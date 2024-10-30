Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию

Специальная военная операция на Чёрном море началась с того, что наш флот захватил остров Змеиный и блокировал Одессу. На исходе третьего года противостояния с Украиной и стоящим за ней коллективным Западом итоги на море для нас весьма неутешительны. Лишившись немалой части боевого состава, Черноморский флот был вынужден отступить со своей главной базы — Севастополя — вначале в Новороссийск, а затем и в Очамчиру.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Причиной этого отступления послужили успешные атаки вражеских безэкипажных катеров и удары крылатых ракет. Особенно тревожен тот факт, что даже на своих базах наши корабли не могли чувствовать себя в безопасности, поскольку массированные ракетные удары привели к потере нескольких боевых единиц в Севастополе, Керчи, Феодосии.

К сожалению, Черноморский флот столкнулся с целым рядом непредвиденных угроз и в силу своей небольшой численности и несбалансированности оказался не готов к ведению активных боевых действий в условиях, когда вражеская разведка отслеживает перемещения всех наших кораблей, а натовские специалисты планируют и наносят удары современными ракетами.

В результате всё чаще стали раздаваться голоса экспертов, предлагающих часть кораблей Черноморского флота перевести на Каспийское море. Заметим, что подобное же предложение существует и в отношении Балтийского флота, на основе части кораблей которого, по некоторым сведениям, планируется создать Ладожскую военную флотилию.

Очевидно, что на Ладогу и Каспий по внутренним водам могут перейти только небольшие по размерам и осадке корабли, в первую очередь так называемые МРК, вооружённые крылатыми ракетами "Калибр". Вместе с тем представляется, что такой шаг на черноморском ТВД будет означать добровольное признание нашего стратегического поражения, и поэтому абсолютно для нас неприемлем. Черноморский флот надо не спасать, уводя его подальше от противника, а существенно усиливать!

В течение СВО резервом для его усиления являлась Каспийская военная флотилия, из состава которой на Азовское и Чёрное море были переведены артиллерийские и десантные катера. Однако на этом "донорство" Каспийской флотилии и закончилось, поскольку она сама имеет недостаточный и несбалансированный состав.

А между тем военно-политическая обстановка на Каспии должна внушать нашему военно-политическому руководству тревогу и вызвать более-менее адекватную реакцию, поскольку после распада Советского Союза на этом замкнутом театре в дополнение к Северному флоту Ирана возникли военно-морские силы Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. К сожалению, мы уже привыкли к тому, что наши политики, дипломаты и военные постоянно принимают запоздалые решения, как будто они не состоянии просчитать события самого ближайшего, вполне определившегося будущего.

Особенно это касается ситуации на Каспийском море, где развернулась самая настоящая гонка вооружений, от которой Россия почему-то устранилась. Возможно, причина нашего самоуспокоения в том, что морская мощь России на Каспии никем не оспаривалась со времён Петра Великого, когда по его указу в 1722 году здесь была образована военная флотилия. А в 1813 году по итогам Гюлистанского мирного договора Иран вообще лишился права иметь на Каспийском море боевые корабли.

Нужно отметить, что военная история Каспия не столь насыщена событиями, как история примерно одинакового по величине Чёрного моря, где сражались не только флоты двух империй, Российской и Османской, но и появлялись корабли едва ли не всех европейских стран. Знатоки флота прекрасно знают о том, какую роль в Первой мировой войне сыграли германские крейсера "Гёбен" и "Бреслау", помнят об эскадрах Антанты, захвативших наши черноморские порты.

Англичане... на Каспии в Гражданской войне

Однако и на Каспийском море произошёл целый ряд значительных событий, об уроках которых ни в коем случае не следует забывать. Так, мало кому известно, что в период Гражданской войны в России на Каспийском море была образована… британская флотилия! Её флагманским кораблём стал вооружённый транспорт "Крюгер", классифицированный как вспомогательный крейсер. Вооружив несколько торговых судов и перебросив в Баку 12 торпедных катеров, британцы создали вполне боеспособное соединение, которое 21 мая 1919 года одержало победу над красными в бою у Александровского форта, потопив эсминец, минный заградитель, плавбатарею и несколько вспомогательных судов.

