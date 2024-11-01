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Петр Ермилин

В США сочли предупреждением прошедшее в КНДР испытание МБР

Силовые структуры » Военные новости

Северная Корея провела самое продолжительное испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в качестве предупреждения США, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они анализируют разнообразие северокорейского арсенала. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США сочли предупреждением прошедшее в КНДР испытание МБР
Фото: United States Navy is licensed under public domain

Северная Корея провела новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которая была запущена по наклонной траектории на высоту более 7000 километров, выведя ее далеко в космос. Ракета оставалась в воздухе 87 минут. В заявлении от 31 октября представитель Министерства обороны Северной Кореи назвал это испытание "решающим", добавив, что оно "обновило последние данные о стратегическом ракетном потенциале Корейской Народно-Демократической Республики и продемонстрировало современность и надежность ее самого мощного в мире стратегического средства сдерживания".

Председатель правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что испытание представляло собой "соответствующую военную акцию, которая полностью отвечает цели информирования соперников, которые в последнее время намеренно обостряют ситуацию в регионе и представляют угрозу безопасности нашей Республике". Председатель намекнул, что это было необходимо из-за "опасного укрепления ядерного альянса противников и различных авантюрных военных маневров", добавив, что эти действия противника "еще раз подчеркивают важность укрепления наших ядерных сил". Далее он отметил, что испытание продемонстрировало "волю Пхеньяна к противодействию" своим противникам.

В прошлом Северная Корея провела летные испытания четырех классов МБР, включая относительно простую "Хвасон-14" и ее более крупный аналог "Хвасон-15", первые полеты которых состоялись в июле и ноябре 2017 года, испытательный полет "Хвасон-17" в марте 2022 года и испытательный полет твердотопливной "Хвасон-18" в апреле 2023 года. Последние три класса впоследствии поступили в серийное производство и находятся на вооружении по сей день, при этом текущее состояние "Хвасон-14" остается неизвестным. Конструкция "Хвасон-15" была значительно модернизирована с момента ее первого испытания, новые ракеты заметно отличаются от первого прототипа, испытанного в 2017 году.

Параллельно с крупномасштабным производством МБР в настоящее время разрабатываются гиперзвуковые планирующие аппараты межконтинентальной дальности и многоцелевые аппараты с независимым наведением, что еще больше повысит способность Северной Кореи наносить стратегические ядерные удары по материковой части Америки.

Испытания первых двух классов межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи в 2017 году стали важным поворотным моментом в длительном конфликте страны с Соединенными Штатами, поскольку эти две страны официально находились в состоянии войны с 1950 года. Перед этими запусками как администрация Барака Обамы, так и администрация Дональда Трампа серьезно рассматривали варианты нанесения ударов по небольшой восточноазиатской стране, причем сторонники атак неоднократно подчеркивали, что неспособность Пхеньяна нанести удар по материковой части Америки гарантирует, что стоимость любой такой атаки будет ограниченной.

Таким образом, способность удерживать города по всей континентальной части Соединенных Штатов на линии огня существенно изменила возможности Северной Кореи по удержанию Соединенных Штатов от возобновления открытых военных действий. Историческая память о Корейской войне, во время которой американские бомбардировщики подвергли страну массированному опустошению и были ответственны за гибель многих из 20-30 процентов населения, погибших в ходе конфликта, как полагают, по-прежнему оказывает большое влияние на стратегию Северной Кореи сегодня.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кндр пентагон ким чен ын барак обама дональд трамп северная корея
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