Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины

4:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 2 ноября.

Освобождение Донбасса

На Кураховском наступлении армия России зажимает город с трёх сторон. Продвижение русских бойцов подтверждают и украинские эксперты.

"Российские войска вышли на подступы к Максимовке и в ближайшее время уже начнут штурмовать населённый пункт. Продолжаются бои на подступах к Разливу. Кроме того, Армия России наращивает давление на Ильинку! Далее перейдут к селу Берестки и создадут проблемы с севера Курахово. Оттуда смогут спокойно запускать FPV и крыть миномётами!" — слышен визг боевика ВСУ с позывным "Мучной".

Остальные неонацисты также описывают катастрофичность ситуации в важнейшем городе в Донбассе. Вечером пришла информация, что русская группировка начала штурм Григоровки и Петровки у Селидово. Также развивается успех севернее Кураховского водохранилища, где снабжение войск националистов сильно нарушено.

Курская битва

Владимир Зеленский снова потребовал от главкома Александра Сырского удержать любым способом Курское приграничье, не смотря на требования Вашингтона экономить натовскую технику и резерв. Сырский в начале недели бросил в Сумскую область новую технику Запада, которая пришла в ВСУ осенью.

А между тем, там продолжаются бои на линии Новоивановка — Леонидово. ГВ "Север" продвигается вперёд, отразив две контратаки, уничтожив 10 из 15 бандеровцев. Также шторма "Бесстрашных" продвинулись на южном фланге Суджанского района.

По ВСУ активно работают ВКС РФ, артиллеристы и ТОСы, поддерживая наступление. Точный удар РСЗО "Торнадо-С" уничтожил позицию ЗРК у Николаевки в Сумской области. Потери врага — до 200 человек. Общее продвижение армии РФ в Курской области — 2000 м.

Удары по тылам Украины

В Днепропетровской области по воинской части 128-й ОБрТрО врага нанесён ракетный удар. "Искандер-М" нанёс удар в тот момент, когда на территории проходило построение около 60 человек. Поражён участок у фасада здания казармы, на месте масштабные разрушения, повреждение конструкций и разлёт осколков.

Удар привёл к значительным потерям живой силы ВСУ, находившейся на построении. На месте фиксировалась массовая эвакуация и активность медиков, что указывает на серьёзные потери среди противника.

А в Харькове ОТРК "Искандер" бил по зданию Академии Нацгвардии Украины. Есть информация про более 40 уничтоженных.

В Херсоне тоже было жарко. ракета. Ракеты "Искандер" ударили по пункту временного размещения 406-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, находящемуся на территории машиностроительного завода. По информации, после прилёта второго "Искандера", на месте возникло сильнейшее возгорание. Итоги удара пока уточняются.

Дедлайн от Запада

Военкоматы на Украине максимально усилили работу по "бусификации" граждан из-за дефицита личного состава на передовой. Военкомы надеются мобилизовать еще до 300 тысяч человек.

А тем временем, The New York Times со ссылкой на Минобороны США пишет, что у Украины достаточно солдат, чтобы воевать ещё 6-12 месяцев. Затем Киев столкнётся с серьёзным дефицитом живой силы.

Ребята в Пентагоне включили офису президента Украины тайминг. Ещё не напрямую, но уже через прессу. Получается, что США дают Зеленскому полгода-год.

Уточнения



The New York Times, традиционная транскрипция — «Нью-Йорк таймс» (в переводе с англ. — «Нью-Йоркские времена») — американская ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года.



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