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Дмитрий Плотников

Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники

3:55
Силовые структуры » Военные новости

В разные годы проводились опытно-конструкторские работы по созданию на базе легендарной боевой машины десанта — БМД-3 целого ряда боевых и спецмашин.

Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Советская/российская боевая гусеничная плавающая машина, послужила основой для создания целого семейства боевых машин, предназначенных для решения различных задач. Но по различным причинам большинство из них заглохли ещё на этапах подготовки документации и изготовления опытных образцов для испытаний.

Из числа техники на шасси БМД-3, поставленных на серийный выпуск, можно упомянуть БМД-4, БТР-МД "Ракушка", БММ-Д1 и БММ-Д2, РХМ-5, "Объект 960" и 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25 "Спрут-СД". О некоторых моделях мы и расскажем здесь.

О чём речь

Благодаря своей высокой проходимости, плавучести и модульности, БМД-3 стала отличной платформой для разработки новых образцов военной техники.

Основные модификации на базе БМД-3

БТР-МД "Ракушка"

Представляет собой бронетранспортер, предназначенный для перевозки десанта. Отличается повышенной защищённостью и большим десантным отделением по сравнению с БМД-3.

БММ-Д1 и БММ-Д2

Это боевые медицинские машины, созданные на базе БМД-3. Они оснащены медицинским оборудованием и предназначены для эвакуации раненых с поля боя.

РХМ-5

Машина радиационной и химической разведки, предназначенная для обнаружения и идентификации радиоактивных и химических веществ.

"Объект 960"

Экспериментальный вариант с боевым модулем "Бахча-У", который оснащён автоматической пушкой и противотанковыми ракетами.

БМД-4

Хотя БМД-4 не является прямой модификацией БМД-3, она разработана на основе её опыта и использует ряд унифицированных компонентов. Представляет собой следующее поколение боевых машин десанта.

Почему БМД-3 стала такой популярной платформой?

  • Высокая проходимость: благодаря гусеничному движителю и низкому удельному давлению на грунт, машины на базе БМД-3 способны преодолевать сложные препятствия.
  • Плавучесть: возможность преодолевать водные преграды без предварительной подготовки.
  • Модульность: конструкция БМД-3 позволяет легко устанавливать различное оборудование и вооружение, адаптируя машину под конкретные задачи.
  • Надёжность: машины на базе БМД-3 отличаются высокой надёжностью и выживаемостью на поле боя.

Перспективы развития

Несмотря на то, что БМД-3 является достаточно старой разработкой, машины на её базе продолжают совершенствоваться и модернизироваться. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с более современным вооружением и системами управления огнём.

Преимущества использования БМД-3 в качестве базовой платформы

  1. Унификация: использование единой базы позволяет снизить стоимость производства и упростить логистику.
  2. Опыт эксплуатации: за годы службы БМД-3 зарекомендовала себя как надёжная и эффективная машина.
  3. Потенциал для модернизации: благодаря модульной конструкции, БМД-3 может быть адаптирована под новые требования и угрозы.

Вывод

БМД-3 оказалась очень удачной платформой, на базе которой было создано множество различных боевых машин. Её высокая проходимость, плавучесть и модульность сделали БМД незаменимой для российских Вооружённых сил.

Уточнения

Боевая машина десанта (БМД) — боевая бронированная гусеничная плавающая машина, которая может десантироваться парашютным или парашютно-реактивным способом. БМД предназначена для огневой поддержки и транспортировки парашютно-десантного отделения Воздушно-десантных войск, повышения мобильности, вооружённости, защищённости личного состава на поле боя, а также поддержки их огнём бортовых орудия и пулемётов.

Оружие ХХ века. "БМД-3" и "БМД-4"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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