В свою очередь, советское правительство перевело на Каспий 11 эсминцев и 4 малые подводные лодки. Кстати, в Каспийском море действовали 2 первых в мире крупных надводных корабля с дизельной энергетической установкой — канонерские лодки "Карс" и "Ардаган", отлично сбалансированные боевые единицы, прослужившие почти 50 лет.

А подводная лодка "Минога", принявшая участие в боях против британцев и белогвардейцев, считается первой в мировом кораблестроении дизель-электрической субмариной! Пользуясь своим присутствием на Каспии, британцы беспрепятственно вывезли из Баку огромное количество нефти, на несколько лет обеспечив топливом свой флот.

В 1920 году, после потери Баку, белогвардейцы увели все свои корабли в иранский порт Энзели, где скопилось 26 судов, в том числе 10 вооружённых, авиатранспорт, плавбаза, а также 4 британских торпедных катера. В результате блестяще проведенной 18 мая Энзелийской операции все эти суда были захвачены красными, потерявшими всего лишь одного бойца! И хотя при этом был нарушен суверенитет нейтрального Ирана, никаких дипломатических осложнений решительные действия красных военморов не вызвали. Восток, как известно, "дело тонкое", здесь уважают прежде всего силу и презирают слабость во всех её постыдных проявлениях.

До начала Великой Отечественной войны Каспийская флотилия развивалась замедленными темпами, её основу составляли 5 канонерских лодок: "Бакинский рабочий", "Альтфатер", "Маркин" (бывшие минные крейсера водоизмещением 760 тонн, построенные в 1904 году и модернизированные), "Ленин" и "Красный Аззербайджан" (бывшие "Карс" и "Ардаган", 1909 год, водоизмещение 750 тонн). Все они были вооружены тремя 102 или 100-мм орудиями, зенитными пушками и пулемётами и развивали скорость 15 — 19 узлов.

В то же время Иран имел всего несколько сторожевых катеров и яхту шаха и никак не мог оспаривать наше доминирование на Каспии. Как известно, в августе 1941 года Советский Союз и Великобритания ввели свои войска на территорию Ирана для предотвращения растущего германского влияния. При этом суверенитет страны был в очередной раз весьма бесцеремонно нарушен. 24 — 26 августа Каспийская флотилия высадила десант на побережье Ирана, захватив все иранские корабли, кроме шахской яхты, а затем осуществляла стационарную службу в портах Пехлеви, Ноушехр и Бендершах.

В годы Великой Отечественной войны военные моряки-каспийцы внесли значимый вклад в победу над врагом, обеспечивая чрезвычайно важные коммуникации Баку — Астрахань и Иран — Астрахань, по которым перевозились нефть. и товары ленд-лиза.

В послевоенный период Краснознамённая Каспийская флотилия пополнялась в основном небольшими кораблями, поскольку Иран так и не обзавелся на театре значительными морскими силами. Помимо прочего, Каспий служил нам удобным испытательным полигоном, в частности, именно здесь был испытан знаменитый гигантский десантный экраноплан "Лунь". Таким образом, вплоть до 1991 года Каспий фактически был для СССР внутренним водоёмом, где полностью соблюдались наши экономические и военно-политические интересы.

Постсоветский расклад

Увы, с распадом Советского Союза ситуация изменилась кардинально. Каспийская флотилия была разделена на четыре части, а сам Каспий стал предметом ожесточенной делёжки между вновь образовавшимися и имеющими выход к нему государствами и Ираном.

Помимо того, что Каспийское море занимает важнейшее стратегическое положение, на его дне сосредоточены огромные запасы углеводородов, оцениваемые в 50 миллиардов тонн! Очевидно, что каждая сторона хочет получить свою долю этих богатств, трактуя международное право в свою пользу.

И хотя нынешние политики пафосно именуют Каспий "морем мира" (причём особенно часто используют этот сомнительный оборот российские дипломаты, привыкшие, как заведённые, твердить "Ребята, давайте жить дружно"), на самом деле ни мира, ни дружбы между прикаспийскими государствами не предвидится. Слишком велика цена уступок и проявления даже малейшей слабости! Об этом свидетельствует развернувшаяся в недавнее время гонка морских вооружений на Каспийском море.

