Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике?

Румыния собралась сбивать российские БПЛА, самолёты и ракеты, "без разрешения" проникшие на её территорию. Подготовлен соответствующий законопроект.

Фото: НПО "Двина"

Румыния законодательно закрепит уничтожение российских дронов

Министерство обороны Румынии 28 октября разместило на сайте ведомства законопроект о контроле за использованием национального воздушного пространства, где целая глава отведена процедуре сбивания дронов, которые "пролетают над воздушным пространством Румынии без разрешения".

Предусматривается в комплексе, что впервые могут быть сбиты пилотируемые самолёты, беспилотные аппараты и ракеты страны, с которой Румыния не находится в состоянии войны.

Согласно законопроекту, воздушное судно, неазаконно вошедшее в национальное воздушное пространство, может быть уничтожено самолётами ВВС Румынии, средствами ПВО, в том числе наземных средств ПВО, национальных и/или союзных партнёров.

"Беспилотник, незаконно пересекающий государственную границу Румынии и летающий в национальном воздушном пространстве без разрешения, может быть уничтожен, обезврежен или взят под контроль его полёт (средствами РЭБ)", — говорится в упомянутом проекте.

Румыны настаивают на том, что участились случаи проникновения российских БПЛА, которые направлялись на её территорию не со стороны Украины, а Чёрного моря. Они предполагают, что дроны фотографируют базу в районе Добруджи на аэродроме Когэлничану, где базируются F-16 и где проходят подготовку украинские лётчики, а также корабли в территориальных водах Румынии.

Законопроект должен быть одобрен правительством и направлен в парламент на утверждение. Он вступит в силу через три месяца после опубликования.

Как на практике Румыния будет сбивать российские БПЛА

Румыния является самым активным участником войны НАТО против РФ с помощью украинских прокси. Поэтому, вероятно, РФ активно ей противодействует.

Но есть сомнения в эффективности румынского закона.

В законопроекте говорится, что уничтожаться дроны, самолёты и ракеты будут "в зависимости от уровня угрозы, с учётом всех конкретных обстоятельств события и с учётом приоритета защиты жизни людей". То есть если есть, например, угроза поражения людей обломками, то воздушные цели сбиваться не будут. Решение об этом принимает лётчик или оператор средств ПВО. Будет ли он рисковать? Румынские генералы ранее заявляли, что у Румынии нет технических средств для уничтожения БПЛА, добавим, что и самолётов и ракет, так как свои средства ПВО Румыния жертвует Украине. Пока речь идёт лишь о предполагаемой закупке некой системы противодронной защиты, разработанной несколькими государствами — членами НАТО по контракту G2G (государство для государства). Есть подозрение, что Румынии будет разрешено сбивать беспилотники, незаконно проникшие в её воздушное пространство, когда этого захочет НАТО, а не парламент Румынии. Поэтому даже если закон будет принят, то после окончания СВО на Украине, и тогда же Румынии поставят указанную защиту, если она будет опробирована.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА, используемые в военных целях, могут решать разведывательные задачи, применяться для нанесения ударов по наземным и морским целям, перехвата воздушных целей, осуществлять постановку радиопомех, управление огнём и целеуказания, ретрансляции сообщений и данных, доставки грузов.



