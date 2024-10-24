Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги"

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Любая автомобильная техника когда-то требует модернизации.

Обновление основных агрегатов машины даёт возможность ей обрести современные характеристики. Одним из примеров улучшения является проект автомобиля ГАЗ-66МБ.

Глубокую модернизацию знаменитой "Шишиги" провело "Нижегородское авиационное общество". Итог был представлен на форуме "Армия-2023". Там-то создатели и раскрыли технические данные, показав опытные образцы.

Один из прототипов ГАЗ-66МБ имел полный бронекузов и предназначается как санитарная машина. Второй отличался грузовой платформой, где была размещена артиллерийская система.

О чём речь

ГАЗ-66МБ — специализированная модификация широко известного советского грузовика ГАЗ-66, которая разрабатывалась как платформа для установки различных видов вооружений и военного оборудования. ГАЗ-66 был известен своей проходимостью и использовался в армиях стран Восточного блока на протяжении десятилетий, став одним из символов советской военной техники. Модификация ГАЗ-66МБ представляет собой усовершенствованную версию, адаптированную для нужд современного военного применения.

Основные характеристики

Назначение

ГАЗ-66МБ разработан как универсальная платформа для установки разных типов вооружений, таких как ракетные установки, системы противовоздушной обороны и радиолокационные станции. Он также используется для транспортировки боеприпасов и техники в сложных условиях.

Модификация отличается от базового варианта "шишиги" возможностью установки более тяжёлого вооружения и оборудования за счёт усиленной конструкции.

Проходимость

Как и базовая версия ГАЗ-66, платформа ГАЗ-66МБ славится высокой проходимостью благодаря полному приводу (4x4) и мощной подвеске. Это делает её эффективной для эксплуатации в условиях пересечённой местности, что особенно важно для военных операций в труднодоступных районах.

Грузовик обладает высокой устойчивостью и может преодолевать водные преграды и уклоны.

Технические характеристики

Двигатель: четырёхтактный карбюраторный двигатель V8 мощностью 120 л. с., который обеспечивает достаточную мощность для перевозки грузов и военного оборудования. Максимальная скорость: 90 км/ч на шоссе. Грузоподъёмность: 2 тонны, что позволяет перевозить не только вооружение, но и значительное количество боеприпасов или другого военного оборудования. Запас хода: около 500 км, что делает его подходящим для долгих маршей без необходимости частой заправки.

Армейские модификации

ГАЗ-66МБ используется в различных модификациях в зависимости от требований армии. Он может быть оснащён системами залпового огня, переносными зенитными ракетными комплексами или радиолокационными станциями.

В некоторых случаях ГАЗ-66МБ был доработан для улучшения защищённости экипажа, включая установку броневых панелей или систем защиты от воздействия оружия массового поражения.

Эргономика и удобство

Кабина ГАЗ-66МБ рассчитана на перевозку до двух человек (водителя и пассажира), с возможностью допоборудования для операторов вооружений.

Упрощённое обслуживание и ремонт на поле боя за счёт доступности запчастей и простоты конструкции, что делает его востребованным в различных армиях мира.

Боевое применение

ГАЗ-66МБ активно использовался в вооружённых конфликтах благодаря своей универсальности. Машина применялась как средство для транспортировки, а также как платформа для вооружений на передовой.

В некоторых случаях ГАЗ-66МБ использовался для установки мобильных зенитных комплексов и других систем противовоздушной обороны.

Вывод

ГАЗ-66МБ — это модернизированная версия надёжного и проверенного временем грузовика, который был адаптирован для современных военных нужд. Его высокие проходимость, универсальность и возможность использования в качестве платформы для различных вооружений делают его важным элементом логистики и боевых операций в армии.

Модернизация легендарного грузовика привлекла внимание публики и специалистов. Модернизированную "шишига" начали сравнивать с её предшественником и дали ей положительные оценки.

Уточнения

ГАЗ-66 — советский и российский среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости с колёсной формулой 4 × 4, грузоподъёмностью 2,0 тонны и кабиной над двигателем.



ГАЗ 66МБ