Особенно впечатляют успехи Туркменистана, который имеет спорные вопросы с Азербайджаном и контролирует 18 процентов углеводородных богатств Каспия. При новом туркменбаши в Уфре был построен судостроительный завод, позволяющий производить боевые единицы вплоть до корвета. С помощью турецких специалистов туркмены в дополнение к ранее купленным у России двум ракетным и двум патрульным катерам построили 10 крупных и 6 небольших ракетных и 10 патрульных катеров.

Причём первые из них имеют водоизмещение 400 тонн и вооружены 4 пусковыми установками для противокорабельных ракет, зенитным ракетным комплексом, двумя 40-мм, двумя 25-мм автоматами и бомбомётом. Совсем недавно, в 2021 году, в состав туркменского флота вступил корвет "Денизхан" водоизмещением 1 600 тонн. Он развивает скорость 26 узлов, вооружён восемью пусковыми ракетными установками, зенитным ракетным комплексом (радиус действия 20 км), одной 76-мм пушкой, двумя 35-мм автоматами, четырьмя пулемётами, бомбомётом, и несёт на борту вертолёт.

Некоторые специалисты считают туркменский флот сильнейшим на Каспии, поскольку по количеству пусковых ракетных установок (104) он более чем в два раза превосходит нашу Каспийскую флотилию (44 установки).

Азербайджан за последние годы построил по израильскому проекту 6 универсальных сторожевиков типа "Туфан": водоизмещение 470 тонн, 32 узла, восемь пусковых установок для ракет небольшой дальности, один 23-мм автомат, четыре пулемёта, вертолёт.

Иран достраивает корвет "Деймалан" (сами иранцы классифицируют его как фрегат), примерно равный по боевым качествам своему туркменскому "однокласснику": 1500 тонн, 30 узлов, 4 пусковые установки для противокорабельных ракет, 4 зенитные ракетные установки, 1 76-мм пушка, 1 40-мм и 2 20-мм автоматы, 2 пулемёта, 2 трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, вертолёт.

Тревожный для РФ факт

Сильно отставший в гонке морских вооружений Казахстан из современных кораблей имеет 4 ракетных катера водоизмещением 240 тонн, однако уже обратился к Турции за помощью в строительстве большого количества новых кораблей. Особенно примечательным являет тревожный для нас факт, что все наши нынешние и бывшие партнёры отказались от покупки кораблей и военной техники в России и предпочитают ориентироваться на Турцию, Израиль и западные страны. Это может свидетельствовать только об одном: они больше не видят в нас надёжного покровителя и союзника.

И нет никаких гарантий, что какая-либо из прикаспийских стран в нарушение прежних соглашений не будет активно сотрудничать с Западом и не допустит появления на своей территории баз НАТО, в том числе военно-морских.

Очевидно, что в такой ситуации России необходимо хотя бы частично восстановить прежний контроль над Каспием. Для этого следует всемерно усиливать Каспийскую военную флотилию, которая, к сожалению, сейчас пребывает в глубокой стагнации. Повторяется обычная для нас история, известная по поговорке: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится".

Мощные силы — гарантия добрососедства

А ведь даже неискушённому политику понятно, что только наличие мощной и боеспособной морской силы на Каспийском театре гарантирует России более-менее устойчивые добрососедские отношения со своими своенравными соседями. При малейшем проявлении Россией слабости они могут предъявить претензии на наш кусок каспийского пирога, который, кстати, и так весьма невелик (14 процентов). И будут по-своему правы, поскольку в международных отношениях решающее значение имеет военно-экономическая мощь, а не призывы "жить дружно".

Так что же собой сейчас представляет наш главный аргумент силы в Прикаспийском регионе — Каспийская военная флотилия? В её составе 26 кораблей, причём из этого числа несколько боевых единиц перешли на Чёрное море. Основой флотилии являются 2 сторожевика, 3 малых ракетных и 3 малых артиллерийских корабля и один ракетный катер. Кроме этих, имеющих различную боевую ценность единиц, в составе флотилии числятся также 2 базовых и 5 рейдовых тральщиков и несколько десантных катеров.

Сторожевые корабли (по международной классификации это небольшие фрегаты или даже корветы) "Татарстан" и "Дагестан" вошли в строй в 2003 и 2012 гг. и несколько отличаются друг от друга. Они имеют водоизмещение 1930 тонн, скорость 28 узлов и несут разнообразное вооружение, включающее 1 76-мм пушку, 2 шестиствольных 30-мм автомата, 2 спаренных крупнокалиберных пулемёта, зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Игла", реактивный бомбомёт, торпедные аппараты и вертолёт.

