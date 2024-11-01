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Дмитрий Плотников

Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота

3:57
Силовые структуры » Военные новости

Носитель гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 с визитом зашёл в тунисский порт Бизерта.

Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC0

Моряки принимают участие в памятных мероприятиях, которые посвящены столетию нахождения Русской эскадры в Тунисе.

О чём речь

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" — это российский многоцелевой фрегат, разработанный для операций в океанских зонах. Введенный в эксплуатацию в 2018 году, этот корабль представляет собой флагманский образец серии российских фрегатов нового поколения и выполняет широкий спектр задач, включая противолодочные, противовоздушные и противокорабельные операции.

Основные характеристики

  • Водоизмещение: 5,400 тонн (полное).
  • Длина: около 135 метров.
  • Ширина: более 16 метров.
  • Высота 8 метров (борта).
  • Вооружение:
  • Ракетные системы: включают крылатые ракеты "Калибр", предназначенные для ударов по наземным и морским целям, и гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые могут достигать скоростей до 9 Махов.
  • Зенитные ракеты: комплекс "Полимент-Редут" с дальностью действия до 150 км.
  • Артиллерийская установка: 130-мм автоматическая артустановка А-192.
  • Противолодочное вооружение: торпеды и глубинные бомбы.
  • Авиация: один вертолёт Ка-27 для противолодочных и поисково-спасательных задач.

Технологии и особенности

Фрегат оснащён современной электронной системой управления и радарами, позволяющими обнаруживать цели на больших расстояниях. Важной инновацией является его малозаметный корпус с технологиями снижения видимости для радаров. Корабль имеет высокий уровень автономности, что позволяет ему находиться в море до 30 суток.

История и задачи

Построенный на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, "Адмирал Горшков" стал флагманом Северного флота России. Он активно участвует в дальних походах и учениях, демонстрируя возможности ВМФ России в океанских зонах, и играет ключевую роль в российской морской доктрине.

Фрегаты этого класса предназначены для замены старых советских кораблей и укрепления океанского потенциала России.

Основные конкуренты "Адмирала Горшкова"

Среди основных конкурентов "Адмирала Горшкова" можно выделить следующие фрегаты:

  • США: фрегаты типа "Арли Берк" и новейшие фрегаты типа "Констеллейшн".
  • Франция: фрегаты типа "Аквитания".
  • Великобритания: фрегаты типа "Тип 23" и перспективные фрегаты типа "Тип 31".
  • Италия: фрегаты типа "Фремм".

Ключевые отличия

Российский фрегат "Адмирал Горшков" выделяется наличием гиперзвуковых ракет "Циркон", что даёт ему значительное преимущество в дальности и скорости поражения целей.

Фрегаты типа "Арли Берк" обладают более развитой системой противовоздушной обороны и большим количеством универсальных пусковых установок.

Фрегаты типа "Аквитания" отличаются высокой степенью автоматизации и модульностью конструкции, что позволяет адаптировать корабль под различные задачи.

Вывод

Корабль "Адмирал Горшков" является современным и мощным военным судном российской армии, который успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Однако каждый из фрегатов потенциального противника имеет свои сильные и слабые стороны, и выбор оптимального варианта зависит от конкретных задач и требований заказчика.

Уточнения

3M22 «Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Принята на вооружение 4 января 2023 года.
Данной ракетой планируется заменить тяжёлую противокорабельную ракету П-700 «Гранит». Предполагается, что носителями ракеты станут ТАРКР проекта 1144 и АПЛ проекта 949А Антей.

Фрегат проекта 22350 - «Адмирал Горшков»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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