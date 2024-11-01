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Олег Володин

Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят

Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Силовые структуры » Военные новости

В рамках стратегии "эластичной обороны" ВСУ могут отказаться от защиты небольших населённых пунктов — якобы для сосредоточения ресурсов на обороне крупных агломераций. Об этом сообщает Military chronicle ("Военная хроника").

Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Фото: Midjouney: Руины города после ракетного удара by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Сейчас основная линия боевого столкновения проходит через:

  1. Курахово,
  2. Часов Яр,
  3. Торецк,
  4. Купянск.

Следом на линии с севера на юг расположены главные укрепрайоны:

  • Славянск,
  • Краматорск,
  • Константиновка,
  • Покровск.

Эту линию "укрепов, связанных автомобильными и железными дорогами для подвоза боекомплекта, техники и маневров" ВСУ намерены удерживать как можно дольше.

Причина ясна — дальше серьёзных оборонительных позиций нет, и если эта линия рухнет, ВС РФ получат оперативный простор "до Одессы и Полтавы".

В западных СМИ всё чаще появляются аргументы о том, что ВСУ "тратят значительные ресурсы на защиту каждой деревни, которая всё равно сдаётся", а надо защищаться у крупных городов.

С другой стороны, обсуждение "эластичной обороны" (вот выдумали-то термин!) может быть частью подготовки украинского общества к неизбежной потере Курахова, Торецка и Часова Яра и отступлению в крупные города.

Кстати, в интервью радио NV* журналистка Власта Лазур, работающая в американском СМИ-иноагенте и признанном в РФ нежелательной организацией, признала — ВСУ запретили даже произносить слово "отступление" в прессе. Разрешены только позитивные термины вроде "победа", "наступление" и рассказы "идём вперёд". Журналисты уже сами смеются, представляя формулировки "ВСУ идут вперёд по направлению назад".

Впрочем, городам, даже миллионникам, уже "выписан" свой приговор.

"Взятие мегаполисов и городов-миллионников без множества разрушений и сопутствующих потерь на данном этапе развития военной науки невозможно. Штурм мегаполисов численностью населения в миллион и более жителей — неизведанная территория для военного искусства", — цитировала Pravda. Ru ранее доклад Пентагона.

"До тех пор, пока (у армий мира) нет тяжёлых беспилотных средств доставки боекомплекта, аэрокосмической и роевой дрон-разведки в реальном времени, максимально быстрых десантирований-эвакуаций, города проще разбомбить", — так вкратце можно изложить почти 200 страниц доклада.

Военные США отмечают, что именно решение "стирать в пыль" было принято в своё время "в Мосуле, Басре, Алеппо, Дамаске, Грозном, Газе" — потому что иначе даже партизаны и самые слабые войска могут в своих городах противостоять "лучшим из лучших".

К слову, тогда же эксперты при STRATFOR предположили, что при наступлении на Харьков, Одессу, Сумы эти города будут разрушены на 40%-90%.

Американские специалисты, кстати, тогда рекомендовали жителям стратегию "не дёргаться, но при приближении ВС РФ побыстрее эвакуироваться".

Причина не только в возможных бомбардировках и блокаде — ВСУ любят и могут использовать мирных граждан как "живой щит".

* с марта 2022 года СМИ заблокировано в РФ решением Роскомнадзора

Уточнения

Уличный бой бой в городе — вооружённое столкновение в пределах городской черты либо в условиях плотной застройки. Считается одним из наиболее сложных видов общевойскового боя - ведь городская местность характеризуется сильно пересечённым рельефом, ограниченной видимостью, трёхмерностью (при многоэтажной застройке) и высокой плотностью удобных мест для размещения скрытых огневых точек. Как правило, боевые действия регулярных армейских частей в городской среде ведут к значительным разрушениям, пожарам, завалам и человеческим жертвам.

Космическая разведка — составная часть стратегической и оперативно-стратегической разведки, представляющая из себя совокупность мер по получению, обработке и анализу информации о состоянии группировок войск, военных объектов, географических районов планеты и т. п. с использованием космических средств и связанных с ними наземных систем.

Мосу́л (араб. الموصل‎, Эль-Мусиль; курд. Mûsil; арам. ܡܘܨܠ, Мусиль) — город на севере Ирака. Расположен на реке Тигр в 396 км северо-западнее Багдада.

Оборона Курахово рухнула
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы штурм торецк часов яр пентагон курахово краматорск
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