплуатацией вертолётов. Входит в состав АО «Вертолёты России».

Первый полёт в режиме висения вертолета Ми-34М1
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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