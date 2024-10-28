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Дмитрий Плотников

АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова

3:57
Силовые структуры » Военные новости

В армию России поступает новый вариант легендарного автомата Калашникова — АК-12.

АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова
Фото: commons.wikimedia.org by Cslava2003, CC BY-SA 3.0

Эта модель претерпела столько "рестайлинга", что в вариантах АК-12 с момента его разработки (в начале 2010-х гг.) можно уже заблудиться. Только по серийным моделям АК-12 можно написать энциклопедию АК. И вот ещё одна модернизация автомата.

О чём речь

АК-12 — это российское автоматическое оружие, представляющее собой дальнейшее развитие легендарной серии автоматов Калашникова. Он был разработан Концерном "Калашников" и призван заменить устаревающие модели в вооруженных силах России.

Ключевые особенности АК-12

  • Модернизированная конструкция: АК-12 сохранил узнаваемые черты классического автомата Калашникова, но при этом получил ряд существенных улучшений.
  • Среди них:
  • Эргономичный приклад: регулируемый по длине и высоте приклад, обеспечивающий комфортную стрельбу солдатам с разным ростом.
  • Модульное цевье: позволяет устанавливать различные аксессуары, такие как лазерные целеуказатели, фонари и тактические рукоятки.
  • Планки Пикатинни: обеспечивают возможность установки широкого спектра оптических и коллиматорных прицелов.
  • Улучшенная балансировка: автомат стал более лёгким и манёвренным.
  • Высокая точность и кучность стрельбы: благодаря новым технологиям производства и улучшенной конструкции, АК-12 обеспечивает более высокую точность стрельбы по сравнению с предыдущими моделями.
  • Надёжность: АК-12 сохранил легендарную надёжность автоматов Калашникова, что позволяет ему эффективно работать в самых суровых условиях.
  • Модульность: автомат может быть легко адаптирован под различные боевые задачи благодаря широкому выбору дополнительных аксессуаров и боеприпасов.

Изменения данной модели

Напомним, этот вариант был представлен ещё в 2023 году. В мае он был анонсирован на портале Концерна "Калашников", там же были обозначены главные модернизации, внесённые в конструкцию:

  1. Складной приклад со штатной регулируемой щекой;
  2. Двусторонний переводчик огня;
  3. Усиленное цевье;
  4. Новый диоптрический целик;
  5. Несъёмный пламегаситель-компенсатор;
  6. Отсутствие режима отсечки по два выстрела;
  7. Новый механизм крепления крышки ствольной коробки.

Сравнение АК-12 с предыдущими моделями

АК-12 является логическим продолжением развития серии автоматов Калашникова. Он сочетает в себе проверенные временем решения и современные технологии, что делает его одним из самых совершенных автоматов в мире.

Применение автомата АК-12

АК-12 предназначен для вооружения пехоты и специальных подразделений. Он может использоваться в различных боевых условиях, включая городские бои, горную местность и другие.

Вывод

АК-12 — это не просто новое оружие, это символ эволюции легендарной серии автоматов Калашникова.

И хотя в открытых источниках уже появились данные о том, что новые модели пока не отличаются качеством обработки деталей, а главное, что имеют невысокое качество материалов, из которых изготовлены несколько деталей, пишет "Военное обозрение".

Может, это связано с тем, что некоторые технологические процессы для нового оружия приходится налаживать с нуля. К примеру, несъёмный пламегаситель-компенсатор для систем Калашникова является "инновацией". Но в любом случае будем надеяться, что новинка достойно покажет себя и будет достойным оружием, при помощи которого российские бойцы приблизят победу.

Уточнения

Группа компаний «Кала́шников» — многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, предприятие в составе стрелкового сектора ОПК России, производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия.

АК – 12 версии 2023 года. Новый основной боевой автомат Армии России. Автомат Калашникова
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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