В США рассказали о планах использовать воздушные шары в военных целях

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Армия США планирует использовать воздушные шары-носители для сбрасывания "летальных и нелетальных" беспилотников и оказания помощи в операциях против противника, пишут журналисты американского военного журнала Breaking Defense (BD). В своей новой статье они раскрывают особенности планируемого применения. Pravda.Ru публикует перевод материала BD.

Фото: Wikimedia Commons by Harald Linden is licensed under GNU General Public License

Поскольку армия США рассматривает возможность запуска в стратосферу аэростатов с очень высокой скоростью полета для выполнения различных задач, представители космической службы недавно предположили, что одной из таких задач может быть перевозка и запуск беспилотных летательных аппаратов, которые будут нарушать работу или уничтожать космические средства противника на земле, такие как постановщики помех или станции спутникового управления.

Ранее в этом месяце полковник Дональд Брукс, командир 1-й космической бригады сухопутных войск, заявил на ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск США, что в распоряжении службы будут "аэростаты разных форм-факторов, работающие на различных высотах, выполняющие различные задачи, что в конечном итоге усложнит задачу и дилемму для наших противников, которые непосредственно поддерживает усилия армии и [Министерства обороны] по повышению устойчивости и делает нас более смертоносными".

Предполагается, что аэростаты помогут в "глубоком зондировании и поддержат прицельную стрельбу на большие расстояния, позволят вести навигационную войну, расширять сеть с помощью голоса и данных, обеспечивать гарантированный доступ к PNT — нашей системе навигации по местоположению и времени".

Высокопоставленный армейский чиновник в космической сфере также сказал, что армия "интегрирует высотные платформы, способные воссоздавать и усиливать военные эффекты в космосе, если и когда наш противник будет препятствовать нашей свободе доступа и манёвра передвижения в космосе".

Сравнивая эту идею с "русскими матрёшками", Эндрю Эванс, директор армейской оперативной группы по разведке, наблюдению и рекогносцировке (ISR), сказал в интервью Breaking Defense 16 октября, что "идея о том, чтобы с воздушного шара сбрасывалось что-то ещё, не нова".

Армия, пояснил он, рассматривает ряд потенциальных полезных грузов, которые можно было бы сбрасывать с воздушных шаров, а также с других типов высотных платформ.

"Итак, идея заключается в том, что если мы действительно успешно освоим стратосферу, что мы, в конечном итоге, и сделаем … это не будет эксклюзивной миссией по зондированию, это не будет эксклюзивной миссией по [разведке], это не будет эксклюзивной миссией по ретрансляции связи. Это будет всё вышеперечисленное, в самых разных формах и факторах", — сказал Эванс.

"Я думаю, что в будущем мы выиграем, если будем доставлять множество полезных грузов различными способами для различных миссий", — добавил он

Однако на данный момент, по словам представителя службы, армия не направляла промышленности никаких официальных запросов на использование противокосмических беспилотников, запускаемых с высотных платформ любого типа — будь то воздушные шары, самолеты с экипажами, более крупные беспилотники или вертолеты. Скорее всего, ряд различных армейских организаций в районах выполнения миссий и в рамках армейского командования будущего участвуют в экспериментах по проверке потенциальных применений.

Уточнения

Воздушный шар (нем Luftballon) — тонкостенный надувной предмет, чаще всего сделанный из латекса, небольшого размера.



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.



