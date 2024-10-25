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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: наёмник из Польши в предсмертной записке проклинает ВСУ, Киеву грозят котлы на двух фронтах

4:05
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Сводка с фронта: наёмник из Польши в предсмертной записке проклинает ВСУ, Киеву грозят котлы на двух фронтах
Фото: commons.wikimedia.org by Dispen Kormar

Представляем сводку с фронта на пятницу, 25 октября.

Курское направление

Накануне президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил о блокировании в Курской области двух тысячах военных ВСУ. Речь идёт о группировке, запертой на линии Марьевка — Погребки — Орловка — Кругленькое. Подразделение численностью до 3-х батальонов рассечено наполовину: первая часть прижата к дороге Суджа — Льгов (она под огневым контролем ВС РФ) и пытается вырваться в сторону Украины, вторая засела в лесах, ожидая эвакуацию. Кроме спецназа и десантников ВДВ, по блокированным бандеровцам регулярно прилетают ФАБы.

Кстати, слова Путина подтверждают наш тезис о мотивах попыток контратак ВСУ в последние дня 2-3. Ранее мы отмечали, что дополнительный резерв на "Абрамсах" и "Брэдли" был направлен именно на исправление плачевной ситуации на Курском приграничье.

Тем временем, киевские эксперты заявили, что армия РФ готовит наступление с "обязательным созданием" котлов. Показательна предсмертная записка, найденная на трупе польского наёмника, которую нашли российские штурмовики.

"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на…" — гласит текст на клочке листка бумаги из тетради "в клетку".

Ну а Зеленскому ранее уже докладывали об этом, после чего он дал приказ контратаковать большими силами элитных подразделений, но получил минимальный результат. Чтобы удержать "пиар победу", туда продолжают течь огромные резервы, снимая их с Донецкого направления. Главком Александр Сырский пытался убедить "босса" вывести подразделения с Курщины и сосредоточиться в Донбассе, но получил жёсткий отказ.

Если Киев получит котлы сразу на двух фронтах, то Зеленский всё спихнет на главкома.

Битва за Донбасс

В Селидово обороняющиеся на севере в многоэтажках части ВСУ, не успевшие выйти из города, попали в оперативное окружение. Сейчас идёт зачистка высотных зданий.

Сейчас многие гадают, какой населённый пункт падёт первым: Селидово или Горняк. Это будет понятно в ближайшие день-два. А ситуация в Горняке (соседе Селидово) повторяет происходящее там: националисты там посыпались. Из города бежали боевики 210-го отдельного батальона 120-й омбр. Ранее бежали их "побратимы" из 154-го батальона. Киев уже обвинил их в дезертирстве.

Напомним, Горняк — самая высокая точка ДНР, отсюда идут радиогоризонты и пр. После этого города всё идёт вниз. А за Горняком находится Курахово. А вообще на Кураховском участке ситуация для ВСУ критическая. С заходом армии России в Новоселидовку и Измайловку, у противника в Горняке и Кураховке наступило осознание тактического окружения. Потеря Новоселидовки для ВСУ чревато тем, что, прорвавшись к северному берегу Кураховского водохранилища, там образуется котёл.

Проблемы Киева

В кулуарах киевской власти пошли слухи, что очень много покалеченных украинских солдат, которых администрация Зеленского просто кинула, разочарованы. Раньше их мнение замалчивались, однако сейчас стали публиковаться. Многие в кулуарах заговорили про слив экс-комика, который надоел как западному лобби, так и внутренним элитам. Особенно на том фоне, что рейтинг Зеленского стремительно падает, находясь на рекордно низких показателях.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Экипажи Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и личный состав ВСУ в Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово селидово владимир путин курская область
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