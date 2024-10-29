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Дмитрий Плотников

Вездеход Пластун. Российский универсальный боец для сложных условий

Силовые структуры

На форуме "Армия-2024" как всегда были широко представлены всевозможные военные транспортные средства.

Вездеход Пластун. Российский универсальный боец для сложных условий
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC0

К примеру, в экспозицию форума вошли два новых вездехода из семейства "Пластун". Один является развитием предыдущих моделей данной известной линейки, а второй разработан на базе новых идей.

Разработкой и производством вездеходов занимается питерская компания "Русские вездеходы "Пластун". В последние годы тамошние умельцы представили целый ряд гусеничных машин высокой проходимости под общим названием "Пластун", и теперь дополняют её новыми моделями.

На военно-техническом форуме в первый раз демонстрировались два новых изделия — колёсный вездеход "Пластун-ТТ" и гусеничный "Пластун-2". Гусеничный вариант представлен в двух экземплярах с различным исполнением корпуса.

О чём речь

Вездеход "Пластун" — это российский лёгкий колёсный или гусеничный вездеход, предназначенный для передвижения в труднодоступной местности. Машина получила признание благодаря своей проходимости и универсальности, что делает её пригодной для применения в условиях крайнего Севера, в болотах, горах и других сложных ландшафтах.

Вездеход "Пластун" используется в различных сферах, включая охрану границ, лесничество, спасательные операции и геологоразведку.

Основные характеристики и особенности вездехода "Пластун"

  • Проходимость и гусеничная база: вездеход оснащён колёсной или гусеничной платформой, которая обеспечивает ему высокую проходимость по болотам, пескам, снежным покровам и другим сложным грунтам. Во втором варианте гусеницы равномерно распределяют вес, что позволяет машине не застревать и безопасно перемещаться даже по мягким почвам.
  • Компактность и лёгкость: "Пластун" — компактный и лёгкий вездеход, что делает его удобным для транспортировки и маневрирования в ограниченном пространстве, например, в густом лесу или в горных районах. Эта особенность позволяет также легко перевозить его на трейлере или в грузовом отсеке самолёта.
  • Универсальность и вместимость: в зависимости от модели и конфигурации, "Пластун" может перевозить от 2 до 4 человек или груз до 500 кг. Некоторые версии вездехода могут оборудоваться закрытыми кабинами или дополнительными багажными отделениями для увеличения вместимости.
  • Двигатель и запас хода: "Пластун" оснащён надёжным двигателем, который обеспечивает запас хода от 300 до 500 км (в зависимости от версии и условий эксплуатации). Вездеход экономично расходует топливо, что особенно важно для долгих поездок по бездорожью, где заправки недоступны.
  • Дополнительное оборудование: вездеход может быть оснащён дополнительными модулями, такими как лебёдки, багажники, рамы для крепления оборудования, что расширяет его возможности для работы в различных задачах, например, для транспортировки грузов, людей или даже как мобильная база для исследования территорий.

Применение вездехода "Пластун"

Вездеход "Пластун" широко используется в северных и труднодоступных районах России и за её пределами. Он подходит для задач патрулирования, поисково-спасательных операций, доставки грузов в условиях бездорожья и геологоразведки.

ВЕЗДЕХОД ПЛАСТУН С НОВОЙ ГУСЕНИЦЕЙ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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