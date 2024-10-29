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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Киев загребает в штурмовики уже и врачей, Зеленский вручил Сырскому чёрную метку

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: Киев загребает в штурмовики уже и врачей, Зеленский вручил Сырскому чёрную метку
Фото: flickr.com by The U.S. Army, CC BY 2.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 29 октября.

Освобождение Донбасса

После серьёзных успехов в Селидово, Горняке и на северном фланге Курахово, русские войска предприняли не менее эффектный удар по другую сторону — на юге. Взятие населёнников Шахтёрского и Богоявленки — причём удар в район первого был полной неожиданностью для врага.

Морские пехотинцы 40-й бригады вечером прорвали фронт между Новоукраинской и Шахтёрским и вышли к окраинам н. п. Ясной Поляны. Кураховский выступ на глазах сокращается в размерах. Судя по разведданным, Киев не собирается удерживать плацдарм южнее Курахово и сам город. Он будет отходить на новые линии обороны, которые роют.

В Катериновке бойцы 57-го и 255-го мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии освободили Катериновку. Шторма ВС РФ зачищают улицы, в центре поднят российский флаг.

Накануне 24-я бригада ВСУ со стороны огнеупорного завода на БМП при поддержке танка пыталась контратаковать в Часове Яре. Десантники 98-й дивизии ВДВ ВС РФ встретили противника, уничтожив его — после подавления главных сил враг разбежался и за дело принялись российские "ночные охотники". Вся пехота, которая разбежалась по частному сектору и лесному массиву, ликвидирована.

Курский фронт

В ОПУ ходят слухи, что Владимир Зеленский предупредил главкома Александра Сырского, что он уволит его, если ВС РФ выбьют украинские подразделения из Курской области или возьмёт Покровск. Киев требует от Сырского вернуть контроль над командирами, которые уходят с позиций без приказа, отказываясь идти в штурмы.

А между тем New York Times сообщает, что командиры ВСУ уже готовятся тут к первым штурмам с участием прибывших бойцов из КНДР.

"Нас предупредили о наступлении в ближайшее время. Вероятно, в ближайшие несколько дней", — утверждает заместитель командира 61-й мехбригады ВСУ Холодкевич.

Многие эксперты полагают, что солдаты Северной Кореи не будут воевать напрямую, а освободят российских воинов, занимаясь охраной объектов за пределами фронта, поскольку есть вопросы к их слаженности и координации с армией РФ. Но украинский Центр оборонных стратегий уверен, что солдаты КНДР будут идти именно в штурмы.

ВСУ держат в Курском приграничье около 30 тыс. солдат. Переброска 10 тыс. корейцев может изменить баланс сил в пользу России, полагают украинские аналитики.

Врачи на передовой

Сырский подписал указ о переводе 20 процентов всех медиков в пехоту. Мобилизация затронула всех на Украине — очередь дошла и до медперсонала. Сказки про отсутствие потерь годятся лишь для Запада. Даже украинцы с промытыми мозгами в это уже не верят. А перевод медицинского персонала на передовую затронет женскую часть, поскольку девушки в ВСУ составляют большинство в медперсонале. Взятая ранее в плен пулеметчица это подтвердила. Хорошая тенденция — там уже выгребается постоянный тыл. Следуя этой логике, заканчиваются оперативные резервы, и в ВСУ взялись за тыловые части.

Однако через месяца два и это пополнение кончится, и у Киева вновь возникнет проблема с личным составом, плюс появится дефицит квалифицированного медперсонала. И тогда Банковая заговорит о мобилизации подростков…

Танкисты хоронят украинских боевиков под развалинами зданий
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово селидово курская область
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