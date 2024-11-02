В США рассказали о представляющей угрозу американскому континенту ракете КНДР

4:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Представленная Северной Кореей сверхбольшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-19" представляет новую угрозу материковой части США, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О нависшей над американском континенте опасности авторы рассказывают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

Северная Корея представила новый класс межконтинентальных баллистических ракет большой дальности, которые были впервые испытаны 31 октября и поднялись на высоту более 7000 километров. Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-19" на сегодняшний день является самой крупной мобильной ракетой в мире и значительно крупнее уже имеющей массовый вес "Хвасон-17", представленной в 2020 году, которая ранее носила это название. Увеличенная траектория полета новой ракеты продемонстрировала дальность полета более 15 000 километров, что позволяет ей поражать цели на всей территории материковой части Соединенных Штатов и далеко за ее пределами.

Высказывались предположения, что Северная Корея, возможно, разрабатывает межконтинентальную ракету беспрецедентно большой дальности, которая позволит ей нанести удар по Соединенным Штатам через их южную границу по гораздо более длинной траектории полета, полностью минуя существующие системы противоракетной обороны, сосредоточенные на севере. В то время как уже считалось, что ракета "Хвасон-17" способна доставить несколько ядерных боеголовок через материковую часть Америки, ожидается, что "Хвасон-19" будет обладать гораздо большей боеголовочной мощностью. Это может быть особенно важно, поскольку Северная Корея ускоряет производство новых ядерных боеголовок.

Примечательно, что, несмотря на свои огромные размеры, "Хвасон-19" — это всего лишь вторая МБР Северной Кореи, в которой используется твердотопливный композит, а гораздо меньшая по размерам "Хвасон-18", испытанная в апреле 2023 года, была первой. Как и "Хвасон-18", "Хвасон-19" был запущен из массивного контейнера, установленного на пусковой установке-транспортере, которая, судя по кадрам, опубликованным государственными СМИ, была запущена с помощью системы мягкого запуска.

Твердотопливные ракеты могут храниться полностью заправленными и, соответственно, имеют гораздо меньшее время запуска, что позволяет им создавать гораздо более серьезные проблемы для вооруженных сил США. "Хвасон-19" — это пятая межконтинентальная баллистическая ракета, прошедшая испытательные полеты в Северной Корее, после относительно базовой "Хвасон-14" и ее более крупного аналога "Хвасон-15", которые начали испытательные полеты в июле и ноябре 2017 года, а также более новых "Хвасон-17" и "Хвасон-18".

Наряду с прогрессом в разработке межконтинентальных баллистических ракет Северная Корея добилась значительного прогресса в разработке гиперзвуковых планирующих аппаратов, которые были впервые испытаны в сентябре 2021 года, а в апреле 2024 года продемонстрировали особенно продвинутые возможности при интеграции с баллистической ракетой средней дальности "Хвасон-16В".

Этот прогресс значительно повысил вероятность того, что МБР, подобные "Хвасон-19", в будущем смогут также нести гиперзвуковые планирующие аппараты, что еще больше повысит их способность обходить противоракетную оборону противника и сократит время оповещения материковой части Америки после запуска.

Это последовало бы за собственной интеграцией Россией гиперзвуковых планирующих аппаратов "Авангард" в свои собственные МБР, включая новую ракету РС-28 "Сармат", причем Северная Корея потенциально может стать второй страной, которая сделает это. Огромные размеры "Хвасон-19" вызывают вопросы относительно того, насколько мобильным он может быть в дорожной сети страны, поскольку его беспрецедентно большая 30-метровая пусковая установка-транспортер может оказаться громоздкой вне основных магистралей.

Уточнения

«Пэктусан-1» (кор. 백두산 1호, западное обозначение Taep’o-dong 1 SLV) — трёхступенчатая ракета-носитель, созданная в Корейской Народно-Демократической Республике.



Коре́йская наро́дная а́рмия (кор. 조선인민군, Чосон инмингун, КНА) — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.





Ракетная программа КНДР осуществляется с конца 1970-х годов (и берёт своё начало в 1960-х).



