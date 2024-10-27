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Дмитрий Плотников

Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой

3:42
Силовые структуры » Военные новости

Военно-воздушные силы Германии из-за обнаружения российского самолёта Ил-20 в небе над Балтикой, подняли по тревоге истребители в Латвии.

Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY-SA 3.0

Об этом заявила пресс-служба ВВС ФРГ.

"Наши истребители Eurofighter в числе прочего сопровождали российский разведывательный самолёт (Ил-20) над Балтийским морем", — сказано в сообщении ведомства.

О чём речь

Ил-20 — это советский военный самолёт комплексной разведки, созданный на базе пассажирского самолёта Ил-18. Он предназначался для ведения разведки вдоль государственной границы и приграничной полосы, а также для выполнения других специальных задач.

История создания и назначения

Ил-20 был разработан в 1960-х годах и поступил на вооружение советских ВВС. Его основным предназначением была радиолокационная разведка местности, но также он мог вести фоторазведку и радиоперехват. Самолёт оснащали мощным радиолокационным комплексом, позволяющим получать детальные изображения поверхности.

Конструкция и характеристики

Ил-20 сохранил многие черты своего гражданского предка Ил-18, но был значительно модифицирован для выполнения новых задач. Он получил дополнительное оборудование для разведки, а его внутреннее пространство было переоборудовано под размещение экипажа и аппаратуры.

Основные характеристики

  • Экипаж: 13 человек.
  • Максимальная скорость: 675 км/ч.
  • Дальность полета: 6200 км.
  • Вооружение: Отсутствует (самолет предназначен для разведки).

Дальность и продолжительность полёта

Ил-20 имеет дальность полёта до 6500 километров и может находиться в воздухе длительное время (до 12 часов), что позволяет проводить длительные разведывательные операции на больших расстояниях от базы.

Экипаж и операторская группа

В зависимости от задачи экипаж разведчика Ил-20 может включать до 10 человек, включая пилотов, инженеров и специалистов по радиоэлектронной разведке, которые работают на установленных системах сбора данных.

Оборудование

Ил-20 оснащён широким спектром радиолокационного и фоторазведывательного оборудования, включая:

Радиолокационная станция бокового обзора: позволяет получать детальные изображения земной поверхности, независимо от погодных условий и времени суток.

Фотоаппаратура: используется для аэрофотосъемки местности.

Станции радиотехнической разведки и радиоперехвата: позволяет перехватывать радиосигналы и определять их источник.

Применение

Ил-20 широко использовался в Вооруженных Силах СССР и экспортировали в ряд других стран. Он применялся для выполнения различных задач, включая:

  1. Погранконтроль: контроль за соблюдением государственной границы и обнаружение нарушителей.
  2. Разведка: получение информации о расположении войск противника, его вооружении и инфраструктуре.
  3. Мониторинг природных катастроф: оценка масштабов стихийных бедствий и координация спасательных работ.

Вывод

Ил-20 был одним из самых совершенных самолётов разведки своего времени. Он сыграл важную роль в укреплении обороноспособности Советского Союза и других стран. Несмотря на то, что Ил-20 постепенно выводится из эксплуатации, его вклад в развитие мировой авиационной разведки неоценим.

 

Разведчик Ил-20М RF-93611
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ил-20 ссср германия
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