Истребитель Су-57. Таинственный русский незнакомец пятого поколения

Российский самолёт Су-57 впервые прилетел в Китай на аэрокосмический салон Airshow China 2024.
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0
Истребитель пятого поколения вызывает в Чжухае повышенный интерес. Российская экспозиция по традиции является одной из наиболее масштабных. Свою экспортную продукцию представят свыше 50 предприятий ОПК.
О чём речь
Су-57 — это российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе, поражения наземных и морских целей, а также для ведения радиоэлектронной борьбы.
Ключевые характеристики
Скрытность: одна из главных особенностей Су-57 — его низкая заметность для радаров. Это достигается за счёт применения радиопоглощающих материалов, специальной формы планера и других технологий.
Высокая манёвренность: истребитель обладает высокой маневренностью, что позволяет ему эффективно уклоняться от ракет и маневрировать в воздушном бою.
Мощное вооружение: Су-57 вооружён широким спектром вооружения, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также встроенной пушкой.
Авионика: оснащён современной авионикой, которая включает в себя бортовой радиолокационный комплекс, оптико-локационную станцию и другие системы.
Преимущества
Высокая выживаемость: благодаря низкой заметности и высокой манёвренности Су-57 трудно обнаружить и поразить.
Многофункциональность: истребитель способен выполнять широкий спектр задач.
Сравнение с конкурентами
Су-57 часто сравнивают с американскими истребителями пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Каждый из этих самолетов имеет свои уникальные характеристики и предназначен для решения определенных задач.
Вооружение самолёта
Су-57 имеет внутренние отсеки для скрытого размещения вооружения, что снижает его радиолокационную заметность. Кроме того, предусмотрены подвесные точки под крыльями для увеличения вооружения при выполнении миссий, не требующих строгих требований к малозаметности. Итак, что известно о его арсенале:
Пушечное вооружение: 30-мм автоматическая пушка ГШ-30-1 с боезапасом 150 снарядов, расположенная в правой части фюзеляжа. Пушка предназначена для ближнего воздушного боя и поражения наземных целей.
Ракетное вооружение класса "воздух-воздух":
Р-77 (РВВ-АЕ): управляемая ракета средней дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения для борьбы с воздушными целями.
Р-73: ракета ближнего боя с инфракрасной головкой самонаведения, отличающаяся высокой манёвренностью.
К-74М2: модернизированная версия ракеты Р-73, предназначенная для работы на больших углах атаки.
Р-37М: дальнобойная ракета для борьбы с воздушными целями на больших дистанциях, включая бомбардировщики и самолеты поддержки.
Ракетное вооружение класса "воздух-земля":
Х-38: многоцелевая тактическая ракета с различными вариантами боевой части (фугасно-осколочная, кумулятивная и др.) для поражения бронетехники и укреплённых объектов.
Х-58УШК: противорадиолокационная ракета, предназначенная для уничтожения радаров и систем ПВО противника.
Х-59МК2: высокоточная крылатая ракета, предназначенная для поражения наземных целей на значительных расстояниях.
Управляемые авиабомбы: Су-57 оснащён системой для использования управляемых бомб типа КАБ-500 и КАБ-1500 с лазерным, телевизионным или спутниковым наведением, что позволяет уничтожать защищённые наземные объекты с высокой точностью.
Гиперзвуковое оружие: На перспективных модификациях Су-57 планируется использовать гиперзвуковые ракеты, в том числе ракеты комплекса "Кинжал" для сверхзвуковых ударов по стратегическим объектам.
Вывод
Су-57 является важным элементом российской авиации и, несомненно, самолёт будет продолжать развиваться. Ожидается, что в будущем появятся новые модификации истребителя с ещё более совершенными характеристиками.
Военные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Су-57 впервые прилетел в Китай на выставку Airshow China 2024