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Дмитрий Плотников

БЭК "Визир". Новый виток в развитии российских беспилотных морских систем

3:40
Силовые структуры » Военные новости

Российская оборонка сегодня весьма активно работает над разработкой и усовершенствованием безэкипажных катеров разного назначения.

БЭК "Визир". Новый виток в развитии российских беспилотных морских систем
Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, CC BY-SA 4.0

Результаты работы оборонного комплекса не заставляют себя ждать — самые успешные образцы испытывают и готовят к серийному выпуску. Недавно на стадию серийного производства вышел новый вариант безэкипажного катера "Визир". Данный морской дрон предназначен для широкого круга целей и задач.

Разработкой БЭК "Визир" (как и модификацией) занимается военно-промышленный концерн "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ). Холдинг регулярно демонстрирует свои катера на выставках, постоянно отчитываясь о достигнутых успехах.

О чём речь

БЭК "Визир" (беспилотный экипажный катер) представляет собой современное российское решение в области беспилотных морских систем. Он разработан для выполнения широкого спектра задач: от разведки до огневой поддержки.

Ключевые характеристики и возможности

  • Многофункциональность: "Визир" может быть оснащён различным оборудованием, что позволяет ему выполнять задачи разведки, патрулирования, доставки грузов, а также нести ударное вооружение.
  • Автономность: катер способен действовать автономно, следуя заданному маршруту и выполняя поставленные задачи без участия оператора.
  • Высокая скорость и дальность плавания: БЭК "Визир" обладает высокой скоростью и значительной дальностью плавания, что позволяет ему эффективно действовать в обширных морских районах.
  • Модульная конструкция: его модульная конструкция позволяет быстро переконфигурировать катер под выполнение различных задач.
  • Небольшие размеры и низкая заметность: малые размеры и низкая радиолокационная заметность делают "Визир" трудно обнаруживаемой целью.

Применение

Разведка: катер "Визир" может использоваться для ведения разведки морской обстановки, обнаружения и классификации надводных и подводных целей.

Патрулирование: катер может выполнять задачи по патрулированию прибрежных зон и охране важных объектов на море.

Доставка грузов: "Визир" способен доставлять грузы в труднодоступные районы или на удалённые объекты.

Огневая поддержка: при оснащении соответствующим вооружением, "Визир" может выполнять задачи огневой поддержки.

Преимущества

  1. Повышение эффективности боевых действий: БЭК "Визир" позволяет выполнять опасные задачи без риска для жизни людей.
  2. Снижение затрат: использование беспилотных систем позволяет сократить расходы на содержание флота.
  3. Повышение гибкости: БЭК "Визир" может быстро развертываться и перебазироваться в различные районы.
  4. Повышение живучести: потеря одного или нескольких беспилотных катеров не приводит к таким серьёзным потерям, как потеря пилотируемого судна.

Вывод

Военно-промышленный холдинг начал разработку БЭК "Визир" несколько лет назад. Данный проект создавали в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом. К разработке также привлекали другие организации, которые выступали в качестве поставщиков компонентов. БЭК "Визир" является перспективной разработкой, которая открывает новые возможности для развития военно-морского флота. В будущем можно ожидать появления новых модификаций этого катера с ещё более широким спектром возможностей.

Уточнения

Механический завод «Людвиг Нобель», в 1919 году переименованный в «Русский Дизель» — машиностроительный завод в Санкт-Петербурге, в XX веке специализировавшийся на производстве дизельных двигателей. Запчасти для двигателей «Русский Дизель» выпускаются Кингисеппским машиностроительным заводом.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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