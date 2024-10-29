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Петр Ермилин

В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском

4:02
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска нейтрализовали и захватили танк Leopard 2A6 в Курске, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). По их словам, число потерь ВСУ стремительно растет. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Фото: www.flickr.com by SFJZ13, CC BY 2.0

Видеозапись, опубликованная вблизи приграничных районов российской Курской области, подтверждает нейтрализацию основного боевого танка украинской армии Leopard 2A6, который впоследствии был захвачен российскими войсками. Захват этого транспортного средства, которое было приобретено Украиной в относительно небольшом количестве из-за его редкости и высокой стоимости, произошел на фоне признаков растущих потерь в Курске, поскольку украинские силы вторжения подверглись одновременной атаке с нескольких флангов.

Министерство обороны России 27 октября сообщило следующую оценку потерь Украины с начала наступления 6 августа: "Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27150 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров".

Это больше, чем примерно 20 650 человек личного состава, которые, по оценкам на первую неделю октября, были потеряны в Курске.

Имея лишь очень ограниченное прикрытие от российских воздушных атак и действуя в конце длинных линий снабжения, оставляя войска истощенными и недостаточно оснащенными, украинские силы и поддерживающие их западные силы в Курске с самого начала, как многие предсказывали, понесут очень тяжелые потери.

Параллельно с массированным наступлением на Курск украинская армия в начале августа предприняла неудачную одновременную атаку на Белгородскую область России, понеся при этом большие потери. В отчете The Washington Post того времени упоминались раненые украинские военнослужащие, эвакуированные с линии фронта, отмечалось, что в штурме участвовала "целая группа бронетехники", а один солдат назвал операцию "безумной". Провал штурма Белгорода позволил российским вооруженным силам сконцентрировать свои силы на атаках противника под Курском. В наступлении участвовало большое количество элитных украинских подразделений, в том числе с самым современным украинским вооружением, таким как танки Т-80 и Leopard 2A6.

Leopard 2A6 стал одной из первых машин, поставленных Западом, которые были нейтрализованы российскими войсками во время массовых наступлений украинских войск на российские позиции в начале июня 2023 года, когда этот класс впервые появился в бою. "Леопард-2" также был захвачен российскими военными как для демонстрации в стране, так и для изучения, включая Leopard2А6 и гораздо менее боеспособный, но гораздо более доступный Leopard2А4.

В начале января немецкие источники сообщили, что только часть украинских танков Leopard 2A6 оставалась готовой к эксплуатации, поскольку к тому времени этот класс уже понес значительные боевые потери. Подавляющее большинство западных танков, поставляемых на Украину, относятся к классам, которые считаются устаревшими, таким как Leopard 1 и Leopard 2A4, а гораздо более боеспособный Leopard 2A6 предназначен для элитных подразделений, таких как 47-я механизированная бригада, наряду с поставляемыми США M1A1 Abrams. Нехватка танков Leopard 2A6 делает боевые потери особенно значительными для украинских военных усилий.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу курская область белгородская область
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