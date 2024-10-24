БЭК "Визир". Новый виток в развитии российских беспилотных морских систем

3:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская оборонка сегодня весьма активно работает над разработкой и усовершенствованием безэкипажных катеров разного назначения.

Результаты работы оборонного комплекса не заставляют себя ждать — самые успешные образцы испытывают и готовят к серийному выпуску. Недавно на стадию серийного производства вышел новый вариант безэкипажного катера "Визир". Данный морской дрон предназначен для широкого круга целей и задач.

Разработкой БЭК "Визир" (как и модификацией) занимается военно-промышленный концерн "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ). Холдинг регулярно демонстрирует свои катера на выставках, постоянно отчитываясь о достигнутых успехах.

О чём речь

БЭК "Визир" (беспилотный экипажный катер) представляет собой современное российское решение в области беспилотных морских систем. Он разработан для выполнения широкого спектра задач: от разведки до огневой поддержки.

Ключевые характеристики и возможности

Многофункциональность: "Визир" может быть оснащён различным оборудованием, что позволяет ему выполнять задачи разведки, патрулирования, доставки грузов, а также нести ударное вооружение.

Автономность: катер способен действовать автономно, следуя заданному маршруту и выполняя поставленные задачи без участия оператора.

Высокая скорость и дальность плавания: БЭК "Визир" обладает высокой скоростью и значительной дальностью плавания, что позволяет ему эффективно действовать в обширных морских районах.

Модульная конструкция: его модульная конструкция позволяет быстро переконфигурировать катер под выполнение различных задач.

Небольшие размеры и низкая заметность: малые размеры и низкая радиолокационная заметность делают "Визир" трудно обнаруживаемой целью.

Применение

Разведка: катер "Визир" может использоваться для ведения разведки морской обстановки, обнаружения и классификации надводных и подводных целей.

Патрулирование: катер может выполнять задачи по патрулированию прибрежных зон и охране важных объектов на море.

Доставка грузов: "Визир" способен доставлять грузы в труднодоступные районы или на удалённые объекты.

Огневая поддержка: при оснащении соответствующим вооружением, "Визир" может выполнять задачи огневой поддержки.

Преимущества

Повышение эффективности боевых действий: БЭК "Визир" позволяет выполнять опасные задачи без риска для жизни людей. Снижение затрат: использование беспилотных систем позволяет сократить расходы на содержание флота. Повышение гибкости: БЭК "Визир" может быстро развертываться и перебазироваться в различные районы. Повышение живучести: потеря одного или нескольких беспилотных катеров не приводит к таким серьёзным потерям, как потеря пилотируемого судна.

Вывод

Военно-промышленный холдинг начал разработку БЭК "Визир" несколько лет назад. Данный проект создавали в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом. К разработке также привлекали другие организации, которые выступали в качестве поставщиков компонентов. БЭК "Визир" является перспективной разработкой, которая открывает новые возможности для развития военно-морского флота. В будущем можно ожидать появления новых модификаций этого катера с ещё более широким спектром возможностей.

Уточнения

Механический завод «Людвиг Нобель», в 1919 году переименованный в «Русский Дизель» — машиностроительный завод в Санкт-Петербурге, в XX веке специализировавшийся на производстве дизельных двигателей. Запчасти для двигателей «Русский Дизель» выпускаются Кингисеппским машиностроительным заводом.



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