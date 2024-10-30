На Донбассе наступление ВС РФ не закончится. Поставлена задача уничтожения военного потенциала Украины

Масштабы кураховской операции говорят о целях Кремля на Украине

Судя по размаху кураховской операции, российское военно-политическое руководство намерено привести киевский режим к капитуляции или бегству уже через год.

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Освобождена Кураховка

Российские военкоры сообщают, что ночью ВСУ оставили Кураховку — населённый пункт, расположенный сразу за Селидовом на пути к Курахову.

Появились кадры объективного контроля, на которых бойцы 114-й бригады 51-й армии ВС РФ поднимают флаги в разных точках Кураховки: на территориях шахт номер 40 и 42 и Кураховской обогатительной фабрики. Если бы части ВСУ этого не сделали, то сегодня-завтра оказались бы в котле.

Штурмовые отряды ВС РФ расширили зону контроля в самом Курахове, куда зашли с севера, продвигаясь по частному сектору на восточной окраине вдоль Кураховского водохранилища.

В прорыв южнее Курахова вводятся всё новые части

Но самый главный разгром ВСУ идёт к югу от Курахова. ВС РФ, наступая от Шахтёрского, Богоявленки и Украинки, выходят на "дорогу жизни" H15, соединяющую город через Константинополь c Покровском.

Российские военкоры сообщают, что сегодня населённый пункт прямо у дороги Разлив "разминают" ФАБами. До села российской армии осталось пройти примерно километров десять от ранее освобождённого населённого пункта Ясная Поляна. В этот прорыв командование продолжает вводить всё новые и новые силы.

В Курахове у ВСУ паника

Украинские источники пишут, что ВСУ "массово оставляют позиции на кураховском фронте, который стал сыпаться после падения Угледара".

"С мест сообщают, что в Курахове паника и военные начали выезжать из города, который два месяца готовили к обороне. Противник создаёт большой котёл для ВСУ, организовав удар в районе Шахтёрского — Новоукраинки — Богоявленки, что вынуждает наших военных оставлять позиции и отступать", — пишет Telegram-канал "Резидент".

Украинский военный аналитик Константин Машовец предполагает, что в ближайшее время ВСУ отойдут полностью с северного берега Кураховского водохранилища, и сомневается в том, что они будут оборонять Курахово.

"По крайней мере, ключевой узел обороны, позволявший ещё более-менее удерживать территорию севернее водохранилища, город Горняк, ВСУ сдали менее чем через неделю с того момента, как противник взял Украинск и прорвался в Цукурино", — пишет Машовец в Telegram.

На Украине царят настроения, что, мол, русские возьмут Донбасс и "всё закончится". Украина в этом случае победит, ведь отстояла свою государственность.

Кремль решил довести СВО до разгрома и уничтожения ВСУ

Однако после Курска Кремль принял решение вести военную операцию до разгрома ВСУ и смены режима в Киеве. Обратное не гарантирует мир. И сейчас видно, что украинские ДРГ пытаются зайти в приграничные регионы РФ, а киевский режим не прекращает попыток выпросить у Запада право бить в глубь России ракетами НАТО. Если Киев не остановить, то он втянет НАТО в войну с РФ.

О поставленной цели говорит увеличенный военный бюджет, углубление военного сотрудничества с КНДР и Ираном, заключением стратегических договоров, где предусмотрена прямая помощь войсками и боеприпасами.

Судя по размаху кураховской операции, речь идёт о выходе на левый берег Днепра и взятии Запорожья уже через год. К этому времени ВСУ исчерпают ресурсы и киевский режим вынужден будет либо бежать, либо капитулировать.

Уточнения

Кура́хово (укр. Кура́хове) — город в Покровском районе Донецкой области Украины, административный центр Кураховской городской общины. Осенью 2024 года Курахово оказался на линии боевого соприкосновения.

