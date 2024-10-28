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Петр Ермилин

В США прокомментировали применение Ираном зенитных ракет против Израиля

4:39
Силовые структуры » Военные новости

Иран впервые применил зенитные ракеты дальностью более 100 км для отражения израильских ударов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о задействованных в контратаке системах противовоздушной обороны (ПВО). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США прокомментировали применение Ираном зенитных ракет против Израиля
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

В ответ на израильские атаки ранним утром 26 октября иранские подразделения противовоздушной обороны сбили несколько ракет воздушного базирования в районе столицы Тегерана. В то время была проведена оценка намерений, стоявших за этой маломасштабной атакой, и косвенные доказательства указывали на то, что средства противовоздушной обороны успешно перехватили все цели. Хотя западные и израильские источники сообщают противоречивые данные о количестве волн израильских атак, сообщения из иранских источников указывают на более чем одну волну ракетных ударов.

В ходе израильских атак, в частности, использовались ракеты воздушного базирования большой дальности, которые могли быть выпущены далеко за пределами воздушного пространства Ирана и далеко за пределами досягаемости средств ПВО страны, что сводило к минимуму риски для израильских самолетов. Это отражает подход, применяемый при нанесении большинства ударов по сирийским объектам, особенно после того, как в феврале 2018 года израильский истребитель F-16I был сбит израильской системой ПВО С-200. Это также согласуется с просочившимися данными американской разведки о том, что Израиль планировал использовать баллистические ракеты воздушного базирования большой дальности для нанесения ударов по Ирану.

Сообщения из иранских источников указывают на то, что, хотя ракеты класса "земля-воздух" средней дальности использовались для нейтрализации израильских ракет, использованных в ходе первой волны атак, впоследствии были задействованы системы противовоздушной обороны большой дальности. Это включало в себя первое в истории применение вооруженными силами страны системы противовоздушной обороны для поражения цели, находящейся на расстоянии более 100 километров. Иранские силы противовоздушной обороны располагают несколькими ракетными комплексами класса "земля-воздух", способными поражать цели на таких дальностях.

В 2020 году сообщалось, что Иран получил новые ракеты для своих С-300, которые, как предполагалось, были ракетами 48N6DM. Ранее Китай провел испытания этого класса ракет, поставляемых Россией, для успешного перехвата целей, движущихся со скоростью более 8 Махов на дальности 250 километров, что значительно превышает показатели любой израильской ракеты воздушного базирования.

Наряду с С-300 Иран также располагает рядом менее совершенных систем противовоздушной обороны большой дальности, которые также способны перехватывать цели на расстоянии более 100 километров.

В апреле сообщалось, что самая боеспособная иранская система противовоздушной обороны дальнего действия Bavar 373 также достигла дальности поражения в 300 километров за счет интеграции новой ракеты Sayyad 4B. Существует значительная вероятность того, что широко используемая система была использована для отражения недавних ударов, в том числе, возможно, для перехвата приближающихся израильских ракет на дальности более 100 километров.

Иранская система Khordad 15 представляет собой более легкий аналог Bavar 373, который, что примечательно, также сохраняет дальность поражения более 100 километров, хотя остается неясным, применялась ли эта система в больших масштабах. С момента его первой презентации летом 2019 года было раскрыто мало информации о Khordad 15. Зависимость Ирана от наземных систем противовоздушной обороны остается очень значительной, в первую очередь из-за отсутствия у него современных истребителей, а его многоуровневая система противовоздушной обороны представляет собой беспрецедентно серьезную проблему для Израиля и его союзников по западному блоку, которая дополняет мощные средства сдерживания страны от баллистических ракет.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы израиль
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