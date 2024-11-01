Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота

Носитель гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 с визитом зашёл в тунисский порт Бизерта.
Моряки принимают участие в памятных мероприятиях, которые посвящены столетию нахождения Русской эскадры в Тунисе.
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" — это российский многоцелевой фрегат, разработанный для операций в океанских зонах. Введенный в эксплуатацию в 2018 году, этот корабль представляет собой флагманский образец серии российских фрегатов нового поколения и выполняет широкий спектр задач, включая противолодочные, противовоздушные и противокорабельные операции.
Фрегат оснащён современной электронной системой управления и радарами, позволяющими обнаруживать цели на больших расстояниях. Важной инновацией является его малозаметный корпус с технологиями снижения видимости для радаров. Корабль имеет высокий уровень автономности, что позволяет ему находиться в море до 30 суток.
Построенный на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, "Адмирал Горшков" стал флагманом Северного флота России. Он активно участвует в дальних походах и учениях, демонстрируя возможности ВМФ России в океанских зонах, и играет ключевую роль в российской морской доктрине.
Фрегаты этого класса предназначены для замены старых советских кораблей и укрепления океанского потенциала России.
Среди основных конкурентов "Адмирала Горшкова" можно выделить следующие фрегаты:
Российский фрегат "Адмирал Горшков" выделяется наличием гиперзвуковых ракет "Циркон", что даёт ему значительное преимущество в дальности и скорости поражения целей.
Фрегаты типа "Арли Берк" обладают более развитой системой противовоздушной обороны и большим количеством универсальных пусковых установок.
Фрегаты типа "Аквитания" отличаются высокой степенью автоматизации и модульностью конструкции, что позволяет адаптировать корабль под различные задачи.
Корабль "Адмирал Горшков" является современным и мощным военным судном российской армии, который успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Однако каждый из фрегатов потенциального противника имеет свои сильные и слабые стороны, и выбор оптимального варианта зависит от конкретных задач и требований заказчика.
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