АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова

В армию России поступает новый вариант легендарного автомата Калашникова — АК-12.
Эта модель претерпела столько "рестайлинга", что в вариантах АК-12 с момента его разработки (в начале 2010-х гг.) можно уже заблудиться. Только по серийным моделям АК-12 можно написать энциклопедию АК. И вот ещё одна модернизация автомата.
АК-12 — это российское автоматическое оружие, представляющее собой дальнейшее развитие легендарной серии автоматов Калашникова. Он был разработан Концерном "Калашников" и призван заменить устаревающие модели в вооруженных силах России.
Напомним, этот вариант был представлен ещё в 2023 году. В мае он был анонсирован на портале Концерна "Калашников", там же были обозначены главные модернизации, внесённые в конструкцию:
АК-12 является логическим продолжением развития серии автоматов Калашникова. Он сочетает в себе проверенные временем решения и современные технологии, что делает его одним из самых совершенных автоматов в мире.
АК-12 предназначен для вооружения пехоты и специальных подразделений. Он может использоваться в различных боевых условиях, включая городские бои, горную местность и другие.
АК-12 — это не просто новое оружие, это символ эволюции легендарной серии автоматов Калашникова.
И хотя в открытых источниках уже появились данные о том, что новые модели пока не отличаются качеством обработки деталей, а главное, что имеют невысокое качество материалов, из которых изготовлены несколько деталей, пишет "Военное обозрение".
Может, это связано с тем, что некоторые технологические процессы для нового оружия приходится налаживать с нуля. К примеру, несъёмный пламегаситель-компенсатор для систем Калашникова является "инновацией". Но в любом случае будем надеяться, что новинка достойно покажет себя и будет достойным оружием, при помощи которого российские бойцы приблизят победу.
Группа компаний «Кала́шников» — многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, предприятие в составе стрелкового сектора ОПК России, производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия.
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