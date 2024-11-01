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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: западные страсти по армии КНДР, СМИ нашли новые оправдания в провалах ВСУ

4:03
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Сводка с фронта: западные страсти по армии КНДР, СМИ нашли новые оправдания в провалах ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 1 ноября.

Освобождение Донбасса

Оборона ВСУ на Кураховском участке рушится на глазах, признают сами украинские военный аналитики.

"На севере от Кураховского водохранилища постепенно сворачивается наша оборона. Кураховка потеряна, Новоселидовка почти потеряна. На южном фланге тоже всё очень тяжело", — пишет украинский эксперт Богдан Мирошников.

Накануне армия России нанесла сразу четыре удара по ПВД 10-й гшбр ВСУ "Эдельвейс" под селом Донецкое. По информации, в результате удара уничтожено 4 бронемашины, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 80 военнослужащих ВСУ.

ВС РФ продолжили продвижение сразу на нескольких участках. В частности, накануне полностью освобождён посёлки Кураховка и Кременная Балка, также удалось войти в село Вознесенка.

Фронт у бандеровцев рушится уже не только в Донбассе. Тем не менее в Генштабе Украины открыто заявляют, что на мирное соглашение не пойдут. Правда, не все так уверены в себе — по крайней мере, в десяти километрах от Днепропетровска начали рыть оборонительные рубежи.

Курская битва

На этом фронте солдаты КНДР продолжают будоражить западные головы. Как отметил госсекретарь США, Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя северокорейских военных.

Белый дом не увидел применения бойцов КНДР против ВСУ, но "ожидает, что это произойдет в ближайшие дни", на совместном брифинге с главой Пентагона, главами МИД и Минобороны Южной Кореи сказал Энтони Блинкен.

По его мнению, в Курскую область переброшены около 8 000 северокорейских военных, где сейчас проводится их подготовка.

Вторит своим кураторам и экс-президент Украины Владимир Зеленский. Он вчера заявил, что "ВСУ убьют всех корейских бойцов при вооружённом столкновении". По всей видимости, он не знает, что армия КНДР насчитывает 1,3 млн человек действующего состава и 4 млн мобилизационного резерва. Но тем не менее, Зеленский грозит Ким Чен Ыну Международным уголовным судом.

Кстати, позже на Украине назвали имена генералов Северной Кореи, которые якобы будут командовать своими частями в Курском приграничье.

  1. Командующий войсками спецназначения, в том числе XI корпусом, известным также как корпус "Шторм" — генерал-полковник Ким Ен Бок.
  2. Замначальника Генштаба и глава Главного разведывательного бюро генерал-полковник Ри Чанг Хо.
  3. Глава Главного оперативного управления генерал-майор Син Кум Чхоль. Возглавлял главную разведывательную службу КНДР с 2022 года.

Подтверждения с северокорейской стороны эта информация не имеет.

Оправдания подъехали

Западные СМИ нашли новые оправдания в провалах армии Украины на фронте. Теперь это не поставка оружия и снарядов, а коррупция местных властей и командиров на строительстве оборонительных сооружений, плюс неспособность Зеленского привлечь в ВСУ новых военнослужащих. Всех кого "бусифицируют" при помощи мобилизации — просто масса, а не солдаты, поскольку, попадая на передовую, они просто сбегают из-за нулевой мотивации.

Вот и выходит, что во всех провалах Киева виноваты теперь не спонсоры, а Зеленский со своей командой. И это весьма плохой сигнал для него, потому что "партнёры" начинают вешать на Зеленского всех собак.

Экипажи Су-35с выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу ким чен ын энтони блинкен владимир зеленский
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