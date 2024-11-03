Американский утиль. Украина потеряла большую часть поставленных Западом танков Abrams

4:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Австралия передаст Киеву 49 старых танков Abrams, которые должна была списать.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин, PDM

Машины будут переданы в пакете военной помощи на 245 млн долларов, сообщил глава минобороны. А накануне армия Австралии начала получать новые M1A2.

Тем временем западная пресса сообщила, что ВСУ потеряли большую часть поставленных западными партнёрами танков Abrams. 20 из 31 танка уничтожены, выведены из строя или попали к русским, причем большинство поражены при помощи управляемой артиллерии или дронов, пишет Military Watch Magazine.

Отмечается, что боевики ВСУ жаловались на уязвимость "Абрамса" для вооружения ВС РФ, а также на нехватку снарядов. По словам авторов статьи, габариты танка США делают его более заметным по сравнению с конкурентами на поле боя.

О чём речь

M1 Abrams — это основной боевой танк американской армии США от концерна General Dynamics. Выпуск начался в конце 1970-х годов. Принят на вооружение в 1980 году, а с тех пор стал одним из самых популярных танков в мире, использующимся не только Пентагоном, но и в других странах мира Австралия, Египет, Саудовскую Аравию). Танки семейства "Абрамс" участвовали в разных конфликтах, включая истребительную войну в Ираке. Неоднократно модернизировался.

Основные характеристики

Броня: танк "Абрамс" обладает многослойной композитной бронёй, усиленной обеднённым ураном, что обеспечивает высокую защиту от различных видов боеприпасов.

Вооружение

Основное вооружение — 120-мм гладкоствольная пушка M256, способная поражать широкий спектр целей, включая другие танки. Дополнительное вооружение — спаренный 7,62-мм пулемёт и крупнокалиберный пулемёт для поражения пехоты и легкобронированной техники.

Двигатель: газотурбинный двигатель AGT1500, обеспечивающий высокую мощность и манёвренность танка.

Экипаж: 4 человека — командир, наводчик, заряжающий и механик-водитель.

Система управления огнём: современная система управления огнём обеспечивает высокую точность стрельбы и позволяет поражать цели на значительных расстояниях.

Модификации

Существует несколько модификаций танка Abrams, каждая из которых обладает своими особенностями:

M1: базовая модель. M1A1: модернизированная версия с улучшенной бронёй и системой управления огнём. M1A2: самая современная модификация, оснащённая дополнительной бронёй, улучшенной системой управления огнём и другими новыми системами.

Преимущества

Высокая защищённость: одна из самых защищённых боевых машин пехоты в мире.

Мощное вооружение: способен поражать широкий спектр целей.

Высокая мобильность: имеет довольно высокую манёвренность на поле боя.

Современные системы: оснащён современными системами управления огнём и другими системами.

Недостатки

Высокая стоимость: танк является очень дорогим в производстве и эксплуатации.

Большой расход топлива: газотурбинный двигатель потребляет большое количество топлива.

Сложность обслуживания: требует высокой квалификации обслуживающего персонала.

Вывод

Танк Abrams M1 широко используется армией США и экспортируется в другие страны. Он принимал участие в различных военных конфликтах и зарекомендовал себя как средство поражения бронированных целей, эффективное только в борьбе с слабой армией. Спецоперация РФ на Украине показала, что этот танк ничем не лучше, а по многим показателям намного хуже даже советской техники.

Уточнения

General Dynamics Corporation (рус. «Дже́нерал Дайне́микс», название часто употребляется в виде аббр. GD, «Джи-Ди») — американская компания, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники. В числе крупнейших компаний США по размеру выручки в 2022 году (список Fortune 500) General Dynamics заняла 94-е место. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год General Dynamics заняла 250-е место. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 80 % выручки) компания в 2021 году занимала 5-е место в мире.



Abrams — основной боевой танк США