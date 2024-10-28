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Олег Володин

TNV: НАТО приготовило по 2 боеголовки на каждый город Крыма и российской Балтики

В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город
2:54
Силовые структуры

В рамках учений ядерных сил НАТО совместно с SAC США, постоянно проводимых у берегов Крыма, Калининграда и на Балтике, действительно были отработаны удары по РФ. 

В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город
Фото: flickr.com by техник-сержант ВВС США. Джейкоб Н. Бейли is licensed under public_domain

В частности, проводились:

  1. Электронные пуски высокоточных специализированных ракет для нейтрализации систем противовоздушной обороны,
  2. Виртуальные запуски высокоточных ракет с обычными и специальными (ядерными) боеголовками.

Учения, которые традиционно проводятся над нейтральными водами или территориями стран-союзников, направлены на преодоление так называемых "зон запрета доступа" (A2/AD).

Они расположены в приморских российских регионах, которые ограничивают доступ к Центральной России с юга и запада — пишут эксперты The Nuclear Valut в своей рассылке.

Также США и НАТО проводят учения по захвату этих (и других) регионов России "после нанесения внезапных обычных и ядерных ударов".

Эксперты TNV также напоминают, что многие города в этих регионах есть в ранее рассекреченных списках "целей для ядерных ударов от плана "Дропшот" до времён холодной войны":

  1. Кронштадт и Санкт-Петербург.
  2. Калининград, Черняховск, Храброво, Чкаловск, Янтарный, Балтийск, Приморск.
  3. Крымские города Симферополь и Бахчисарай, Севастополь, Керчь, Балаклава, Феодосия, Евпатория.
  4. Южные Новороссийск и Армавир и т. д.
  5. Другие города.

По данным экспертов, каждый из этих городов планировалось и планируется поразить одной или двумя термоядерными боеголовками различной мощности.

Ранее международные СМИ сообщали о том, что ядерные удары по Крыму и Калининграду отрабатываются в ходе учений Bomber Task Force 24-4, Steadfast Noon и других.

Однако Пентагон не скрывает этого, и официальный представитель минобороны США Патрик Райдер даже похвалился тем, что экипажи B-52H "знакомятся с будущим театром боевых действий".

"Понятно, почему (им) нужны Крым и Калининградская область — это зоны запрета доступа. Концепция A2/AD (от англ. "ограничение доступа и манёвра"), если просто — это "пузырь", в который не войти без огромных потерь", — заявил Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"В своих зонах A2/AD Россия использует интегрированные системы ПВО-ПРО, РЭБ, ВКС, РСЗО, оперативно-тактические ракетные комплексы и комплексы береговой обороны. В итоге противник не может подвести авиацию, корабли, засыпать ракетами, выбросить десант без неприемлемого для себя ущерба", — пояснил он.

Уточнения

Steadfast noon — учения воздушных сил 14 стран НАТО. Были задействованы до 60 самолётов различных типов, включая истребители четвёртого и пятого поколений, а также самолёты разведки и наблюдения и заправщики. Участвовали также бомбардировщики B-52 командования глобальных ударов ВВС США. Производилась отработка ядерных ударов по России в случае широкомасштабной войны в Европе.

Концепция анти-интервенционального региона (АИР) или же A2AD - сдерживание противника путём создания максимального ущерба в случае перемещения врага в защищаемую местность. Термин стал особенно широко применяться с момента разработки Россией и Китаем дальних ракетных систем из ОТРК, ПВО и противокорабельных ракетных комплексов, которые создают «защитную сферу», в которую войска НАТО не могут проникнуть без риска неприемлемого ущерба.

Вдарят ракетами или не вдарят?
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы крым пентагон калининград
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