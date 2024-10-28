ВС РФ начали стратегическую операцию в ДНР с выходом на Константинополь

ВС РФ при освобождении ДНР приступили к оперативно-стратегическим операциям наподобие тех, что осуществляла Красная армия в годы Великой Отечественной войны.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

ВС РФ замыкают окружение ВСУ гораздо западнее Курахова

За выходные три населённых пункта к югу от Курахова перешли под контроль ВС РФ. Это Шахтёрское, Новоукраинка и Богоявленка.

Была сделана заявка не просто на окружение Курахова, но с широким захватом территорий к западу — вплоть до населённого пункта Константинополь, до которого осталось 16 километров. Некоторые украинские источники уже так и называют это направление — константинопольским. Это большое село, а также близлежащая Андреевка находятся на важной дороге, ведущей из Курахова в Запорожскую область.

После освобождения Селидова, Горняка, Вишневого также назревает удар на Константинополь с севера, и там при продвижении к городу уже нет серьёзных оборонительных сооружений.

"Таким образом мы стараемся выйти с севера на реку Волчья гораздо западнее Кураховки и западнее Курахова. Это обрежёт все коммуникации последнего с севера. А если при этом группировка "Восток" к этому времени сумеет обрезать все коммуникации противника с юга, катастрофа всего кураховского фронта станет неотвратимой", — пишет военный аналитик Юрий Подоляка в Telegram.

От малых котлов до стратегического охвата

Данная наступательная операция — одно из качественно новых изменений на фронте.

Тактика малых котлов раньше выглядела местечковой, сейчас же вырисовывается серия ударов по окружению больших группировок противника, наносимых с единым военным замыслом — выходом на новые стратегические направления: на Запорожье и Днепропетровск. То есть это близко к стратегическим операциям Великой Отечественной войны. Значит, накоплены не только штурмовые подразделения, но и силы второго эшелона с соответствующим обеспечением.

При движении на Днепропетровск от Константинополя можно обходить с юга крупные города вроде Покровска и Павлограда. Некоторые источники однако считают, что сначала будут освобождены именно Павлоград и Покровск, а затем начнётся быстрое наступление на Запорожье и Днепропетровск. Продвижение к Запорожью многократно опаснее для киевского режима, чем к Славянску и Краматорску в ДНР, потому что открывает путь к портам Чёрного моря — Николаеву и Одессе.

Тактика освобождения Запорожской области

Российский Telegram-канал Condottiero указывает, что местность в Запорожской области — голая степь. Успех будет при использовании тактики малых манёвренных групп, например, мотоциклетных, которые могут рассекать вражеские позиции, с последующим окружением последних и лишая их снабжения.

При таких условиях есть вероятность избежать долгого и изнурительного штурма "опорников", которые ВСУ смогли создать и хорошо укрепить за те несколько лет, пока фронт в данном месте преимущественно стоял. Однако многие украинские источники утверждают, что укрепления вокруг Запорожья только начали строиться.

Уточнения

Кура́хово (укр. Кура́хове) — город в Покровском районе Донецкой области Украины, административный центр Кураховской городской общины. До укрупнения Покровского района в 2020 году входил в состав Марьинского района, будучи городом районного значения.



Константино́поль (укр Костянтинопіль) — село на Украине, находится в Великоновосёлковском районе Донецкой области. Население по переписи 2001 года составляет 1 076 человек.



Запоро́жье (укр. Запорі́жжя, до 1921 года Александровск) — город на юго-востоке Украины, расположенный на реке Днепр. Является одним из наиболее крупных административных, индустриальных и культурных центров юга Украины. Население — 710,1 тыс. чел. (2022).

