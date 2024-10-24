Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт

3:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 24 октября.

Курское направление

На этом фронте боевики ВСУ предпринимают попытки контратаковать в Любимовке, поскольку к ним прибыли резервы. Тех "мобилизантов", которых ТЦК схватил неделю назад, несколько дней готовили, после чего кинули в штурмы.

В Киеве замалчивают катастрофу на Курском приграничье — накануне националисты впервые бежали с передовой в таком количестве. Всушники бьют тут все рекорды по количеству дезертиров и отказников. Одна из бригад солдат теробороны, которыми наравне с "мобиками" сегодня затыкают дыры и компенсируют огромные потери, бежала с позиций. Неонацисты просто сели на автомобили и убежали в фронта в Сумскую область.

На их позиции были срочно перебросили террористов "Грузинского легиона"*, который недавно сюда завёл подразделение. Также есть данные, что в Генштабе ВСУ всячески замалчивают катастрофу — факт, что на том направлении дезертиров или сдавшихся в плен, больше, чем на других фронтах.

Битва за Донбасс

Тысячи военных ВСУ погибнут из-за своего командования, которое не даёт приказ отступить из Селидова. В этом убеждён британский военный аналитик Александр Меркурис.

"Произойдёт катастрофа, часть этих войск спасётся, но большинство, скорее всего, — нет", — отметил он.

По его словам, наступление российской армии приведёт к окружению города. Он добавил, что украинским войскам нужно было отступить из населённого пункта ещё неделю назад.

Арабское издание Al Mayadeen также подтверждает, что Зеленский приказов ВСУ отступать не отдаёт. А тем временем вечером пришла информация, что началась зачистка Селидово. Населённик уже на 90 процентов под контролем русских воинов. Враг потерял контроль над многоэтажками, что значит, что город будет вскоре освобождён. Ждём, когда киевские "эксперты" заявят, что Селидово не имеет большого тактического значения.

Похожая обстановка в Торецке. Шторма ВС РФ активизировались, им удалось сломать укреплённый район бандеровцев в центре и в северной части города. Но высотка "Точка 207" пока под контролем ВСУ. Часть центра — пока серая зона.

Также на Кураховском направлении русская группировка зашла в Новоселидовку. Ситуация у противника в Кураховке и Горняке продолжает стремительно ухудшаться.

Тылы Украины

По предварительным данным, ночью в Киеве уничтожена очередная американская пусковая установка ПВО Patriot. Также сегодня утром армия России наносит удары по целям по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.

Над Сумами летает БПЛА "Гербера", которая и наводит ФАБы и ракеты "Искандер" на нужные цели. Служба безопасности Украины провела чистки после налёта ракет и БПЛА армии России по Сумской области после визита Зеленского. В пыточные подвалы отправлены около 140 человек. На родственников задержанных, которые жалуются в ОПУ и прокуратуру, уже заведено 56 дел за "коллаборационные действия и поддержку агрессора".

* внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистских и террористических организаций, запрещён в России.

"Хочу остаться на территории РФ, начать новую жизнь" — пленный ВСУшник