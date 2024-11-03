Истребитель Су-57. Таинственный русский незнакомец пятого поколения

4:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский самолёт Су-57 впервые прилетел в Китай на аэрокосмический салон Airshow China 2024.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Истребитель пятого поколения вызывает в Чжухае повышенный интерес. Российская экспозиция по традиции является одной из наиболее масштабных. Свою экспортную продукцию представят свыше 50 предприятий ОПК.

О чём речь

Су-57 — это российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе, поражения наземных и морских целей, а также для ведения радиоэлектронной борьбы.

Ключевые характеристики

Скрытность: одна из главных особенностей Су-57 — его низкая заметность для радаров. Это достигается за счёт применения радиопоглощающих материалов, специальной формы планера и других технологий.

Высокая манёвренность: истребитель обладает высокой маневренностью, что позволяет ему эффективно уклоняться от ракет и маневрировать в воздушном бою.

Мощное вооружение: Су-57 вооружён широким спектром вооружения, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также встроенной пушкой.

Авионика: оснащён современной авионикой, которая включает в себя бортовой радиолокационный комплекс, оптико-локационную станцию и другие системы.

Преимущества

Высокая выживаемость: благодаря низкой заметности и высокой манёвренности Су-57 трудно обнаружить и поразить.

Многофункциональность: истребитель способен выполнять широкий спектр задач.

Сравнение с конкурентами

Су-57 часто сравнивают с американскими истребителями пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Каждый из этих самолетов имеет свои уникальные характеристики и предназначен для решения определенных задач.

Вооружение самолёта

Су-57 имеет внутренние отсеки для скрытого размещения вооружения, что снижает его радиолокационную заметность. Кроме того, предусмотрены подвесные точки под крыльями для увеличения вооружения при выполнении миссий, не требующих строгих требований к малозаметности. Итак, что известно о его арсенале:

Пушечное вооружение: 30-мм автоматическая пушка ГШ-30-1 с боезапасом 150 снарядов, расположенная в правой части фюзеляжа. Пушка предназначена для ближнего воздушного боя и поражения наземных целей.

Ракетное вооружение класса "воздух-воздух":

Р-77 (РВВ-АЕ): управляемая ракета средней дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения для борьбы с воздушными целями. Р-73: ракета ближнего боя с инфракрасной головкой самонаведения, отличающаяся высокой манёвренностью. К-74М2: модернизированная версия ракеты Р-73, предназначенная для работы на больших углах атаки. Р-37М: дальнобойная ракета для борьбы с воздушными целями на больших дистанциях, включая бомбардировщики и самолеты поддержки.

Ракетное вооружение класса "воздух-земля":

Х-38: многоцелевая тактическая ракета с различными вариантами боевой части (фугасно-осколочная, кумулятивная и др.) для поражения бронетехники и укреплённых объектов. Х-58УШК: противорадиолокационная ракета, предназначенная для уничтожения радаров и систем ПВО противника. Х-59МК2: высокоточная крылатая ракета, предназначенная для поражения наземных целей на значительных расстояниях.

Управляемые авиабомбы: Су-57 оснащён системой для использования управляемых бомб типа КАБ-500 и КАБ-1500 с лазерным, телевизионным или спутниковым наведением, что позволяет уничтожать защищённые наземные объекты с высокой точностью.

Гиперзвуковое оружие: На перспективных модификациях Су-57 планируется использовать гиперзвуковые ракеты, в том числе ракеты комплекса "Кинжал" для сверхзвуковых ударов по стратегическим объектам.

Вывод

Су-57 является важным элементом российской авиации и, несомненно, самолёт будет продолжать развиваться. Ожидается, что в будущем появятся новые модификации истребителя с ещё более совершенными характеристиками.

Су-57 впервые прилетел в Китай на выставку Airshow China 2024