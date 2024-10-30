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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек

4:20
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной операции операции на Украине.

Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на среду, 30 октября.

Освобождение Донбасса

Российские войска провали оборону ВСУ, начав штурм Курахово. 51-я армия Южного военного округа, взяла несколько мощных опорных пунктов противника и атакует восток населённика при поддержке техники и артиллеристов. Битва за Курахово началась.

Поздно вечером пришли данные, что армия РФ со стороны Островского вошла в городскую застройку и взяла под контроль первый микрорайон у железнодорожного полотна включая ул. Восточную и ул. Набережную. Сейчас бои идут в районе ул. Железнодорожной и ул. Казацкой, а также на пр. Запорожском. Также наши воины контролируют 50 процентов Новоукраинки под Курахово.

Накануне был завершён штурм Ясной Поляны — штурмовики ВС РФ днём там подняли российские флаги, потом на окраинах зачистили последние очаги сопротивления. Продолжается активное наступление к Константинополю, продавливается оборона националистов. И, наконец, российская армия прорвалась за Богоявленку и дошла до Трудового.

Курская битва

Бойцы группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по уничтожению врага в приграничье Курщины. В результате наступления "Бесстрашных" при поддержке артиллеристов и ударных дронов в районе Леонидово бандеровцы потеряли более 30 боевиков. Активных действий они не предпринимали.

Ракетным ударом в районе Иволжанского в Сумской области уничтожено крупное скопление техники и живой силы ВСУ. Потери неонацистов — 80 человек, два танка, 4 ББМ. Общее продвижение армии РФ в Курской области — 500 м.

Главком ВСУ Александр Сырский дал команду командованию создавать заградотряды, чтобы остановить наступление русских бойцов и заставить своих боевиков удерживать позиции. Он считает, что так он остановит отступление своих солдат.

По данным взятых в плен боевиков 17-й бригады ВСУ, там растёт число отказников от выполнения приказов из-за огромных потерь. Большинство "мобиков" завезено на позиции угрозами в отношении родных.

Реалии Киева

И в продолжении темы — СМИ Запада вдруг признали высокие потери ВСУ. Military Watch Magazine приходит к выводу, что ВСУ обречены. За 3 месяца вторжения они потеряли в Курской области:

  • 27150 боевиков;
  • 177 танков;
  • 106 единиц БТР;
  • 97 единиц БМП;
  • 1014 единиц другой бронетехники.

Киев не справляется: нехватка техники и живой силы, длинная логистика и отсутствие линий обороны лишь усугубляют проблемы.

Масла в огонь подливает украинская депутатша Анна Скороход, заявив, что из ВСУ дезертировали более 100 тыс. человек.

"Меня спрашивают: "Почему я, работник СТО месяц назад, должен сидеть в окопе, пока все наши военные офицеры сидят в тылу?" — отметила она прямо в телеэфире.

Стал известен "секретный" пункт "плана победы" Зеленского, в котором он просил ракеты "Томагавк". В США ему тут же ответили, что это абсолютно невыполнимое требование.

Неизвестно, кто писал этот "план", но этот человек ничего не смыслит в военном деле, поскольку "Томагавк" — крылатая ракета воздушного и морского базирований и подразумевает пуск с подлодки, эсминца или стратегического бомбардировщика. "Томагавк" же сухопутного базирования использует для пуска стационарные контейнеры Мк11/12. Недавно такой поставили в Польше и строили его целых 8 лет.

Вот и выходит, что все запросы Киева сводятся к требованию "дайте всё и много"…

Уточнения

«Томага́вк» (англ  Tomahawk - по кодификации НАТО SS-66 [’tɒmə‚hɔ:k] ориг. произн. «То́махок»; по назв. одноимённого боевого топора североамериканских индейцев) — семейство испано-американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет (КР) большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Совершает полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента её принятия на вооружение в 1983 году. Ориентировочная стоимость ракеты в 2014 году составляла 1,45 млн долларов США.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово
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