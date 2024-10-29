Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике?

Румыния собралась сбивать российские БПЛА, самолёты и ракеты, "без разрешения" проникшие на её территорию. Подготовлен соответствующий законопроект.
Министерство обороны Румынии 28 октября разместило на сайте ведомства законопроект о контроле за использованием национального воздушного пространства, где целая глава отведена процедуре сбивания дронов, которые "пролетают над воздушным пространством Румынии без разрешения".
Предусматривается в комплексе, что впервые могут быть сбиты пилотируемые самолёты, беспилотные аппараты и ракеты страны, с которой Румыния не находится в состоянии войны.
Согласно законопроекту, воздушное судно, неазаконно вошедшее в национальное воздушное пространство, может быть уничтожено самолётами ВВС Румынии, средствами ПВО, в том числе наземных средств ПВО, национальных и/или союзных партнёров.
"Беспилотник, незаконно пересекающий государственную границу Румынии и летающий в национальном воздушном пространстве без разрешения, может быть уничтожен, обезврежен или взят под контроль его полёт (средствами РЭБ)", — говорится в упомянутом проекте.
Румыны настаивают на том, что участились случаи проникновения российских БПЛА, которые направлялись на её территорию не со стороны Украины, а Чёрного моря. Они предполагают, что дроны фотографируют базу в районе Добруджи на аэродроме Когэлничану, где базируются F-16 и где проходят подготовку украинские лётчики, а также корабли в территориальных водах Румынии.
Законопроект должен быть одобрен правительством и направлен в парламент на утверждение. Он вступит в силу через три месяца после опубликования.
Румыния является самым активным участником войны НАТО против РФ с помощью украинских прокси. Поэтому, вероятно, РФ активно ей противодействует.
Но есть сомнения в эффективности румынского закона.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА, используемые в военных целях, могут решать разведывательные задачи, применяться для нанесения ударов по наземным и морским целям, перехвата воздушных целей, осуществлять постановку радиопомех, управление огнём и целеуказания, ретрансляции сообщений и данных, доставки грузов.
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