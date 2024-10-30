Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники

В разные годы проводились опытно-конструкторские работы по созданию на базе легендарной боевой машины десанта — БМД-3 целого ряда боевых и спецмашин.
Советская/российская боевая гусеничная плавающая машина, послужила основой для создания целого семейства боевых машин, предназначенных для решения различных задач. Но по различным причинам большинство из них заглохли ещё на этапах подготовки документации и изготовления опытных образцов для испытаний.
Из числа техники на шасси БМД-3, поставленных на серийный выпуск, можно упомянуть БМД-4, БТР-МД "Ракушка", БММ-Д1 и БММ-Д2, РХМ-5, "Объект 960" и 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25 "Спрут-СД". О некоторых моделях мы и расскажем здесь.
Благодаря своей высокой проходимости, плавучести и модульности, БМД-3 стала отличной платформой для разработки новых образцов военной техники.
Представляет собой бронетранспортер, предназначенный для перевозки десанта. Отличается повышенной защищённостью и большим десантным отделением по сравнению с БМД-3.
Это боевые медицинские машины, созданные на базе БМД-3. Они оснащены медицинским оборудованием и предназначены для эвакуации раненых с поля боя.
Машина радиационной и химической разведки, предназначенная для обнаружения и идентификации радиоактивных и химических веществ.
Экспериментальный вариант с боевым модулем "Бахча-У", который оснащён автоматической пушкой и противотанковыми ракетами.
Хотя БМД-4 не является прямой модификацией БМД-3, она разработана на основе её опыта и использует ряд унифицированных компонентов. Представляет собой следующее поколение боевых машин десанта.
Несмотря на то, что БМД-3 является достаточно старой разработкой, машины на её базе продолжают совершенствоваться и модернизироваться. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с более современным вооружением и системами управления огнём.
БМД-3 оказалась очень удачной платформой, на базе которой было создано множество различных боевых машин. Её высокая проходимость, плавучесть и модульность сделали БМД незаменимой для российских Вооружённых сил.
Боевая машина десанта (БМД) — боевая бронированная гусеничная плавающая машина, которая может десантироваться парашютным или парашютно-реактивным способом. БМД предназначена для огневой поддержки и транспортировки парашютно-десантного отделения Воздушно-десантных войск, повышения мобильности, вооружённости, защищённости личного состава на поле боя, а также поддержки их огнём бортовых орудия и пулемётов.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.