БЭК "Визир". Новый виток в развитии российских беспилотных морских систем

Российская оборонка сегодня весьма активно работает над разработкой и усовершенствованием безэкипажных катеров разного назначения.
Результаты работы оборонного комплекса не заставляют себя ждать — самые успешные образцы испытывают и готовят к серийному выпуску. Недавно на стадию серийного производства вышел новый вариант безэкипажного катера "Визир". Данный морской дрон предназначен для широкого круга целей и задач.
Разработкой БЭК "Визир" (как и модификацией) занимается военно-промышленный концерн "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ). Холдинг регулярно демонстрирует свои катера на выставках, постоянно отчитываясь о достигнутых успехах.
БЭК "Визир" (беспилотный экипажный катер) представляет собой современное российское решение в области беспилотных морских систем. Он разработан для выполнения широкого спектра задач: от разведки до огневой поддержки.
Разведка: катер "Визир" может использоваться для ведения разведки морской обстановки, обнаружения и классификации надводных и подводных целей.
Патрулирование: катер может выполнять задачи по патрулированию прибрежных зон и охране важных объектов на море.
Доставка грузов: "Визир" способен доставлять грузы в труднодоступные районы или на удалённые объекты.
Огневая поддержка: при оснащении соответствующим вооружением, "Визир" может выполнять задачи огневой поддержки.
Военно-промышленный холдинг начал разработку БЭК "Визир" несколько лет назад. Данный проект создавали в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом. К разработке также привлекали другие организации, которые выступали в качестве поставщиков компонентов. БЭК "Визир" является перспективной разработкой, которая открывает новые возможности для развития военно-морского флота. В будущем можно ожидать появления новых модификаций этого катера с ещё более широким спектром возможностей.
Механический завод «Людвиг Нобель», в 1919 году переименованный в «Русский Дизель» — машиностроительный завод в Санкт-Петербурге, в XX веке специализировавшийся на производстве дизельных двигателей. Запчасти для двигателей «Русский Дизель» выпускаются Кингисеппским машиностроительным заводом.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.