Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения

Беспилотный летательный аппарат "Пиранья-13" поступает в российскую армию.
В апреле 2024 года оборонная промышленность РФ представила перспективный беспилотник-мультикоптер. Отличительной чертой "Пираньи-13" стали высокая грузоподъёмность и её немалые размеры. Сегодня беспилотный аппарат успешно прошёл все нужные испытания, поступил в серийное производство и вот уже попал в ВС РФ.
БПЛА "Пиранья-13" представляет собой российскую разработку в области беспилотных летательных аппаратов, предназначенную для выполнения широкого спектра задач, включая разведку, наблюдение и нанесение ударов. Данный дрон является усовершенствованной версией своих предшественников и обладает рядом уникальных характеристик.
Беспилотники серии "Пиранья" создаёт одноимённая организация из Ульяновска. Симбирское конструкторское бюро начало работу в 2022 году и уже через год представило первую разработку. Для ВС РФ оно создало БПЛА-камикадзе "Пиранья-10". Потом он поступил на вооружение армии РФ.
Весной этого года СКБ впервые сообщило о разработке нового детища — "Пиранья-13". Работы начались осенью 2023 года, но о проекте рассказали лишь после окончания первых этапов. Цель проекта "Пиранья-13" — создание более крупного дрона с улучшенной "авионикой". Например, инженеры планировали повысить грузоподъёмность и улучшить лётные данные. В отличие от "Пираньи-10" этот дрон может стать многоцелевым.
Разведка: ведение воздушной разведки, наблюдение за объектами и территориями, передача видеоизображения в режиме реального времени.
Удар: нанесение точных ударов по наземным целям с использованием различных видов боеприпасов.
Доставка грузов: доставка медикаментов, продовольствия и других грузов в труднодоступные районы.
Электронная борьба: подавление средств радиосвязи и навигации противника.
Разработчики "Пиранья-13" продолжают совершенствовать её, увеличивая дальность полёта, грузоподъёмность и функциональность. В будущем можно ожидать появления новых модификаций этого семейства, способных решать ещё более сложные задачи.
БПЛА "Пиранья-13" является одним из самых современных и перспективных российских беспилотников. Его высокие характеристики и широкий спектр применения делают его незаменимым инструментом для решения различных задач в военной и гражданской сферах.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.