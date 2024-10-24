Ракета AIM-9X Sidewinder. США передаст обновлённое оружие для украинских самолётов F-16

Американские Военно-морские силы заказали себе ракет AIM-9X Sidewinder более чем на 730 млн долларов.
Надо отметить, что прототип этой ракеты был выпущен в далёком 1953-м году. С тех пор Пентагон их постоянно использовал в военных конфликтах. Раньше Канада уже поставляла киевскому режиму 43 таких ракеты. Но украинские войска до сих пор их так и не задействовали.
Есть версия, что эти ракеты будут закуплены специально для истребителей F-16, которые передали Воздушным Вооружённым силам Украины.
AIM-9X Sidewinder — это высокотехнологичная ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, используемая США и их союзниками. Она относится к семейству ракет AIM-9 Sidewinder, которые находятся на вооружении с 1950-х годов, но AIM-9X представляет собой значительный технологический шаг вперёд.
AIM-9X совместима с широким спектром американских истребителей, таких как F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, а также с современными самолётами пятого поколения, такими как F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Ракета также может применяться на ряде платформ стран-союзников США, благодаря чему она получила широкое распространение по всему миру.
AIM-9X Sidewinder является одной из наиболее передовых ракет ближнего боя, сочетающей в себе высокую манёвренность, возможность поражения целей под разными углами и современную инфракрасную головку самонаведения. Эти особенности делают её ключевым оружием в арсенале истребителей, обеспечивая им превосходство в ближнем воздушном бою.
Макдоннел-Дуглас F-15 «Игл» (англ McDonnell Douglas F-15 Eagle, с англ. — «Орёл») — американский тяжёлый всепогодный истребитель четвёртого поколения. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Разработка самолёта была завершена в 1972 году; передан в эксплуатацию в 1976 году. Применялся на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Югославии. Истребитель F-15C Eagle останется в ВВС США до 2025-26 года. F-15E/EX продолжат службу дальше.
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.