Киевский режим давно выпрашивает разрешение на использование ракет НАТО по целям в тылах России.
США и ЕС пока "кочевряжатся" — в Пентагоне прямо заявили: "удовольствие это слишком дорогое". И сдаётся мне, что "дорогое" — во всех смыслах слова.
Киеву предлагают альтернативу — беспилотники. На днях корреспондент американского телеканала CNN посетил неназванную базу Главного управления разведки Минобороны Украины, откуда по целям в РФ запускают "одно из самых секретных вооружений" — беспилотный аппарат дальнего радиуса действия под названием АН-196 "Лютый" (февраль — перев. с укр.). Это дрон самолётного типа с заявленной дальности — 1500 км. Масса боевой части — 250 кг. Размах крыльев — 7 м.
Однако информация о беспилотном летательном аппарате АН-196 "Лютый" крайне ограничена и пока не подтверждена официальными источниками. На данный момент нет много достоверных данных о существовании такого конкретного беспилотника с указанным обозначением.
А что мы знаем о российских беспилотниках дальнего радиуса действия?
Несмотря на отсутствие конкретных данных об АН-196 "Лютый", по его ТТХ можно сделать некоторые выводы о беспилотных системах дальнего радиуса действия в целом.
Например, лётные характеристики:
БПЛА оснащён системой спутникового наведения (ГЛОНАСС) и инерциальной навигацией, что позволяет ему работать в зонах подавления GPS.
Уровень автономности позволяет "Лютому" самостоятельно следовать запрограммированному маршруту, избегать препятствий и корректировать курс в случае необходимости.
"Лютый" может передавать данные в режиме реального времени на наземный пункт управления, что даёт возможность оперативно реагировать на изменения в боевой обстановке.
БПЛА предназначен для использования в различных климатических условиях, что делает его эффективным как в зонах с жарким климатом, так и в арктических районах.
АН-196 "Лютый" может применяться для ведения разведки на большой глубине, для наблюдения за передвижениями противника и корректировки огня артиллерии и других средств.
Он также эффективен для нанесения точечных ударов по приоритетным целям, снижая риск для пилотируемой авиации.
В мире активно занимаются разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов различных классов, в том числе и дальнего радиуса действия. Украина — не исключение, поскольку спонсируется полусотней мировых стран. Поэтому нашей армии всегда необходимо идти на шаг вперёд в различных военных сферах.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.