Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США

4:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

КНДР накануне совершила запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Фото: United States Navy is licensed under public domain

Об этом уже сообщили в штабе Комитета вооружённых сил Республики Корея.

Полёт МБР Северной Кореи был самым длительным за все пуски и составил 1,5 часа. Из этого следует, что данный тип может отличаться от тех, что Пхеньян запускал ранее, озабоченно подытожило Минобороны Японии.

Сознаюсь, приятно наблюдать, как сотрудничество с РФ положительно влияет на ракетную программу КНДР. Сегодня и так не смолкает визг Киева и Запада из-за корейских военных в России, а тут ещё и новое вооружение у солдат Ким Чен Ына!

А ранее уже сообщалось об успешном испытании тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5".

О чём речь

"Хвасон-11да-4,5" — это новейшая разработка северокорейской ракетной программы, представляющая собой тактическую баллистическую ракету со сверхтяжёлой боеголовкой. Её появление вызвало значительный резонанс в мировом сообществе из-за своей потенциальной разрушительной силы.

Ключевые характеристики

Важно отметить, что информация о ракете "Хвасон-11да-4,5" по большей части основана на официальных заявлениях КНДР и оценках экспертов. Точные характеристики ракеты могут отличаться от опубликованных данных.

Сверхтяжёлая боеголовка: одна из главных особенностей ракеты — возможность нести боеголовку весом до 4,5 тонн. Это значительно превышает показатели большинства существующих тактических ракет.

Дальность полёта: заявленная дальность полёта ракеты составляет около 500 километров, что позволяет ей поражать цели на значительной территории.

Точность: по заявлениям КНДР, ракета обладает высокой точностью попадания, что делает её опасным оружием.

Мобильность: предполагается, что ракета может быть быстро развернута и запущена с различных платформ, что затрудняет её перехват.

Значение для КНДР

Разработка и испытания "Хвасон-11да-4,5" имеют целый ряд важных значений для Северной Кореи. Во-первых, это усиление военного потенциала, поскольку ракета значительно повышает военный потенциал КНДР. Также разработка новых ракетных систем позволяет Пхеньяну усилить сдерживание Запада и проводить более жёсткую внешнюю политику. Ну и, наконец, успешные испытания ракет укрепляют имидж КНДР как ядерной державы.

Опасения мирового сообщества

Появление ракеты "Хвасон-11да-4,5" у КНДР не может не вызывать серьёзных опасений в мировом сообществе, и прежде всего, США, Японии и Южной Кореи. Ясно, что сейчас они в один голос запоют, что Северная Корея — это угроза региональной стабильности. Мол, такие ракеты дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове и в регионе и т. д.

Пройдутся они и по распространению ядерного оружия, мол, такая ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой, а это нарушает международные договоренности. Сошлются они и на ООН — якобы разработка и испытания новых ракетных систем противоречат резолюциям Совбеза.

И хотя международное сообщество по прямой указке Вашингтона осудило испытания ракеты "Хвасон-11да-4,5" и призвало КНДР прекратить свои провокационные действия, введя новые санкции против Северной Кореи, направленные на сдерживание её ракетной программы, можно быть уверенным, что страна, избравшая суверенитет и самостоятельность, будет ориентироваться на интересы своего народа. И отрадно, что Москва в этом будет помогать КНДР.

Вывод

Дальнейшее развитие ракетной программы КНДР будет определяться многими факторами, включая международное давление, внутреннюю политику страны и доступ к технологиям. Не исключено, что в будущем появятся новые модификации ракеты с еще более высокими характеристиками.

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