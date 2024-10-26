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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено

4:16
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 26 октября.

Курская область

На этом участке СВО украинская армия продолжает превращаться в "удобрение". Банковая не упускает возможности сказать миру, что "Курская операция" проходит по плану и задачи выполняются. Однако реальность весьма различается с больными фантазиями Зеленского. Группировка ВСУ продолжает бесцельно гибнуть там непонятно ради чего.

В распутицу и холода дела для Киева осложняются большими проблемами с эвакуацией "трёхсотых". Многих раненых украинские боевики просто бросают на произвол судьбы. О погибших никто даже не думает — разлагающиеся трупы противника продолжают валяться на российской земле.

Продолжим обзор на этом направлении мы, ссылаясь на заявления президента РФ Владимир Путина, который накануне поздно ночью сказал, что ВС РФ создали там надёжное кольцо окружения и сейчас зажимают ВСУ, приступив к ликвидации.

Территория, где блокированы 2 тысячи военных армии Украины — 6х15 км. Киев пытается деблокировать своих, но эти попытки тщетны. Управление украинской армией, по словам военнопленных, внутри анклава нарушено, растёт паника. Враг сдаётся в плен, а командиры ВСУ скрывают от своих попадание в окружение.

Битва за Донбасс

Главком ВСУ Александр Сырский потерял контроль над ситуацией на Кураховском и Покровском направлениях, командование на передовой перестаёт выполнять приказы, военные при любой опасности окружения бегут с позиций. Курская авантюра сыграла плохую роль для Киева, многие офицеры ВСУ считают её предательством, поскольку резерв и техника были отправлены на неподготовленные рубежи и там их легко уничтожают бойцы ВС РФ.

В результате успешного наступления армии РФ и освобождения Александрополя, неонацисты вынуждены были отвести 46-ю бригаду на восстановление. Руководство врага проводит ротацию потерявшей боеспособность 110-й на 35-ю обрмп с Херсонского участка.

Чтобы нам воспрепятствовать двигаться к Курахово с юга, враг укрепляет второй оборонительный рубеж, возводя огневые точки, опорники и иные сооружения. Также ВСУ планируют усилить этот участок фронта за счёт резервистов 37-й бригады (600 человек и 60 единиц бронетехники).

Опасаясь прорыва ВС РФ, бандеровцы кратно усилили аэроразведку. На дороге у восточного фланга Курахово, подразделения 46-й бригады возвели минные заграждения. Сейчас там активно задействована авиация РФ, продолжая обеспечивать условия для уверенного наступления штурмовиков, что позволяет сохранить инициативу.

Горняк "закрывают" с флангов по западной границе без штурма. Так будет отрезаться весь "карман" до Кураховки и южнее. Кто из националистов не успел выйти — тот уже не выйдет. Сегодня поступают данные о прорыве штурмовиков армии РФ на территорию шахты №42 на юго-западе города. Это последний крупный укреплённый район, где находятся неонацисты.

И, наконец, ситуация в Селидово. Русские почти взяли город. Необходимо готовить круговую оборону Изюма и Павлограда, заявила вчера "карманный депутат" ОПУ Марьяна Безуглая.

"Селидово уже преимущественно россиянами завоевано. В Купянск они вошли. Половину Курской области уже вернули. Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма", — пишет бывший зампред оборонного комитета Рады.

Павлоград — город в Днепропетровской области самый близкий к Донецкой области. Изюм — самый близкий к Донецкой области в Харьковской области.

Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу павлоград
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