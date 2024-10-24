Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру?

3:50
Силовые структуры » Военные новости

Освобождение Селидова близко, как и Курахова. Вместо того, чтобы отводить войска за Днепр, Зеленский предпочитает выводить русских солдат на эмоции.

Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру?
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Из Селидова ВСУ надо уходить, иначе — окружение

"Пришло время для трудных решений по Селидову”, — пишет украинский военкор Богдан Мирошников в Telegram.

Минувшей ночью центральная часть города оставлена частями ВСУ без приказа об отступлении. Оборону там обеспечивает 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг". Как утверждается в соцсетях, её личный состав держится, но "соседние части не справляются". Таких обвинений в украинском сегменте Telegram в адрес друг друга много.

Это говорит о стачивании ВСУ морально и физически. Солдаты украинской армии повсеместно массово и самовольно оставляют позиции, а попытки их остановить приводят к серьёзным конфликтам между всеми задействованными сторонами.

Курская авантюра также очень негативно влияет на украинских военных "на восточном фронте", которые считают, что их бросили без снарядов и техники погибать, а "всё идёт на Курск".

Отлично работает тактика ВС РФ

Но не стоит принижать мастерства российских командиров и солдат. Отлично работает тактика чередования фланговых атак и, в какой-то момент — удара во фронт с просачиванием в городскую застройку малыми группами. При этом оставляется коридор для отступления ВСУ по просёлкам, чтобы противник имел возможность бежать, неся большие потери.

"Бои идут буквально во всех частях города (Селидова), штурмуют отовсюду. Характерны бои тем, что вражеская пехота проскакивает во все щели и, не закрепляясь, идёт дальше", — пишет в Telegram украинский военнослужащий "Офицер+".

Селидово, как следует из публикуемых видео, будет освобождено практически не разрушенным, как и Новогродовка. Курахово и Покровск, Славянск и Краматорск, по всей видимости, тоже уцелеют. Это даёт возможность не только сохранять мирных жителей и инфраструктуру для них, но и создавать полноценные плацдармы для дальнейшего продвижения войск.

Фронт обвалился, но Зеленский предпочитает троллинг

Фронт реально обвалился не только в Селидове, что выведет ВС РФ на прямую дорогу к Покровску, но и южнее — в районе Горняка и Кураховки, после обхода их с флангов.

После взятия Измайловки и Новоселидовки группировки ВСУ в Горняке тоже побежали, что приведёт к обхвату города Курахово с севера по берегу водохранилища. С юга к нему подбираются части ВС РФ, наступающие от Угледара, на востоке российская армия уже зашла на окраины города.

Взятие Курахова позволит ВС РФ также атаковать Покровск или в сторону Великой Новосёлки, которая расположена на стыке ДНР и Запорожья.

Трудные решения надо принимать Владимиру Зеленскому и по Купянску, которому ВС РФ угрожают, выйдя на левый берег реки Оскол. Оживился плацдарм и под Запорожьем, а в Курской области находятся в окружении 2 тысячи солдат ВСУ.

По уму, Зеленскому бы надо быстро сейчас отводить войска за Днепр и там окапываться. Но у ума у него не наблюдается, он занят троллингом России — в маечке, косплея лозунг Трампа. Выводит русских на отрицательные эмоции, чтобы заставить ошибаться. Вот почему на войне принято говорить — работайте, братья. Слово "работа" понижает эмоциональный фон и заставляет делать всё обдуманно.

Уточнения

Сели́дово (укр. Сели́дове) — город в Покровском районе Донецкой области Украины. Расположен близ железнодорожной станции Селидовка.  Селидово образует агломерацию с населением 40 209 человек, где в самом Селидово проживает 24 366 человек. 

Кура́хово (укр. Кура́хове) — город в Покровском районе Донецкой области Украины. До укрупнения Покровского района в 2020 году входил в состав Марьинского района, будучи городом районного значения.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы курахово селидово владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Врач раскрыла, как укрепить здоровье осенью
Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре
Облепиха: как правильно собирать и хранить ягоды
Белорусского тренера не пустили в Россию из-за паспорта Украины
Белый цвет: как он освежает и подчеркивает красоту после 40
10 скрытых функций автомобиля, о которых многие водители даже не подозревают
Эксперт: цены на такси вырастут из-за высокого спроса
Жалюзи или шторы: как сделать правильный выбор для вашего интерьера
Леброн Джеймс и его сын в центре судебного разбирательства
Ашан уходит из России? Французский ритейлер прокомментировал слухи о продаже бизнеса
Сейчас читают
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Наука и техника
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили Аудио 
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Авто
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру?
Облепиха: как правильно собирать и хранить ягоды
Белорусского тренера не пустили в Россию из-за паспорта Украины
Белый цвет: как он освежает и подчеркивает красоту после 40
10 скрытых функций автомобиля, о которых многие водители даже не подозревают
Эксперт: цены на такси вырастут из-за высокого спроса
Жалюзи или шторы: как сделать правильный выбор для вашего интерьера
Леброн Джеймс и его сын в центре судебного разбирательства
Ашан уходит из России? Французский ритейлер прокомментировал слухи о продаже бизнеса
Рецепт сочной и хрустящей квашеной капусты: всё дело в секретном ингредиенте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.