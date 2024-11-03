Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа

4:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 3 ноября.

Освобождение Донбасса

Под Курахово армия России надвигается со всех сторон. Новая паническая экспертиза от аналитиков работающего на ГУР DeepState.

"Давление русских на Курахово активно усилилось новыми направлениями, которые ставят под угрозу логистику в город. Российские войска задействовали огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта — активно штурмуют восточную часть Курахово через Максимилиановку, забегая на восточные окраины города. Параллельно с этим не прекращаются попытки прорваться в районе Островского", — пишет укроресурс.

ВС РФ пытаются выйти на рубеж Ильинка — Берестки, чтобы взять под контроль север города. Для реализации этого у русской группировки есть ряд вариантов, которые одновременно развиваются — давление от Кураховки и прощупывание обороны на линии Измаиловка — Новоселидовка.

Также российская армия активно продолжает движение через н. п. Шахтёрское, Богоявленку и Новоукраинку, дойдя до линии Максимовка — Ясная Поляна — Трудовое. ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию всеми силами, но это им не удается. Если темп армии РФ сохранится, то её выход на дорогу Донецк — Запорожье не за горами.

Курская битва

Генштаб Украины пытается собрать "группировку прорыва" на Курской границе. По мнению некоторых военных экспертов, цель ВСУ — деблокирование сил зажатых на линиях Леонидово и Новоивановки. Так же националисты прилагают все усилия для отвлекающих ударов вдоль госграницы в местах стыка российских соединений.

Формирование групп боевиков в Сумской области косвенно подтверждают удары ВС РФ по Сумщине. Сегодня туда летит всё: от "Гераней" до "Искандеров-М" и ФАБов. Любая попытка скопить технику и личный состав наказывается ударом русской армии.

Мясорубка Киева

В пехоту ВСУ начали отправлять личный состав ПВО. На фронт увозят целые расчёты зенитных ракетных комплексов Patriot. Ибо — нет техники, не нужен и персонал. В реалиях, ни расчётов ПВО, ни специалистов по обслуживанию самолётов столько уже не надо ВСУ, а значит, все они скоро окажутся на "нуле", где процент их выживаемости стремится к нулю.

В штурмы отправляют и операторов дронов, и медиков, и водителей. Скорее всего, кроме мясных штурмов неонацисты позволить себе ничего не могут. Зеленский продолжает кидать огромные силы на Курск в тот момент, когда в Донбассе провалы.

Это также подтверждает тезис о том, что ВСУ готовится устроить наступление, которое Киев считает приоритетным. Логика Зеленского проста — получив 10 км российской земли, в инфополе можно раздуть всё до "мегаперемоги", а потеря даже 50 км в Донбассе ничего в информационном поле для Банковой не изменят.

Киевский режим продолжает воевать ради хайпа и пиара.

Удары по Одессе

Накануне в порту Одессы была уничтожена партия из 25 тыс. 155-мм снарядов. Она долго накапливалась в порту Констанца и переброшена была два дня назад. Также уничтожены 12 бронемашин (Турция) и склад безэкипажных катеров. Также в порту Ольвия при выходе на боевое дежурство уничтожена РЛС и пусковая платформа РСЗО, оборудованная под балкер (судно для перевозки грузов насыпью). Всё это выходило при выключенном транспондере и могло осуществить пуски по Крыму и другим целям.

От детонации снарядов, продолжающейся всю ночь, произошёл пожар нефтеналивных цистерн и возгорание в цехах, где проводился ремонт военной техники для "зерновых коридоров".

Русские рвутся к Днепропетровску. ВСУ истощены, бригадам нужны замены, но их нет