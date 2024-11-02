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Дмитрий Плотников

Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения

Силовые структуры » Военные новости

Беспилотный летательный аппарат "Пиранья-13" поступает в российскую армию.

Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, PDM

В апреле 2024 года оборонная промышленность РФ представила перспективный беспилотник-мультикоптер. Отличительной чертой "Пираньи-13" стали высокая грузоподъёмность и её немалые размеры. Сегодня беспилотный аппарат успешно прошёл все нужные испытания, поступил в серийное производство и вот уже попал в ВС РФ.

О чём речь

БПЛА "Пиранья-13" представляет собой российскую разработку в области беспилотных летательных аппаратов, предназначенную для выполнения широкого спектра задач, включая разведку, наблюдение и нанесение ударов. Данный дрон является усовершенствованной версией своих предшественников и обладает рядом уникальных характеристик.

Путь в армию

Беспилотники серии "Пиранья" создаёт одноимённая организация из Ульяновска. Симбирское конструкторское бюро начало работу в 2022 году и уже через год представило первую разработку. Для ВС РФ оно создало БПЛА-камикадзе "Пиранья-10". Потом он поступил на вооружение армии РФ.

Весной этого года СКБ впервые сообщило о разработке нового детища — "Пиранья-13". Работы начались осенью 2023 года, но о проекте рассказали лишь после окончания первых этапов. Цель проекта "Пиранья-13" — создание более крупного дрона с улучшенной "авионикой". Например, инженеры планировали повысить грузоподъёмность и улучшить лётные данные. В отличие от "Пираньи-10" этот дрон может стать многоцелевым.

Ключевые особенности

  • Высокая грузоподъемность: способен нести на борту до 15 кг полезной нагрузки, что позволяет использовать его для доставки различных грузов, включая боеприпасы.
  • Большая дальность полёта: благодаря эффективной силовой установке и аэродинамическому дизайну, "Пиранья-13" может выполнять задания на значительном удалении от пульта управления.
  • Модульная конструкция: позволяет быстро адаптировать дрон к различным задачам за счёт смены полезной нагрузки.
  • Автономность: БПЛА оснащён современными системами навигации и управления, что позволяет выполнять задания в автономном режиме.
  • Высокая манёвренность: обеспечивает эффективное выполнение задач в сложных метеоусловиях и на пересеченной местности.

Применение

Разведка: ведение воздушной разведки, наблюдение за объектами и территориями, передача видеоизображения в режиме реального времени.

Удар: нанесение точных ударов по наземным целям с использованием различных видов боеприпасов.

Доставка грузов: доставка медикаментов, продовольствия и других грузов в труднодоступные районы.

Электронная борьба: подавление средств радиосвязи и навигации противника.

Конструкция и характеристики

  • Корпус: изготовлен из прочных композитных материалов, обеспечивающих высокую прочность и лёгкость конструкции.
  • Силовая установка: дрон оснащён мощными электродвигателями, обеспечивающими высокую скорость и манёвренность.
  • Система управления: автопилот, система спутниковой навигации GPS, радиомодуль для управления оператором.
  • Полезная нагрузка: может нести различные модули, включая оптико-электронные системы, радиолокационные станции, боеприпасы.

Перспективы развития

Разработчики "Пиранья-13" продолжают совершенствовать её, увеличивая дальность полёта, грузоподъёмность и функциональность. В будущем можно ожидать появления новых модификаций этого семейства, способных решать ещё более сложные задачи.

Вывод

БПЛА "Пиранья-13" является одним из самых современных и перспективных российских беспилотников. Его высокие характеристики и широкий спектр применения делают его незаменимым инструментом для решения различных задач в военной и гражданской сферах.

Дрон «Пиранья» для СВО: уникальный беспилотник от ульяновских умельцев
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ульяновск
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