Австралия передаст Киеву 49 старых танков Abrams, которые должна была списать.
Машины будут переданы в пакете военной помощи на 245 млн долларов, сообщил глава минобороны. А накануне армия Австралии начала получать новые M1A2.
Тем временем западная пресса сообщила, что ВСУ потеряли большую часть поставленных западными партнёрами танков Abrams. 20 из 31 танка уничтожены, выведены из строя или попали к русским, причем большинство поражены при помощи управляемой артиллерии или дронов, пишет Military Watch Magazine.
Отмечается, что боевики ВСУ жаловались на уязвимость "Абрамса" для вооружения ВС РФ, а также на нехватку снарядов. По словам авторов статьи, габариты танка США делают его более заметным по сравнению с конкурентами на поле боя.
M1 Abrams — это основной боевой танк американской армии США от концерна General Dynamics. Выпуск начался в конце 1970-х годов. Принят на вооружение в 1980 году, а с тех пор стал одним из самых популярных танков в мире, использующимся не только Пентагоном, но и в других странах мира Австралия, Египет, Саудовскую Аравию). Танки семейства "Абрамс" участвовали в разных конфликтах, включая истребительную войну в Ираке. Неоднократно модернизировался.
Существует несколько модификаций танка Abrams, каждая из которых обладает своими особенностями:
Высокая защищённость: одна из самых защищённых боевых машин пехоты в мире.
Мощное вооружение: способен поражать широкий спектр целей.
Высокая мобильность: имеет довольно высокую манёвренность на поле боя.
Современные системы: оснащён современными системами управления огнём и другими системами.
Танк Abrams M1 широко используется армией США и экспортируется в другие страны. Он принимал участие в различных военных конфликтах и зарекомендовал себя как средство поражения бронированных целей, эффективное только в борьбе с слабой армией. Спецоперация РФ на Украине показала, что этот танк ничем не лучше, а по многим показателям намного хуже даже советской техники.
General Dynamics Corporation (рус. «Дже́нерал Дайне́микс», название часто употребляется в виде аббр. GD, «Джи-Ди») — американская компания, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники. В числе крупнейших компаний США по размеру выручки в 2022 году (список Fortune 500) General Dynamics заняла 94-е место. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год General Dynamics заняла 250-е место. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 80 % выручки) компания в 2021 году занимала 5-е место в мире.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".