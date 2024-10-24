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Дмитрий Плотников

Ракета AIM-9X Sidewinder. США передаст обновлённое оружие для украинских самолётов F-16

4:05
Силовые структуры » Военные новости

Американские Военно-морские силы заказали себе ракет AIM-9X Sidewinder более чем на 730 млн долларов.

Ракета AIM-9X Sidewinder. США передаст обновлённое оружие для украинских самолётов F-16
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain

Надо отметить, что прототип этой ракеты был выпущен в далёком 1953-м году. С тех пор Пентагон их постоянно использовал в военных конфликтах. Раньше Канада уже поставляла киевскому режиму 43 таких ракеты. Но украинские войска до сих пор их так и не задействовали.

Есть версия, что эти ракеты будут закуплены специально для истребителей F-16, которые передали Воздушным Вооружённым силам Украины.

О чём речь

AIM-9X Sidewinder — это высокотехнологичная ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, используемая США и их союзниками. Она относится к семейству ракет AIM-9 Sidewinder, которые находятся на вооружении с 1950-х годов, но AIM-9X представляет собой значительный технологический шаг вперёд.

Основные характеристики AIM-9X

  • Инфракрасное наведение: ракета использует усовершенствованную инфракрасную (ИК) систему наведения для захвата тепловых сигналов самолётов потенциального противника, что позволяет ей поражать цели без использования радиолокационного наведения.
  • Высокая манёвренность: AIM-9X оснащена системой векторной тяги, которая позволяет ракете совершать резкие повороты для поражения высокоманёвренных целей, что делает её эффективной в воздушных боях.
  • Возможность пуска вне оси прицела: данная функция позволяет пилоту захватывать и поражать цели, даже если они не находятся прямо перед самолётом. Для этого используется шлем с дисплеем, который позволяет пилоту просто взглянуть на цель, чтобы захватить её.
  • Совместимость: ракета может быть установлена на различные типы самолётов, включая F-15, F-16, F/A-18, F-22 и F-35. Она также совместима с более старыми самолётами, использующими предыдущие версии AIM-9.
  • Многофункциональная боеголовка: ракета оснащена фугасной осколочной боеголовкой, предназначенной для уничтожения вражеских самолётов при попадании или подрыве в непосредственной близости.

Платформы-носители

AIM-9X совместима с широким спектром американских истребителей, таких как F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, а также с современными самолётами пятого поколения, такими как F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Ракета также может применяться на ряде платформ стран-союзников США, благодаря чему она получила широкое распространение по всему миру.

Модификации

  1. AIM-9X Block I: первая версия AIM-9X, оснащённая инфракрасной головкой самонаведения и вектором тяги.
  2. AIM-9X Block II: более продвинутая версия с улучшенной системой самонаведения и повышенной дальностью. Также версия AIM-9X Block II имеет модернизированный взрыватель, обновлённую электронику и возможность захвата цели после пуска, что позволяет запускать ракету по целям за пределами визуального контакта.
  3. AIM-9X Block III: находится в разработке и, предположительно, будет обладать увеличенной дальностью и улучшенной системой наведения для повышения эффективности.

Вывод

AIM-9X Sidewinder является одной из наиболее передовых ракет ближнего боя, сочетающей в себе высокую манёвренность, возможность поражения целей под разными углами и современную инфракрасную головку самонаведения. Эти особенности делают её ключевым оружием в арсенале истребителей, обеспечивая им превосходство в ближнем воздушном бою.

Уточнения

Макдоннел-Дуглас F-15 «Игл» (англ  McDonnell Douglas F-15 Eagle, с англ. — «Орёл») — американский тяжёлый всепогодный истребитель четвёртого поколения. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Разработка самолёта была завершена в 1972 году; передан в эксплуатацию в 1976 году. Применялся на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Югославии. Истребитель F-15C Eagle останется в ВВС США до 2025-26 года. F-15E/EX продолжат службу дальше.

How Heat Seeking Missile Works I Aim 9 Sidewinder
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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