Но если "Татарстан" вооружён только противокорабельными ракетами (8 пусковых установок), то "Дагестан" является носителем крылатых ракет — "калибров", что делает его сильнейшим кораблём на Каспийском море. Значительную ценность представляют три МРК типа "Буян-М", вступившие в строй в 2013 — 2014 гг. Эти небольшие корабли (950 тонн, 25 узлов) класса "река-море", как и "Дагестан", несут 8 "Калибров", вооружены одной 100-мм пушкой, одним 12-ствольным 30-мм автоматом, переносным зенитным ракетным комплексом, несколькими пулемётов и противодиверсионным гранатомётом.

А вот малые артиллерийские корабли проекта 21630, предшественники "Буянов", являют собой некие странные канонёрки, основным оружием которых служит 40-ствольный РСЗО "Град". Единственный ракетный катер был построен 40 лет назад, не являются современными кораблями и базовые тральщики.

Таким образом, можно считать, что главную ударную силу флотилии составляют СКР "Дагестан" и три МРК. Именно они 7 октября и 20 ноября 2015 года нанесли удары "Калибрами" по целям исламских террористов в Сирии, изрядно впечатлив этим всё мировое сообщество. Выяснилось, что наши корабли способны поразить противника на огромном расстоянии, поскольку дальность полёта "Калибров" — более 2 500 километров.

Необходимость пополнения

Если же сравнивать нашу Каспийскую флотилию с военно-морскими силами других прикаспийских государств, то нужно сказать, что она имеет перед ними преимущество как раз за счёт имеющихся у неё на вооружении крылатых ракет, способных долететь до Персидского залива, Красного моря и стран Восточной Европы. В то же время нельзя не отметить, что последнее усиление флотилии произошло десять лет назад, в 2014 году. С тех пор её корабельный состав только уменьшается.

А ведь планировалось направить на Каспий ещё как минимум 3 МРК и несколько крупных и быстроходных десантных катеров проекта 21820 "Дюгонь", способных транспортировать 2 танка или 4 бронетранспортёра.

Увы, все эти корабли ушли на другие морские театры. Следовательно, Каспийская флотилия больше не может служить резервом для пополнения Черноморского флота, её кораблей едва хватает для контроля над северной и центральной частями Каспийского моря. Как бы нам в очередной раз не оказаться у разбитого корыта! Флотилию необходимо срочно пополнить большим количеством универсальных боевых и десантных катеров, развивать систему базирования, установить несколько новых дальнобойных береговых ракетных комплексов.

Военно-морская база в Каспийске должна быть обеспечена самой современной противоракетной обороной. Обращает на себя внимание и отсутствие на наших кораблях, кроме двух единиц, эффективного противолодочного вооружения. А ведь у иранцев уже сейчас имеются небольшие субмарины, которые могут быть переброшены на Каспий из Персидского залива, вполне вероятно появление подводных лодок у Азербайджана и Туркменистана.

Уже сейчас понятно, что Черноморский флот выйдет из СВО существенно ослабленным. Так не пора ли разработать реалистический план развития Каспийской флотилии, которая вновь послужит резервом для его быстрого усиления? Нужно строить универсальные корветы, катера самого различного назначения (ракетные, десантные, тральщики), может быть, имеет смысл разработать проект подводной лодки ограниченного водоизмещения, вооружённой крылатыми ракетами.

Глубина Каспия позволяет подлодкам свободно оперировать на большей части его акватории. Кроме того, такие ракетные субмарины будут почти неуязвимы для ПЛО НАТО. Однако при разработке кораблестроительной программы для Каспийской флотилии и Черноморского флота необходимо всемерно учитывать опыт СВО, иначе новые боевые единицы будут иметь сомнительную ценность.

Представляется, что состав Каспийской флотилии должен быть доведён до 12 корветов, 8 десантных кораблей, 4 базовых тральщиков и нескольких десятков катеров водоизмещением от 30 до 400 тонн. В таком качестве она будет превосходить все флоты прикаспийских стран вместе взятые и вернёт России доминирование на Каспийском море.

Уточнения

Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.



Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями.

