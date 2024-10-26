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Дмитрий Плотников

Дрон дальнего действия АН-196 Лютый. Киев готовит главное оружие против России?

Силовые структуры » Военные новости

Киевский режим давно выпрашивает разрешение на использование ракет НАТО по целям в тылах России.

Дрон дальнего действия АН-196 Лютый. Киев готовит главное оружие против России?
Фото: snn.ir by Bahareh Asadi, CC BY 4.0

США и ЕС пока "кочевряжатся" — в Пентагоне прямо заявили: "удовольствие это слишком дорогое". И сдаётся мне, что "дорогое" — во всех смыслах слова.

Киеву предлагают альтернативу — беспилотники. На днях корреспондент американского телеканала CNN посетил неназванную базу Главного управления разведки Минобороны Украины, откуда по целям в РФ запускают "одно из самых секретных вооружений" — беспилотный аппарат дальнего радиуса действия под названием АН-196 "Лютый" (февраль — перев. с укр.). Это дрон самолётного типа с заявленной дальности — 1500 км. Масса боевой части — 250 кг. Размах крыльев — 7 м.

О чём речь

Однако информация о беспилотном летательном аппарате АН-196 "Лютый" крайне ограничена и пока не подтверждена официальными источниками. На данный момент нет много достоверных данных о существовании такого конкретного беспилотника с указанным обозначением.

А что мы знаем о российских беспилотниках дальнего радиуса действия?

Несмотря на отсутствие конкретных данных об АН-196 "Лютый", по его ТТХ можно сделать некоторые выводы о беспилотных системах дальнего радиуса действия в целом.

Например, лётные характеристики:

  • Дальность полёта: обеспечивает выполнение миссий на расстоянии до 1500 км от оператора или пункта управления, что делает его эффективным для ведения операций в глубине вражеской территории.
  • Продолжительность полёта: АН-196 может находиться в воздухе до 24 часов, что позволяет вести длительные миссии и поддерживать наблюдение в течение всего времени операции.
  • Крейсерская скорость: может составляет 150-200 км/ч, что даёт баланс между скоростью и экономичностью, а максимальная скорость может достигать 250 км/ч.

Возможные характеристики АН-196 "Лютый"

Оснащение и вооружение

  • Разведывательное оборудование: дрон "Лютый" оснащён современной оптико-электронной системой для дневной и ночной съёмки, тепловизорами, лазерными дальномерами и радарами для обнаружения целей в любых погодных условиях.
  • Вооружение: в зависимости от модификации, АН-196 может нести различные типы вооружений, такие как малокалиберные бомбы, управляемые ракеты или корректируемые боеприпасы, что позволяет ему выполнять ударные миссии по мобильным и стационарным целям.
  • Средства РЭБ: некоторые модификации "Лютого" оснащены оборудованием для радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему подавлять радиосигналы противника, создавая помехи в его системах связи и управления.

Система управления и автономность

БПЛА оснащён системой спутникового наведения (ГЛОНАСС) и инерциальной навигацией, что позволяет ему работать в зонах подавления GPS.

Уровень автономности позволяет "Лютому" самостоятельно следовать запрограммированному маршруту, избегать препятствий и корректировать курс в случае необходимости.

"Лютый" может передавать данные в режиме реального времени на наземный пункт управления, что даёт возможность оперативно реагировать на изменения в боевой обстановке.

Применение и тактические возможности

БПЛА предназначен для использования в различных климатических условиях, что делает его эффективным как в зонах с жарким климатом, так и в арктических районах.

АН-196 "Лютый" может применяться для ведения разведки на большой глубине, для наблюдения за передвижениями противника и корректировки огня артиллерии и других средств.

Он также эффективен для нанесения точечных ударов по приоритетным целям, снижая риск для пилотируемой авиации.

Вывод

В мире активно занимаются разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов различных классов, в том числе и дальнего радиуса действия. Украина — не исключение, поскольку спонсируется полусотней мировых стран. Поэтому нашей армии всегда необходимо идти на шаг вперёд в различных военных сферах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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