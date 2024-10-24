Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги"

Любая автомобильная техника когда-то требует модернизации.
Обновление основных агрегатов машины даёт возможность ей обрести современные характеристики. Одним из примеров улучшения является проект автомобиля ГАЗ-66МБ.
Глубокую модернизацию знаменитой "Шишиги" провело "Нижегородское авиационное общество". Итог был представлен на форуме "Армия-2023". Там-то создатели и раскрыли технические данные, показав опытные образцы.
Один из прототипов ГАЗ-66МБ имел полный бронекузов и предназначается как санитарная машина. Второй отличался грузовой платформой, где была размещена артиллерийская система.
ГАЗ-66МБ — специализированная модификация широко известного советского грузовика ГАЗ-66, которая разрабатывалась как платформа для установки различных видов вооружений и военного оборудования. ГАЗ-66 был известен своей проходимостью и использовался в армиях стран Восточного блока на протяжении десятилетий, став одним из символов советской военной техники. Модификация ГАЗ-66МБ представляет собой усовершенствованную версию, адаптированную для нужд современного военного применения.
ГАЗ-66МБ используется в различных модификациях в зависимости от требований армии. Он может быть оснащён системами залпового огня, переносными зенитными ракетными комплексами или радиолокационными станциями.
В некоторых случаях ГАЗ-66МБ был доработан для улучшения защищённости экипажа, включая установку броневых панелей или систем защиты от воздействия оружия массового поражения.
Кабина ГАЗ-66МБ рассчитана на перевозку до двух человек (водителя и пассажира), с возможностью допоборудования для операторов вооружений.
Упрощённое обслуживание и ремонт на поле боя за счёт доступности запчастей и простоты конструкции, что делает его востребованным в различных армиях мира.
ГАЗ-66МБ активно использовался в вооружённых конфликтах благодаря своей универсальности. Машина применялась как средство для транспортировки, а также как платформа для вооружений на передовой.
В некоторых случаях ГАЗ-66МБ использовался для установки мобильных зенитных комплексов и других систем противовоздушной обороны.
ГАЗ-66МБ — это модернизированная версия надёжного и проверенного временем грузовика, который был адаптирован для современных военных нужд. Его высокие проходимость, универсальность и возможность использования в качестве платформы для различных вооружений делают его важным элементом логистики и боевых операций в армии.
Модернизация легендарного грузовика привлекла внимание публики и специалистов. Модернизированную "шишига" начали сравнивать с её предшественником и дали ей положительные оценки.
ГАЗ-66 — советский и российский среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости с колёсной формулой 4 × 4, грузоподъёмностью 2,0 тонны и кабиной над двигателем.
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.