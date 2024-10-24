Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру?

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Освобождение Селидова близко, как и Курахова. Вместо того, чтобы отводить войска за Днепр, Зеленский предпочитает выводить русских солдат на эмоции.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Из Селидова ВСУ надо уходить, иначе — окружение

"Пришло время для трудных решений по Селидову”, — пишет украинский военкор Богдан Мирошников в Telegram.

Минувшей ночью центральная часть города оставлена частями ВСУ без приказа об отступлении. Оборону там обеспечивает 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг". Как утверждается в соцсетях, её личный состав держится, но "соседние части не справляются". Таких обвинений в украинском сегменте Telegram в адрес друг друга много.

Это говорит о стачивании ВСУ морально и физически. Солдаты украинской армии повсеместно массово и самовольно оставляют позиции, а попытки их остановить приводят к серьёзным конфликтам между всеми задействованными сторонами.

Курская авантюра также очень негативно влияет на украинских военных "на восточном фронте", которые считают, что их бросили без снарядов и техники погибать, а "всё идёт на Курск".

Отлично работает тактика ВС РФ

Но не стоит принижать мастерства российских командиров и солдат. Отлично работает тактика чередования фланговых атак и, в какой-то момент — удара во фронт с просачиванием в городскую застройку малыми группами. При этом оставляется коридор для отступления ВСУ по просёлкам, чтобы противник имел возможность бежать, неся большие потери.

"Бои идут буквально во всех частях города (Селидова), штурмуют отовсюду. Характерны бои тем, что вражеская пехота проскакивает во все щели и, не закрепляясь, идёт дальше", — пишет в Telegram украинский военнослужащий "Офицер+".

Селидово, как следует из публикуемых видео, будет освобождено практически не разрушенным, как и Новогродовка. Курахово и Покровск, Славянск и Краматорск, по всей видимости, тоже уцелеют. Это даёт возможность не только сохранять мирных жителей и инфраструктуру для них, но и создавать полноценные плацдармы для дальнейшего продвижения войск.

Фронт обвалился, но Зеленский предпочитает троллинг

Фронт реально обвалился не только в Селидове, что выведет ВС РФ на прямую дорогу к Покровску, но и южнее — в районе Горняка и Кураховки, после обхода их с флангов.

После взятия Измайловки и Новоселидовки группировки ВСУ в Горняке тоже побежали, что приведёт к обхвату города Курахово с севера по берегу водохранилища. С юга к нему подбираются части ВС РФ, наступающие от Угледара, на востоке российская армия уже зашла на окраины города.

Взятие Курахова позволит ВС РФ также атаковать Покровск или в сторону Великой Новосёлки, которая расположена на стыке ДНР и Запорожья.

Трудные решения надо принимать Владимиру Зеленскому и по Купянску, которому ВС РФ угрожают, выйдя на левый берег реки Оскол. Оживился плацдарм и под Запорожьем, а в Курской области находятся в окружении 2 тысячи солдат ВСУ.

По уму, Зеленскому бы надо быстро сейчас отводить войска за Днепр и там окапываться. Но у ума у него не наблюдается, он занят троллингом России — в маечке, косплея лозунг Трампа. Выводит русских на отрицательные эмоции, чтобы заставить ошибаться. Вот почему на войне принято говорить — работайте, братья. Слово "работа" понижает эмоциональный фон и заставляет делать всё обдуманно.

Уточнения

Сели́дово (укр. Сели́дове) — город в Покровском районе Донецкой области Украины. Расположен близ железнодорожной станции Селидовка. Селидово образует агломерацию с населением 40 209 человек, где в самом Селидово проживает 24 366 человек.



Кура́хово (укр. Кура́хове) — город в Покровском районе Донецкой области Украины. До укрупнения Покровского района в 2020 году входил в состав Марьинского района, будучи городом районного значения.

