Российские войска продолжают успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.
Представляем сводку с фронта на воскресенье, 3 ноября.
Под Курахово армия России надвигается со всех сторон. Новая паническая экспертиза от аналитиков работающего на ГУР DeepState.
"Давление русских на Курахово активно усилилось новыми направлениями, которые ставят под угрозу логистику в город. Российские войска задействовали огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта — активно штурмуют восточную часть Курахово через Максимилиановку, забегая на восточные окраины города. Параллельно с этим не прекращаются попытки прорваться в районе Островского", — пишет укроресурс.
ВС РФ пытаются выйти на рубеж Ильинка — Берестки, чтобы взять под контроль север города. Для реализации этого у русской группировки есть ряд вариантов, которые одновременно развиваются — давление от Кураховки и прощупывание обороны на линии Измаиловка — Новоселидовка.
Также российская армия активно продолжает движение через н. п. Шахтёрское, Богоявленку и Новоукраинку, дойдя до линии Максимовка — Ясная Поляна — Трудовое. ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию всеми силами, но это им не удается. Если темп армии РФ сохранится, то её выход на дорогу Донецк — Запорожье не за горами.
Генштаб Украины пытается собрать "группировку прорыва" на Курской границе. По мнению некоторых военных экспертов, цель ВСУ — деблокирование сил зажатых на линиях Леонидово и Новоивановки. Так же националисты прилагают все усилия для отвлекающих ударов вдоль госграницы в местах стыка российских соединений.
Формирование групп боевиков в Сумской области косвенно подтверждают удары ВС РФ по Сумщине. Сегодня туда летит всё: от "Гераней" до "Искандеров-М" и ФАБов. Любая попытка скопить технику и личный состав наказывается ударом русской армии.
В пехоту ВСУ начали отправлять личный состав ПВО. На фронт увозят целые расчёты зенитных ракетных комплексов Patriot. Ибо — нет техники, не нужен и персонал. В реалиях, ни расчётов ПВО, ни специалистов по обслуживанию самолётов столько уже не надо ВСУ, а значит, все они скоро окажутся на "нуле", где процент их выживаемости стремится к нулю.
В штурмы отправляют и операторов дронов, и медиков, и водителей. Скорее всего, кроме мясных штурмов неонацисты позволить себе ничего не могут. Зеленский продолжает кидать огромные силы на Курск в тот момент, когда в Донбассе провалы.
Это также подтверждает тезис о том, что ВСУ готовится устроить наступление, которое Киев считает приоритетным. Логика Зеленского проста — получив 10 км российской земли, в инфополе можно раздуть всё до "мегаперемоги", а потеря даже 50 км в Донбассе ничего в информационном поле для Банковой не изменят.
Киевский режим продолжает воевать ради хайпа и пиара.
Накануне в порту Одессы была уничтожена партия из 25 тыс. 155-мм снарядов. Она долго накапливалась в порту Констанца и переброшена была два дня назад. Также уничтожены 12 бронемашин (Турция) и склад безэкипажных катеров. Также в порту Ольвия при выходе на боевое дежурство уничтожена РЛС и пусковая платформа РСЗО, оборудованная под балкер (судно для перевозки грузов насыпью). Всё это выходило при выключенном транспондере и могло осуществить пуски по Крыму и другим целям.
От детонации снарядов, продолжающейся всю ночь, произошёл пожар нефтеналивных цистерн и возгорание в цехах, где проводился ремонт военной техники для "зерновых коридоров".
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".